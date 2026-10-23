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Ünlü kardeşler arasında aşk kıskançlığı

Güncelleme Tarihi:

#Kylie Jenner#Kendall Jenner#Kardashian Jenner Ailesi
Ünlü kardeşler arasında aşk kıskançlığı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 10:19

Aslına bakılırsa her ikisi de dünyaya şanslı gelen insanlardan... Daha onlar küçücükken şöhret ve servet kazanmış bir ailede doğdular. Özetle söylersek Kendall ve Kylie Jenner, yaşıtlarının hayal bile edemeyeceği bir hayata daha 30 yaşına gelmeden kavuştular bile.

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Ünlü soyadları sayesinde de başkalarının çabalayıp yıllarca erişemediği noktalara gencecik yaşta geldiler.

Kasalar dolusu paraları deseniz çoktan elde ettiler. Güzelliğe gelince doğanın esirgediklerini estetik ve kozmetik endüstrisi de önlerine serdi.

Ünlü kardeşler arasında aşk kıskançlığı

Kendall ve Kylie Jenner, ünlü bir ailede doğup kelimenin tam anlamıyla kamera karşısında büyüdü. Bugün ikisi de milyoner.
Ünlü kardeşler arasında aşk kıskançlığı

Bir kozmetik şirketi kuran 29 yaşındaki Kylie'nin 700 milyon doların üzerinde serveti var. 30 yaşındaki Kendall serveti ise 200 milyon dolar üzerinde.

İki kardeş de özel hayatlarında seviyor ve seviliyor... Böyle bakıldığında birbirlerinden geri kalır hiçbir yanları yok gibi görünüyor.

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Ama ünlü aileden gelen son haberlere göre iki ünlü kardeş arasında bir kıskançlık krizi yaşanıyor.

Ünlü kardeşler arasında aşk kıskançlığı
'YA BENDEN ÖNCE NİŞANLANIRSA'
İki kardeşin yakın çevresinden gelen haberlere bakılırsa Kardashian-Jenner ailesinin en küçük iki üyesi arasında aşk kıskançlığı başladı.

Page Six'e konuşan bir kaynak, Kendall ile Kylie arasındaki gerilimin nedenini şöyle açıkladı: "Kylie ile Timothee Chalamet daha uzun süredir birlikte olsalar da Kendall ve sevgilisi Jacob Elordi daha önce evlenecekmiş gibi görünüyor. Bu durum da Kylie de kıskançlık ve hayal kırıklığına yol açıyor" dedi.

Ünlü kardeşler arasında aşk kıskançlığı
Kaynaklara bakılırsa daha yeni olan Kendall Jenner ve Jacob Elordi ilişkisi ciddi adımlarla ilerliyor.

Model Kendall Jenner ile oyuncu Jacob Elordi aşkının geçmişi çok eskilere dayanmasa da yakın çevrelerine göre ilişkileri gayet ciddi. Hatta her an bir nişan haberi bile gelebilir.

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Diğer yandan Kylie Jenner ile oyuncu Timothee Chalamet onlardan daha uzun süredir birlikte. Yine de ufukta evliliğin belirtisi bile görünmüyor. Hatta son iddialara göre Kylie, artık bir evlilik teklifi yapması için Timothee üzerinde baskı kurmaya başladı.

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Ünlü kardeşler arasında aşk kıskançlığı

SEVGİLİSİ DAHA EVLİLİK TEKLİFİ NOKTASINA GELMEDİ
Ama yine kaynaklara bakılırsa Timothee Chalamet henüz o noktaya gelmiş değil.

Bu konuda konuşan aynı kaynak "Timothee, Kylie'yi seviyor. İlişkisine değer veriyor. Ama daha evlilik noktasına gelmedi" diye anlattı durumu.

Diğer yandan Jacob Elordi ise Kendall Jenner ile ilişkisine daha farklı bakıyor kaynaklara göre.

Ünlü kardeşler arasında aşk kıskançlığı
Yine iddialara göre Kylie Jenner, ablası Kendall'ın kendisinden önce nişanlanma ihtimali yüzünden kıskançlık hissediyor. Hatta sevgilisini, kendisine evlilik teklif etmesi için baskı altına alıyor.

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"Çift arasında farklı bir ciddiyet ve olgunluk var. Kylie ve Timothee daha eğlence odaklı ve kaygısız bir dinamik içinde. Kendall ile Jacob ise gelecek konusunda daha ciddi adımlar atıyorlar" diye konuştu bir başka kaynak da.

Jenner kardeşlere göre Kylie'yi asıl rahatsız eden, Kendall'ın ilişkisinin çok daha yeni olmasına rağmen ondan önce nişanlanma ihtimali olması.

Ünlü kardeşler arasında aşk kıskançlığı
Söylentilere göre Kendall Jenner ile Jacob Elordi ilişkisi, Kylie Jenner ve Timothee Chalamet ilişkisinden daha sağlam.

Her zaman dışarıya karşı birlik ve beraberlik görüntüsü veren Kardashian- Jenner ailesinin bu krizi nasıl aşacağını ise zaman gösterecek.

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#Kylie Jenner#Kendall Jenner#Kardashian Jenner Ailesi

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