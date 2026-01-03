Ünlü fenomenin 5 yaşındaki oğlu gripten öldü

Haberin Devamı

Paul ile karısı Maggie Kim'in 5 yaşındaki oğlu Micah, 31 Aralık günü geçirdiği ağır grip nedeniyle hayata veda etti.

Bu acı olayın ardından Paul Kim'in karısı Maggie, yaptığı bir Instagram paylaşımıyla sessizliğini bozdu.

Acılı anne Maggie, oğlu Micah'nın, yakalandığı griple tam 11 gün boyunca mücadele ettikten sonra son nefesini verdiğini belirtti.

"BANA 'ANNE' DİYEN SESİNİ DUYACAĞIM SANKİ

Maggie Smith "Micah seni özlüyorum... Kalbimde ağrıyan, derin bir boşluk var. Evimiz insanlarla dolu olsa da sensiz çok sessiz" diye yazdı oğlunun ardından.

Sonra da okuyanları duygulandıran satırlar geldi: "Dışarıya bakıp salıncakta güldüğünü göreceğim sanki. Ya da yavaş yavaş kapımı açacaksın ve yatağıma doğru yürüyeceksin ve tatlı sesini duyacağım: "Anne?"

Haberin Devamı

Paul ve Maggie Kim'in altı tane çocuğu vardı. Micah küçücük yaşında hayata veda edince aralarından biri eksildi.





ACILI BABA DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Micah'nın babası, internet fenomeni Paul Kim ise "Biz onunla çok gurur duyuyoruz" dedi... Sonra da "Bu zor zamanlarda bizimle birlikte dua eden herkese ailem adına, kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum" diye devam etti.

Fenomen Paul Kim, minik oğlunun griple mücadelesini sosyal medya hesabından da paylaştı. Bütün takipçileri de aileye şans diledi ama küçük Micah hayata tutunamadı.

Kim ailesinin trajedisi, ünlü şarkıcı Gwen Stefani'nin de dikkatini çekti. Paul Kim'in paylaşımına "Sizin için dua ediyorum" diye yazdı ünlü şarkıcı.

Haberin Devamı

21 ARALIK'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Paul Kim, oğlunun 21 Aralık'ta yakalandığı ağır grip yüzünden hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Paul, sonraki iki hafta boyunca takipçilerine güncellemeler vererek Micah'ın çok ağır bir grip geçirdiğini, bunun sepsis ve nöbetlere yol açtığını ve yaşam destek ünitesine bağlanması gerektiğini paylaştı.

Küçük Micah için uygulanan bütün tedaviler sonuçsuz kaldı ve 31 Aralık günü hayata veda etti.