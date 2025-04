Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder'e destek! 'Sakın ölme Sırrı Abi... Benimle yine dalga geç!'

Haberin Devamı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle dün gece hastaneye kaldırılan ve ameliyatı yaklaşık 12 saat süren TBMM Başkanvekil Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Aort damarında meydana gelen yırtılma sonrası son sağlık durumunu açıklayan, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Aort damarındaki genişleme ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu gibi durumlarda ilk 24 saat çok kritik. Ameliyatın uzun sürmesi bu süreçte olağan. Ancak ameliyat sonrası hastanın olumlu yönde seyretmesi için bu ilk evreyi başarıyla atlatmak şart” dedi.

DOSTLARINDAN DESTEK

Kötü haberi alan dostları Sırrı Süreyya Önder’e destek olmak için hastaneye akın etti.

Gece saatlerinde hastaneye gelen Yavuz Bingöl , CNN Türk'e konuştu; "Biz hemen geldik. Hemen kızını aradım, kendi telefonunu aradım. Evi buraya çok yakın Sırrı'nın. Evvelsi gün bir saat 20 dakika telefonda konuştuk, güldük eğlendik, türkü söyledik. Çok renkli, güleryüzlü biri. Barış sürecine çok büyük katkı koydu."

Haberin Devamı

DURUMU KRİTİK!

Hastaneye giden Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Dualarım seninle, canım Sırrı abim…”



Az önce hastanedeydim. Doktorlar, önümüzdeki 72 saatin kritik olduğunu söyledi. İçim ezildi… Yıllardır gördüğüm o dimdik duruş, o gülümseyen gözler, o keskin zekâ ve ince ruh, şimdi hastane odasında hayatla bir başka mücadele veriyor.



“Düşmüş” dediler… Ama o düşmez. O sadece durur, toparlanır ve yeniden ayağa kalkar. Çünkü biz onun dönüşüne, direnişine defalarca tanık olduk. Her zaman kalkmayı bildin. Yine kalkacaksın…



Yalnız değilsin Sırrı abi. Seni seven milyonlar var. Ve o milyonların duası, kalbi, nefesi şu an senin başucunda.



Gözümüz, kulağımız senden gelecek güzel haberlerde.



Kalbim, dualarım seninle…

Güzel abim… Lütfen dayan. Biz buradayız.

TEOMAN

Şarkıcı Teoman ise sosyal medya hesabından, 'Sırrı Abi. Eğer ölürsen, İçimden kocaman bir parça daha kopacak.

Haberin Devamı

Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni.' mesajını paylaştı.

Gözden Kaçmasın Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı geçirdi! Ameliyat sonrası hastaneden sağlık durumuna ilişkin açıklama Haberi görüntüle

ATA DEMİRER

Anlayacak çok hikayen, yapacak daha çok işin var Sırrı Abi!

İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin biliyorum. Geçmiş olsun kalbimiz seninle.

İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sırrı Süreyya Önder için dua istedi...







ERSİN KORKUT

Dualarımız seninle Sırrı Süreyya Önder... Bir an önce dönmen dileğiyle.