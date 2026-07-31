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Bir dönemin en ünlü gençlik dizisinde oynayan üç yıldız da erkenden ölmüştü... "Bu yapım lanetli" diyenlere ağır konuştu. Şeytan gibisiniz... Defolup gidin!

Güncelleme Tarihi:

#Glee Dizisi#Naya Rivera#Cory Monteith
Bir dönemin en ünlü gençlik dizisinde oynayan üç yıldız da erkenden ölmüştü... Bu yapım lanetli diyenlere ağır konuştu. Şeytan gibisiniz... Defolup gidin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 12:45

Aslına bakılırsa olup bitenler "Acı tesadüfün bu kadarı da fazla" diye düşündürecek türdendi. Ekranda, kelimenin tam anlamıyla fırtınalar estiren dizide rol alan üç oyuncu da birbirinin ardı sıra bu dünyadan göçüp gitti.

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Üstelik hepsi de erken ölümdü. Hayatın normal akışı düşünüldüğünde üçünün de önünde daha uzun yıllar vardı.

Üstelik biri geride küçücük çocuğunu bırakmıştı.

Daha 2000'lerin başında en ünlü gençlik dizisi unvanını alan yapım, bu kadar çok izlendiği ve ölümler de arka arkaya geldiği için hemen hakkında "şehir efsanesi" yayıldı.

Buna göre bu dizi lanetliydi. Genç yaşta ölenler de kurban.

İşte o ünlü dizinin kadrosundan hayatta kalan bir başka oyuncu bu iddialara öfkeli bir biçimde yanıt verdi. Bu "Lanet" söylentilerini ortaya atanları insanlıktan çıkmakla suçladı.

Bir dönemin en ünlü gençlik dizisinde oynayan üç yıldız da erkenden ölmüştü... Bu yapım lanetli diyenlere ağır konuştu. Şeytan gibisiniz... Defolup gidin
ÜÇ OYUNCUSU KISA ARALIKLARLA HAYATA VEDA ETTİ
Söz konusu bu ünlü dizi, 2009 ile 2015 yılları arasında ekranda kalan Glee.

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Milyonları ekrana bağlayan ve kendi yıldızlarını da yaratan dizinin ilk kaybı 2013 yılında Cory Monteith oldu. Kanadalı oyuncu, 31 yaşında hayata veda etti.

Bir dönemin en ünlü gençlik dizisinde oynayan üç yıldız da erkenden ölmüştü... Bu yapım lanetli diyenlere ağır konuştu. Şeytan gibisiniz... Defolup gidin

Glee dizisi kısaca özetlemek gerekirse, Ohio'daki bir lisede bir İspanyolca öğretmeninin, okulun Glee adlı müzik kulübünü yeniden hayata geçirme çabalarını konu alıyor. Bunun için de okulda dışlanan bir grup sorunlu öğrenciyi bir araya getirir.

Monteith'in ölümünden beş yıl sonra, 2018'de kadrodan Mark Salling'in ölüm haberi geldi. Salling, 35 yaşındaydı.

2020 yılında bu kez dizinin kadrosundan Naya Rivera, küçük oğluyla birlikte gittiği gölde boğularak hayata veda etti. O sırada sadece 33 yaşındaydı.

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Bir dönemin en ünlü gençlik dizisinde oynayan üç yıldız da erkenden ölmüştü... Bu yapım lanetli diyenlere ağır konuştu. Şeytan gibisiniz... Defolup gidin
HAKKINDA BİR ŞEHİR EFSANESİ YARATILDI: BU DİZİ LANETLİ
İşte ardı ardına yaşanan bu üç kayıp da Glee dizisinin lanetli, ölenlerin de kurban olduğu söylentilerinin ortaya atılmasına neden oldu.

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Bütün bu iddialara ise yine Glee'nin kadrosunda yer alan  Kevin McHale yanıt verdi.

38 yaşındaki McHale, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzun süredir devam eden söylentilere tepsi gösterdi.

Bir dönemin en ünlü gençlik dizisinde oynayan üç yıldız da erkenden ölmüştü... Bu yapım lanetli diyenlere ağır konuştu. Şeytan gibisiniz... Defolup gidin

'İNSANLIKTAN VE GERÇEKLİKTEN UZAK'
Oyuncu, Glee'de rol alıp hayata veda eden Monteith, Salling ve Rivera'nın, bir lanetin kurbanı olduğunu ileri sürmeyi "şeytani, gerçeklerden ve insanlıktan uzak" sözleriyle nitelendirdi.

Bu düşüncede olanlara "Defolun, gidin" diye seslendi.

Kevin McHale'in bu paylaşımına çok sayıda destek mesajı da geldi.

Bir dönemin en ünlü gençlik dizisinde oynayan üç yıldız da erkenden ölmüştü... Bu yapım lanetli diyenlere ağır konuştu. Şeytan gibisiniz... Defolup gidin
Kevin McHale, ünlü müzikal dizide Arti Abrams karakterine hayat verdi.

Bir kullanıcı: "Bu, gerçek trajedilerin birer kurgu olmadığını herkese hatırlatıyor. Bir insanın ölümünü, oynadığı bir diziyle ilgili yaratılan şehir efsanesinin kanıtı haline getirmek, onların gerçek hayattaki gerçek insanlar olduğu gerçeğini silebilir" diye görüşünü belirtti.

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Bir başkası da bu tip olaylar yüzünden bir yapımdan "Lanetli" olarak söz etmenin saçmalık olduğunu savundu.

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Bir dönemin en ünlü gençlik dizisinde oynayan üç yıldız da erkenden ölmüştü... Bu yapım lanetli diyenlere ağır konuştu. Şeytan gibisiniz... Defolup gidin

Glee dizisinde Finn Hudson karakterini oynayan Corey Monteith, 13 Temmuz 2013 günü 31 yaşındayken öldü.
Bir dönemin en ünlü gençlik dizisinde oynayan üç yıldız da erkenden ölmüştü... Bu yapım lanetli diyenlere ağır konuştu. Şeytan gibisiniz... Defolup gidin
Dizide Noah Puck Puckerman karakterine hayat veren Mark Salling, 30 Ocak 2018'de kendi canına kıydı. Bunun nedeninin de çocuk pornosu suçlamaları nedeniyle yakın zamanda cezaevine girme ihtimali olduğu ileri sürüldü.Salling 35 yaşındaydı.

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Bir dönemin en ünlü gençlik dizisinde oynayan üç yıldız da erkenden ölmüştü... Bu yapım lanetli diyenlere ağır konuştu. Şeytan gibisiniz... Defolup gidin

Dizinin son kaybı ise 8 Temmuz 2020'de Naya Rivera oldu. Glee'de Santana Lopez karakteriyle ekrana gelen Rivera, Ventura County'de bulunan Piru Gölü'ne gitti. Yanında oğlu Josey Dorsey de vardı. Son anda oğlunu gölden tekneye çıkarmayı başaran Rivera ise 33 yaşında gölün sularında son nefesini verdi. Rivera cansız bedeninin bulunduğu 13 Temmuz günü "ölü" ilan edildi.

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Bir dönemin en ünlü gençlik dizisinde oynayan üç yıldız da erkenden ölmüştü... Bu yapım lanetli diyenlere ağır konuştu. Şeytan gibisiniz... Defolup gidin

Glee dizisiyle ilgili olarak hafızalara kazınan bir başka ayrıntı da iki başrol oyuncusu Cory Monteith ile Lea Michelle arasında yaşanan aşktı. İki genç oyuncu, sette birbirlerine aşık olmuştu. Ama onları Monteith'n zamansız ölümü ayırdı. 39 yaşındaki Michelle sonradan Zendy Reich ile evlenip iki çocuk sahibi oldu.

 

 

 

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#Glee Dizisi#Naya Rivera#Cory Monteith

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