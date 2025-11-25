Ünlü milyarderin düğününde sahneye çıktı… Bir gecede 2 milyon dolar kazandı

Haberin Devamı

Jennifer Lopez, hafta sonu Hindistan'da bir milyarderin yıldızlarla dolu düğününde sahne alarak 2 milyon dolar kazandı.

56 yaşındaki pop yıldızı, "Waiting for Tonight" ve "Get Right" gibi en sevilen şarkılarını söylerken ve dans ederken, göz alıcı, neredeyse üzerinde yokmuş gibi görünen sahne kostümleriyle de adından söz ettirdi.

Düğün konukları ve gelinle damat durumdan gayet memnun görünürken Jennifer Lopez’in sahne için tercih ettiği vücut hatlarını ortaya koyan oldukça cesur kostümleriyle sosyal medyada tepki topladı ve ülke adetlerine uygun giyinmediği için eleştiri aldı.

Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir videoda ünlü şarkıcının etkileyici performansını, sahnede kendisine eşlik eden gelin Netra Mantena ve damat Vamsi Gadiraju'ya kadeh kaldırarak sonlandırdığı görülüyor.

Lopez kadehini kaldırırken, "Bu muhteşem günde tüm aileler birlik olsun ve Tanrı hepimizi korusun" diyor.

Gelin Netra Mantena ilaç sektörünün önde gelen isimlerinden Rama Raju Mantena'nın kızı. Mantena şu anda Ingenus Pharmaceuticals'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yapıyor.

Damat Vamsi Gadiraju ise son derece zengin bir teknoloji girişimcisi. Yemek dağıtım platformu Superorder'ın kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu olan iş insanı, geçen yıl Forbes’un 30 yaş altı en zengin 30 kişi listesinde yer almıştı.

Çiftin Udaipur'daki dört günlük gösterişli düğünleri 20 Kasım'da başladı ve ilk gecenin sunuculuğunu DJ Tiesto üstlenirken, tanınmış müzisyenlerin performanslarıyla doluydu.

Geleneksel Hint düğün öncesi kutlamaları olan sangeet ve kına, 21 ve 22 Kasım'da gerçekleşti. Lopez, 23 Kasım Pazar günü çiftin "evet" demesinin ardından salonu coşturan bir konser verdi.

Düğünün konuk listesinde Dia Mirza, Amyra Dastur ve Sophie Choudry gibi onlarca Bollywood yıldızı yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ve kız arkadaşı Bettina Anderson da tüm kutlamalara katıldı.