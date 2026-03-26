Onca hayranı olan küçük prens bile kurtaramadı: Bakalım şimdi nasıl bisiklete binecek!

Haberin Devamı

Ünlü birinin üzerinde görülen ve çok beğenilen bir elbise, daha anında yok satar. Kimi zaman ayakkabılar ya da takılar için de durum böyle olur.

Öyle ki sadece orijinalleri değil, birçok kişi ekonomik durumuna uygun olmayan o ürünlerin benzerleriyle de yetinir.

Uzun sözün kısası; bu ünlü kişiler bazı sektörler için de can suyu olur.

AİLECE NİCE FİRMAYA MÜŞTERİ ÇEKİYORLAR

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Kate Middleton…

44 yaşındaki Kate'in giyinip kuşandığı, takıp takıştırdığı hemen hemen her şey kelimenin tam anlamıyla yok satıyor. Elbette sadece aile koleksiyonuna dahil olan milyonluk takıları saymazsak.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa Kate ile Prens William'ın kızı Charlotte da yapılan araştırmalara göre bu konuda annesine rakip olacak durumda.

Elbette insan böylesine ünlü bir aileye mensup olunca durum bu şekilde gelişiyor.

Kate ile William'ın en küçük çocuğu Prens Louis de bir tür öncü desek yeridir...





AMA O BİLE YETERİNCE DESTEK OLAMADI

Ama görünüşe göre onun ilgisi bile bir bisiklet firmasını ekonomik olarak zor durumda kalmaktan kurtaramadı.

Hem William'ın hem de küçük oğlu Louis'nin gözde bisiklet markasının, ekonomik olarak battığı ortaya çıktı.

Jerry ve Shelley Lawson tarafından 2013 yılında kurulan ve genellikle varlıklı ailelerin çocuklarının kullandığı bisikletleri üreten Frog Bikes adlı firmanın çalışanları ise işsiz kalma acısını yaşar oldu.

Söz konusu marka, genellikle genç ya da küçük sürücüler için tasarlanan hafif bisiklet üretimiyle biliniyor.

İşte Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate'in küçük oğlu Louis de bu markanın müdavimlerinden biriydi.





Haberin Devamı

DOĞUM GÜNÜ POZU BİR TÜR REKLAM OLMUŞTU

Hatta Louis'nin üçüncü doğum günü için yayınlanan resmi pozu da bu firmanın bir bisikletiyle gezerken çekilmişti. Onun ardından da marka, daha çok ilgi görür hale gelmişti.

Aslına bakılırsa, ekonomik olarak darboğazda kalan markanın Kate ile uzaktan da olsa başka bir bağlantısı var.

Merkezi Kate'in doğum yeri olan Berkshire, Ascot'ta. Galler'de ise üretim tesisleri bulunuyor.

Prens Louis'nin de pek sevdiği marka bisikletleri üreten firmanın, 2023 yılında 500 bin sterline ulaşan bir zarar gösterdiği belirtildi.