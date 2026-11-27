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Meghan Markle'ın pahalı Noel takvimi yapay zekâ ile yapılmış gibi görünüyor…

Haber başlıklarına göre çikolata dolu kutunun ön yüzünde, Sussex Dükü ve Düşesi'nin Montecito malikanesinin bir illüstrasyonu yer alıyor ve Daily Mail'in haberine göre bu illüstrasyon, "ChatGPT'nin yaratıcıları olan OpenAI tarafından yapılan" yapay zekâ araçları kullanılarak oluşturulmuş.

ABD'de 148 dolara, İngiltere'de ise 115 sterline satılan takvim, Markle'ın As Ever markasının bir parçası.

Markanın web sitesinde, "Ünlü Los Angeles çikolata üreticisi Compartes ile iş birliği içinde yaratılan bu sınırlı sayıda üretilen Noel takvimi, Meghan'ın Montecito'daki evinden ve bahçesinden ilham alan hatıra niteliğinde bir tasarımda 24 el yapımı çikolatayı ortaya çıkarıyor" ifadesi yer alıyor ve "Suits" dizisinin eski oyuncusunun ürünlerini hayranlıkla izlediği bir video da bulunuyor.

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“Her özel çikolatanın içinde, Kaliforniya'nın taze ürünlerinden ve As Ever'ın favori lezzetlerinden, imza niteliğindeki sürülebilir kremalarımız da dahil olmak üzere, ilham alan tatlar bulunuyor ve Meghan'ın kişisel el yazısıyla yazılmış geri sayım numarasıyla tamamlanıyor.”

2025 yılında Markle, bir röportajda yapay zekadan korktuğunu itiraf etmiş ve kendisini "eski tarz" bir kız olarak tanımlamıştı.

Bu, Markle'ın markasının ilk kez eleştirilere maruz kalması değil.

El emeği ev eşyaları, süsler, organik meyvelerden yapılan reçeller, sabunlar, havlular gibi akla gelebilecek her türlü şeyin satıldığı şirketi As Ever ile hem başarılı bir iş kadını olarak anılmak isteyen hem de bu oluşumla lüks hayatlarını finanse edebilecek parayı kazanmaya çalışan Meghan Markle bu markayla ilgili daha önce de hem benzer hem de farklı sorunlar yaşamış ve deyim yerindeyse çok kereler topun ağzına konmuştu.

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Geçen ay kraliyet yorumcuları, tatil koleksiyonundaki ürünlerin Buckingham Sarayı 2026 hediye sepeti koleksiyonundaki ürünlere çarpıcı bir benzerlik gösterdiğini fark etti.

As Ever'ın "Ev Sahibi Sepeti", nane ve limon-zencefil çayları, çeşitli meyve kremaları, çiçek serpiştirmeleri ve kokulu mumlar gibi lezzetlerle dolu. Sepetin fiyatı türüne göre değişiyor.

Buckingham Sarayı Noel Sepeti (192,50 $) tipik İngiliz lezzetleriyle dolu: Noel zencefilli çikolata barı, zencefilli mini kurabiyeler, bir chutney hediye seti, kıymalı turtalar, portakal-çikolatalı Noel bisküvileri, bir Noel pudingi ve 2026 Buckingham Sarayı resmi Noel süsü.

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Markle, ekim ayında Instagram'da paylaştığı bir gönderide, çocukluğundan beri bir “girişimcilik ruhuna” sahip olduğunu; kendi saç tokalarını (scrunchie) yapıp sattığını, Girl Scout (İzci Kızlar) kurabiyeleri pazarladığını ve bir dondurulmuş yoğurt dükkanında çalıştığını anlattı.

Markle, "As Ever" markasının gösterdiği büyüme karşısında hayrete düştüğünü ifade ederek, tatil koleksiyonunu sunmaktan “büyük gurur ve minnettarlık” duyduğunu belirtti.

Bu, Markle, Prens Harry ve çocukları Prens Archie ile Prenses Lilibet’in 2018’den bu yana Birleşik Krallık’ta geçirecekleri ilk Noel olacak. Aile, 2019’daki tatil dönemini Kanada’da geçirmiş; Ocak 2020’de ise üst düzey kraliyet görevlerinden ayrıldıklarını duyurarak Los Angeles’a taşınmışlardı.