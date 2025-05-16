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Ünlü milyarderle evlenmek için gün sayıyor… Bekarlığa veda partisi bile çok konuşulacak!

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#Lauren Sanchez#Jeff Bezos#Kim Kardashian
Ünlü milyarderle evlenmek için gün sayıyor… Bekarlığa veda partisi bile çok konuşulacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 15:30

2025’in en çok konuşulacak düğününe sayılı zaman kaldı. İtalya’da gerçekleşecek ve hem ünlü yıldızların hem de politikacı ve iş insanlarının katılacağı bu görkemli düğün için harcanacak paranın birkaç yüz milyon dolar olacağı konuşuluyor…

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Bu düğünün şimdiden yılın düğünü olarak anılmasına sebep olan ise müstakbel gelin ve damat…

YILIN DÜĞÜNÜNE AZ KALDI

Dünyanın en zengin birkaç kişisinden biri olan ünlü iş insanı Jeff Bezos eski gazeteci ve televizyoncu Lauren Sanchez’le hayatını birleştirecek.

Ünlü milyarderle evlenmek için gün sayıyor… Bekarlığa veda partisi bile çok konuşulacak
Jeff Bezos ve Lauren Sanchez 22 Mayıs 2023'te nişanlandı

2019’dan beri birlikte olan çift Bezos’un lüks yatında nişanlanmış, Lauren Sanchez de göz kamaştıran nişan yüzüğünü o günden beri parmağında sergileyerek mutluluğunu dosta düşmana göstermişti.

Haziran ayında yapılacak düğünün adresi İtalya’nın romantik kenti Venedik olacak.

Ünlü milyarderle evlenmek için gün sayıyor… Bekarlığa veda partisi bile çok konuşulacak
Lauren Sanchez ünlü dostlarıla birlikte Paris'te bekarlığa veda partisi verdi... Bunun düğün öncesi yapılacak birçok partiden ilki olduğu söyleniyor

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Düğün hazırlıkları süredursun Lauren Sanchez ünlü kadın arkadaşlarını bir araya getirerek kendine ilk bekarlığa veda partisini çoktan düzenledi bile.

KIZ ARKADAŞLARINI TOPLAYIP PARİS'TE PARTİ VERDİ

Mücevher hırsızlığı davası için Paris’te olan Kim Kardashian, onun en az kendisi kadar ünlü annesi Kris Jenner, Katy Perry gibi ünlü dostlarını bir araya toplayan Lauren Sanchez bu özel gecenin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü milyarderle evlenmek için gün sayıyor… Bekarlığa veda partisi bile çok konuşulacak
Katy Perry geceye kırmızı halıya çıkacakmış gibi giyinip gelirken konuklar arasında October Gonzales de vardı... Octorber Gonzales Lauren Sanchez'in eski sevgilisi ve oğlunun babası olan ünlü futbol yıldızı Tony Gonzalez'le evli

Dün akşam buluşan kızlar ekibi önce tarihi Lafayette restoranında akşam yemeği yedi.

Lauren Sanchez gecenin basının yer almadığı geri kalan kısmından fotoğrafları “Sonsuzluk dostlukla başlar, etrafım beni yükselten, karanlık zamanlarda yolumu aydınlatan ve yol boyunca kalbimi şekillendiren kadınlarla çevrili” diyerek paylaştı.

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Ünlü milyarderle evlenmek için gün sayıyor… Bekarlığa veda partisi bile çok konuşulacak
Eva Longoria da partinin ünlü konukları arasındaydi

Kalabalık grup kaldıkları lüks otelde üzerlerinde bir örnek beyaz bornozlarıyla neşe içinde eğlenirken verdikleri pozları paylaştılar.

YİYİP İÇİP EĞLENDİLER

Lauren Sanchez bekarığa veda partisine çağırdığı Katy Perry’le birlikte müstakbel eşi Jeff Bezos’un ayarladığı bir uzay yolculuğuna çıkmıştı.

Ünlü milyarderle evlenmek için gün sayıyor… Bekarlığa veda partisi bile çok konuşulacak
Lauren Sanchez geceden en özel pozları sosyal medya hesabından paylaştı

Sanchez’in bekarlığa veda partisinde yer alan isimlerden biri de October Gonzalez’di.

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ESKİ AŞKININ EŞİNİ DE ÇAĞIRDI

Lauren Sanchez’in 24 yaşındaki oğlu Nikko’nun babası, eski sevgilisi Tony Gonzalez'in eşi olan October Gonzales Lauren Sanchez’le iyi arkadaş.

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Ünlü milyarderle evlenmek için gün sayıyor… Bekarlığa veda partisi bile çok konuşulacak

Aralarında hiçbir sorun olmaması bir yana iki kadın sürekli olarak görüşmeye yıllardır devam ediyorlar.

3 çocuk annesi olan Lauren Sanchez 2005’te evlendiği Patrick Whitesell’den Jeff Bezos’la ilişkisi ortaya çıktığı günlerde boşanmıştı.

Ünlü milyarderle evlenmek için gün sayıyor… Bekarlığa veda partisi bile çok konuşulacak

İKİSİ DE PEŞPEŞE BOŞANMIŞTI

Jeff Bezos da 26 yıllık eşini gönlünü Lauren Sanchez’e kaptırınca boşadı. 3 oğulları bir de evlatlık kızları olan çift ayrılırken Jeff Bezos karısını aldatmadığını ve Sanchez’le ilişkisinin ondan ayrıldıktan sonra başladığını söyledi.

Ancak deym yerindeyse buna pek inanan çıkmadı. Çiftin boşanması dünyanın en “pahalı” boşanmalarından biri olarak tarihe geçti.

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Ünlü milyarderle evlenmek için gün sayıyor… Bekarlığa veda partisi bile çok konuşulacak

ÜNLÜ MİLYARDERİN ESKİ EŞİ BOŞANINCA DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI OLMUŞTU

MacKenzie Scott Jeff Bezos’dan boşanırken Amazon hisselerinin %25’ini aldı. Bu yüzdenin parasal karşılığı 35 milyar 600 milyon dolar!

Boşanınca bir anda dünyanın en zengin kadını haline gelen MacKenzie Scott o günden beri bu dudak uçuklatan serveti hayır işlerine harcıyor.

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#Lauren Sanchez#Jeff Bezos#Kim Kardashian

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