İki ünlü elti güçlerini birleştirdi: Hedef, kocalarını elde tutup evliliği sürdürmek!

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Bir de evlilik yoluyla bu akrabalığı edinenler var. Kendileri de ünlü olup sonra evlendikleri kişiler aracılığıyla bir de akraba olanlar.

İşte ünlü oyuncu Cameron Diaz ile bir zamanlar TV ekranlarını kasıp kavuran Nicole Richie de bunlardan biri.

Yıllar önce kendi alanlarında ünlü olan Diaz ve Richie, sonra da iki erkek kardeşle hatta ikiz kardeşlerle evlenip akraba oldular. Bir başka deyişle söylersek Cameron Diaz ile Nicole Richie, iki ünlü elti.

Diaz, müzik dünyasının ünlü grubu Good Charlotte ile ismini duyuran Benji Madden ile evli. Richie ise Benji'nin ikiz kardeşi Joel ile yıllar önce bir yuva kurdu.

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İKİ ELTİ BİRBİRİNE DESTEK OLUYOR

İki ünlü çifte yakın kaynakların söylediğine bakılırsa Cameron Diaz ile Nicole Richie, birbirleriyle de gayet iyi geçiniyor.

Hatta evliliklerinin ayakta kalması konusunda da birbirlerinin en yakın destekçileri.

Üstelik bu konuda bir görüş birliğine de varmış durumdalar. Diaz ve Richie, evliliklerini sürdürmek ve kocalarını ellerinde tutma konusunda bol bol terapiye inanıyor.

İki ünlü eltiye yakın bir kaynağın söylediğine göre hem Cameron hem de Richie, evliliklerinin terapi sayesinde kurtulduğu konusunda hemfikir.

ONU ELTİSİ İKNA ETTİ

Bu kaynaklara bakılırsa aslında 52 yaşındaki Cameron'dan 11 yaş daha genç olan Richie, eltisini de mutlu evliliğin temelinde terapi olduğu konusunda ikna etti, ona örnek oldu.

Aynı kaynak OK! dergisine yaptığı açıklamada "Terapiye doğru yönlendiren Nicole'e hayranlık duyuyor," diye devam etti bu kaynak.

Onun söylediğine göre "açık iletişim, dürüstlük, kendine zaman ayırma, çocuklar olmadan randevu geceleri ve yatağa öfkeli girmemeye çalışma gibi basit bir kural uyguluyorlar."

Cameron Diaz ile Benji Madden, 2015 yılından bu yana evli. Çiftin Raddix ve Cardinal adında iki tane çocuğu var.

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Bir dönem hızlı hayatı yüzünden ölümün kıyısına kadar gelen Nicole Richie ise 2010 yılında Joel Madden ile evlendi. Ondan sonra da hayatı bambaşka bir şekle büründü. Onlar da iki çocuk sanibi oldu.

İki ünlü çifte yakın kaynakların söylediğine göre Diaz'dan 9 yaş daha genç olan Richie, kocası Joel Madden ile mutlu evliliğini terapiye borçlu. Bu konuda eltisini de ikna etti. Sonuç olarak her iki çift de bu durumun faydasını gördü.

BU TAKTİK İŞE YARADI

Aslında Cameron Diaz'ın zaman zaman yaptığı açıklamalara bakılırsa bu terapiler de gayet işe yaramış durumda.

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Özel hayatını meraklı gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Diaz, nadiren kocası ve çocuklarıyla sürdürdüğü hayat dair ipuçları da veriyor.

Daha ilk çocukları Raddix'in bebek olduğu dönemde Diaz, katıldığı bir programda kocası hakkında şöyle konuşmuştu: "Kızımıza banyo yaptırdıktan sonra onu uyutuyoruz. Bebeğimizi Benji yatağına yatırıyor. O çok iyi.. Harika bir baba. Benim çocuğumun babası olduğu için çok şanslıyım."

Cameron Diaz, bir süre önce de verdiği mutlu evlilik sırrı nedeniyle gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.

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'EVLİ ÇİFTLER AYRI ODALARDA UYUMALI'

Cameron Diaz, geçtiğimiz aylarda evli çiftlerle ilgili yaptığı açıklamayla konuşulmuştu. Diaz katıldığı bir podcast yayınında evli çiftlerin mutlu beraberlik yürütmesi için kendince doğru gelen yöntemi açıklamıştı.

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Diaz, evli çiftlerin ayrı yatak odalarında uyuması gerektiğini söylemişti. Ünlü oyuncu "Bu durum artık normal kabul edilmeli" diye de eklemişti.

Her ne kadar kendisi ve Benji Madden'ın aynı yatakta uyuduğunu söylese de "Artık çiftlerin ayrı yatak odalarında uyumaları normal sayılmalı" diye vurgulamıştı.

Diaz, eşlerin kendilerine özel alanları olması gerektiğini belirterek "Ben kendi odamda uyuyacağım, sen de kendi odanda uyu" demenin artık sorun olmaktan çıkması gerektiğini söylemişti.