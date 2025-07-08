Ünlü milyarderle evlenmeden önce kendini baştan yarattı… ‘Sen zaten çok güzeldin, ne gerek vardı bunlara!’

Haberin Devamı

Magazin dünyası Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğününü konulmaya devam ediyor… Günler süren kutlamalardan sonra Bezos’un süper yatıyla balayı turuna çıkan çift yorgunluk atarken taze gelinin yaşadığı değişim dillere düştü… Lauren Sanchez en sonunda muradına erdi ve dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos'la evlendi

IŞILTILI HAYATI ARTIK BAMBAŞKA BİR HALE GELDİ

Hayatına mütevazı bir başlangıç yapan, kıt kanaat geçinen bir ailede doğduktan sonra çok çalışıp başarılı bir gazeteci ve haber sunucusu olan Lauren Sanchez 55 yaşında bir kez daha gelin oldu ve bu kez dünyanın en zengin adamlarından biriyle evlenip deyim yerindeyse turnayı gözünden vurdu.

İlişkileri ikisi de evliyken 2019'da başlayan çift 6 yıl sonra evlenirken Lauren Sanchez'in bu sürede sürekli estetik operasyonlar yaptırarak görünümünü tamamen değiştirdiği de dikkatlerden kaçmadı

Haberin Devamı

Jeff Bezos’la birlikte olmaya başladığından beri sahip olduğu şöhreti katlayan Lauren Sanchez aradan geçen yıllarda kendini de baştan aşağı yeniledi ve ünlü milyarderle evlenirken adeta kendini baştan yarattı.

Bezos düğünü Hollywood'u kasıp kavurduktan sonra plastik cerrahi uzmanları Lauren Sanchez’in düğündeki görüntüsünü masaya yatırdı…

Lauren Sanchez'in büyük dönüşümü aslında Jeff Bezos uğruna terk ettiği eşi Patrick Whitesell'le evliyken başlamıştı... İkinci doğumundan sonra operasyonlara başlayan Lauren Sanchez önce göğüslerini büyüttü ardından da hiç durmadan bıçak altına yatmaya devam etti

Lauren Sanchez’in düğün fotoğraflarında şimdiye kadar yaptırdığı operasyonları ince dokunuşlarla düzelttirdiği, kendince kalan birkaç kusuru ortadan kaldırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

DÜĞÜNDEN ÖNCE ADETA KENDİNİ BAŞTAN YARATTI

Bunların arasında en dikkat çekici olanın da muhtemelen diş etlerinin görünmesini azaltmak için üst dudak kaldırıcı kaslarına enjekte edilen botoks ile diş etli gülümsemesini düzeltmiş olması.

Yapılan yorumlara göre Lauren Sanchez’in son fotoğraflarında dudakları da daha dolgun görünüyor, bu da hacim ve simetriyi artırmak için dolgu maddesi kullanıldığını gösteriyor.

Lauren Sanchez estetik ameliyatlara başlamadan önce böyle görünüyordu

Sanchez’in ayrıca yanaklarına ve muhtemelen gözyaşı oluğuna dolgu yaptırdığı, mikro iğneleme gibi cerrahi olmayan cilt sıkılaştırma tedavilerinden faydalandığı da söyleniyor.

Haberin Devamı

Lauren Sanchez Jeff Bezos’la tanışmadan önce zaten göğüs büyütme ameliyatı geçirmiş ve ikinci çocuğunun doğumundan sonra görünüşünü yenilemeye başlamıştı.

Lauren Sanchez'in sadece estetik ameliyatları değil giyim kuşamı da dillerden düşmüyor ve pek de beğenilmiyor

Ancak yine de büyük değişimini Jeff Bezos hayatına girdikten sonra yaşamaya başladı.

HERKES DOĞAL GÜZELLİĞİNİ BOZDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Hatta bu yüzden sık sık eleştirilere de maruz kaldı. Zaten çok güzel bir kadın olduğu ve bunca operasyon geçirerek aslında kendine iyilik yapmadığı söylenen Lauren Sanchez’in estetikleri yüzünden doğal güzelliğini kaybettiği ve “plastik” görünmeye başladığı hep konuşuldu.

Haberin Devamı

Ünlü sunucuya sadece değişen görünümü için değil, giyim kuşamı hakkında da birçok eleştiri yapıldı. Lauren Sanchez düğününden önce güldüğünde ortaya çıkan diş etleri için de son bir dokunuş yaptırdı

"DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMLARINDAN BİRİYLE BİRLİKTESİN BİRAZ KLAS OL!"

Jeff Bezos’la görünmeye başladıktan sonra giderek daha cesur kıyafetler giymeye başlayan Lauren Sanchez’in tarzı hiç beğenilmedi ve sürekli olarak bu tarzıyla “teşhirci” gibi ve “ucuz” göründüğü söylendi.

Lauren Sanchez’in meslektaşı ünlü sunucu Megyn Kelly geçen yıl yayın yaptığı sırada Sanchez’in bu görünümünü diline dolamış ve ona “Dünyanın en zengin adamlarından biriyle birliktesin. Biraz klas olmaya çalış. Her şey, açıkça aşırı derecede geliştirilmiş vücut özelliklerinin sergilenmesi olmak zorunda mı?" diye çıkışmıştı…