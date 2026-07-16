ÃœnlÃ¼ filmin setinde aÅŸka zorlanmÄ±ÅŸlar: YÃ¶netmen odama onun fotoÄŸrafÄ±nÄ± asmÄ±ÅŸtÄ±: GerÃ§ek hayatta iliÅŸki yaÅŸayÄ±n, filmimiz inandÄ±rÄ±cÄ± olsun!

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Ya da sÄ±rf bir filmin ya da dizinin tanÄ±tÄ±mÄ± olsun, ilgi Ã§eksin diye yaÅŸanan daha doÄŸrusu Ã¶yle gÃ¶sterilen "reklam aÅŸklarÄ±" var.

DoÄŸrusu magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n takipÃ§ileri bunlara da alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumda.

Ama bundan tam 46 yÄ±l Ã¶nce Ã§ekilen bir film var ki onun setinde Ã¶rneÄŸine Ã§ok rastlanmayan bir olay yaÅŸandÄ±, oyuncularÄ±nÄ±n da anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re...Â

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YÃ¶netmen, senaryodaki aÅŸkÄ±n perdeye daha inandÄ±rÄ±cÄ± ÅŸekilde yansÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in iki genÃ§ oyuncusunu, gerÃ§ek hayatta da birbirlerine aÅŸÄ±k olmaya zorladÄ±.

Ã‡ekimin baÅŸlarÄ±nda aralarÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir romantik yakÄ±nlaÅŸma olsa da o sÄ±rada kariyerlerinin baÅŸÄ±nda olan iki genÃ§ oyuncu, yÃ¶netmenin istediÄŸi gibi gerÃ§ek bir aÅŸk yaÅŸamadÄ±.

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BÄ°R DÃ–NEME DAMGASINI VURAN FÄ°LM

Bu Ã¼nlÃ¼ film, sinemanÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran, sonradan baÅŸka oyuncularla uyarlamalarÄ± ve devamÄ± da Ã§ekilen Mavi GÃ¶l ya da orijinal adÄ±yla Blue Lagoon.

YÃ¶netmen koltuÄŸunda Randall Kleiser'Ä±n oturduÄŸu 1980 tarihli filmin baÅŸrollerinde o sÄ±rada 18 yaÅŸÄ±nda olan Christopher Atkins ile daha 15'indeki Brooke Shields yer alÄ±yordu.

BugÃ¼n 65 yaÅŸÄ±nda olan Christopher Atkins, konuk olduÄŸu Media Path adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda, "YÃ¶netmen Kleiser, benim ve Brooke Shields'in gerÃ§ek hayatta aÅŸk yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± istedi" diye konuÅŸtu.

YÃ–NETMEN, Ä°KÄ° GENÃ‡ OYUNCUNUN BÄ°RBÄ°RÄ°NE AÅžIK OLMASINI Ä°STEDÄ°

Atkins'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re yÃ¶netmen, her iki genÃ§ oyuncuyu da gerÃ§ek bir iliÅŸki yaÅŸamalarÄ± iÃ§in teÅŸvik etti.



Bu Ä±srarÄ±n amacÄ± da filmin iki kahramanÄ± arasÄ±ndaki aÅŸkÄ±n kameraya da olabildiÄŸince inandÄ±rÄ±cÄ± ÅŸekilde yansÄ±masÄ±ydÄ±.

Christopher Atkins'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re baÅŸlarda Brooke Shields ile aralarÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±vÄ±lcÄ±m Ã§akmÄ±ÅŸtÄ±. Ama yÃ¶netmenin zorlamasÄ± yÃ¼zÃ¼nden o romantik iliÅŸki baÅŸlamadan bitti.Â

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Atkins, Ã§ekimler sÄ±rasÄ±nda 18 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve bir gemide konakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re yÃ¶netmen Randall Kleiser, onu Brooke Shields'e aÅŸÄ±k etmek iÃ§in yataÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerine gÃ¼zel oyuncunun bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± astÄ±.

Bu ÅŸekilde Atkins'in her gece uyumadan Ã¶nce en son Shields'in yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmesini ve sonunda ona aÅŸÄ±k olmasÄ±nÄ± bekliyordu.





AÅžK YERÄ°NE DAYANIÅžMA

Ama sonuÃ§ olarak iki genÃ§ oyuncu arasÄ±nda romantik bir iliÅŸki yaÅŸanmadÄ±.

Christopher Atkins, daha bebek yaÅŸtan itibaren kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olan ve Ã¶ncesinde Pretty Baby filmiyle bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapan Shields'Ä±n kendisine oyunculuk konusunda rehberlik ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

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"Film Ã§ekimi hakkÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey bilmiyordum. Bu konuda bana Ã§ok yardÄ±m etti. BÃ¼tÃ¼n sÃ¼reci Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ÄŸrendim" diye anlattÄ± Christopher Atkins.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Brooke Shields da daha Ã¶nce Mavi GÃ¶l'Ã¼n setindeki bu aÅŸk zorlamasÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Now What adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda eski rol arkadaÅŸÄ± Atkins'i konuk alan Shields, "Birbirimize aÅŸÄ±k olmamÄ±zÄ± o kadar Ã§ok istiyorlardÄ± ki... Bana bir ÅŸeyler hissetmem iÃ§in baskÄ± yapÄ±lmasÄ±ndan hiÃ§ hoÅŸlanmazdÄ±m. O yaÅŸta daha kimseyi Ã¶pmemiÅŸtim bile" sÃ¶zleriyle anlatmÄ±ÅŸtÄ± durumu.

Â Brooke Shields, o yayÄ±nda Mavi GÃ¶l filminde en Ã§ok Ã§Ä±plaklÄ±k iÃ§eren sahnelerden rahatsÄ±z olduÄŸunu da saklamadÄ±.

Hatta bu durumu da "O sahnelerde 'TanrÄ±m, neden buna bakmak zorundayÄ±m?' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. Daha Ã¶nce hiÃ§ bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmemiÅŸtim ve ÅŸimdi de gÃ¶rmek istemiyordum" diye Ã¶zetlemiÅŸti.Â

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