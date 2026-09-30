Ünlü model milyarder medya patronuyla evlenmişti… Boşanınca sudan çıkmış balığa dönmüş… ‘Hayatımda ilk kez yalnız kalınca çok korktum’

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Artık 70 yaşında olan emekli model Jerry Hall, eski eşi Rupert Murdoch'tan boşandıktan sonra yalnız yaşamaktan korkmasına rağmen şu anda "keyifli ve rahat bir hayat" sürdüğünü ifade etti.

Bir dönem oyunculuk da yapan ünlü model verdiği yeni bir röportajda "mükemmel" bekarlık hayatından ve nasıl "eğlenceli bir büyükanne" olduğundan bahsetti.

Jerry Hall bir erkek hakkında endişelenmek zorunda kalmamanın ve evini düzenli tutmanın tadını çıkardığını dile getirdi.

Yıldız isim artık tek başına yaşadığı için evinin hep düzenli kaldığını da şaka yollu şekilde anlattı.

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Söz konusu ev, şu an 95 yaşında olan milyarder medya patronu eski eşi Rupert Murdoch'tan 2022'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılana dek altı yıl boyunca paylaştığı evdi.

Ayrılık sonrası yalnız kalmaya dair düşüncelerini Grazia dergisiyle paylaşan Hall şunları söyledi: "Üç yıl öncesine kadar hayatım boyunca hiç yalnız yaşamamıştım. Oldukça korkuyordum. Birkaç ay sonra ise 'Vay canına, bu çok kolaymış; üstelik evim de tertemiz!' diye düşündüm."

Ünlü model sözlerine şöyle devam etti: "Bir erkek arkadaşınızın ya da eşinizin olması gerekmiyor. Sadece kendi başınıza olmanın tadını çıkarabilirsiniz."

Şimdilerde sık sık yalnız kalsa da aslında Jerry Hall’un hayatı dolu dolu geçiyor; zira düzenli olarak Elizabeth (42), James (41), Georgia (34) ve Gabriel (29) adlı dört çocuğuyla vakit geçiriyor.

Ünlü modelin çocuklarının tamamı, 1977'den 1999'a kadar ilişki yaşadığı eski partneri, müzik dünyasının efsane ismi Mick Jagger'dan. Çift 1990 yılında Hindu usulü bir düğün töreni yapmış olsa da İngiliz mahkemeleri daha sonra bu evliliğin yasal olarak geçerli olmadığına hükmetmişti.

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Jerry Hall "çok eğlenceli ve harika bir baba" olarak tanımladığı Mick Jagger ile dört çocukları uğruna yakın dostluğunu sürdürüyor.

Artık üç de torunu olan Hall, oldukça "eğlenceli bir büyükanne" olduğunun altını çiziyor.

“Çocuklara sürekli dırdır etmeye inanmıyorum. Bence bu çok sıkıcı bir durum; insanlara örnek olarak yol gösterilmesi gerektiğine inanıyorum." diyen yıldız ismin sıradaki projesi, yarın başlayacak olan “Celebrity Traitors” programında yer almak.

Jerry Hall çocuklarının kendisini "tehlikeli hiçbir şey yapmaması" konusunda uyardığını çünkü onların annelerinin hâlâ yirmili yaşlarındaymış gibi bir hayat sürdüğünü düşündüğünü söyledi.

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Yıldız isim BBC'nin sevilen programının ikinci sezon çekimleri için Highlands'e gitmeden önce çocuklarının endişelerini hemen dile getirdiklerini ve "Anne, sakın tehlikeli bir şey yapma! Dikkatli ol. Kendini olduğundan daha genç sanıyorsun. Sen ve babam, sürekli yirmili yaşlarınızda yaptığınız ama belki de artık yapmamanız gereken şeyleri yapıyorsunuz." dediklerini anlattı.

Ancak ünlü isim, bu tavsiyeye uymadığını şu sözlerle ifade etti: "Ben çok rekabetçiyimdir; Mick ve çocuklarımız da öyle. Herkes kazanmak ister. Oyunlarda genellikle liderliği üstlenen taraf ben olurum. Yine de uslu durmaya çalışacağım."