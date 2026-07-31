Bir dönemin en ünlü gençlik dizisinde oynayan üç yıldız da erkenden ölmüştü... "Bu yapım lanetli" diyenlere ağır konuştu. Şeytan gibisiniz... Defolup gidin!

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Üstelik hepsi de erken ölümdü. Hayatın normal akışı düşünüldüğünde üçünün de önünde daha uzun yıllar vardı.
Üstelik biri geride küçücük çocuğunu bırakmıştı.
Daha 2000'lerin başında en ünlü gençlik dizisi unvanını alan yapım, bu kadar çok izlendiği ve ölümler de arka arkaya geldiği için hemen hakkında "şehir efsanesi" yayıldı.
Buna göre bu dizi lanetliydi. Genç yaşta ölenler de kurban.
İşte o ünlü dizinin kadrosundan hayatta kalan bir başka oyuncu bu iddialara öfkeli bir biçimde yanıt verdi. Bu "Lanet" söylentilerini ortaya atanları insanlıktan çıkmakla suçladı.
Milyonları ekrana bağlayan ve kendi yıldızlarını da yaratan dizinin ilk kaybı 2013 yılında Cory Monteith oldu. Kanadalı oyuncu, 31 yaşında hayata veda etti.
2020 yılında bu kez dizinin kadrosundan Naya Rivera, küçük oğluyla birlikte gittiği gölde boğularak hayata veda etti. O sırada sadece 33 yaşındaydı.
İşte ardı ardına yaşanan bu üç kayıp da Glee dizisinin lanetli, ölenlerin de kurban olduğu söylentilerinin ortaya atılmasına neden oldu.
Bütün bu iddialara ise yine Glee'nin kadrosunda yer alan Kevin McHale yanıt verdi.
38 yaşındaki McHale, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzun süredir devam eden söylentilere tepsi gösterdi.
Bu düşüncede olanlara "Defolun, gidin" diye seslendi.
Kevin McHale'in bu paylaşımına çok sayıda destek mesajı da geldi.
Bir başkası da bu tip olaylar yüzünden bir yapımdan "Lanetli" olarak söz etmenin saçmalık olduğunu savundu.
Glee dizisinde Finn Hudson karakterini oynayan Corey Monteith, 13 Temmuz 2013 günü 31 yaşındayken öldü.
Dizinin son kaybı ise 8 Temmuz 2020'de Naya Rivera oldu. Glee'de Santana Lopez karakteriyle ekrana gelen Rivera, Ventura County'de bulunan Piru Gölü'ne gitti. Yanında oğlu Josey Dorsey de vardı. Son anda oğlunu gölden tekneye çıkarmayı başaran Rivera ise 33 yaşında gölün sularında son nefesini verdi. Rivera cansız bedeninin bulunduğu 13 Temmuz günü "ölü" ilan edildi.
Glee dizisiyle ilgili olarak hafızalara kazınan bir başka ayrıntı da iki başrol oyuncusu Cory Monteith ile Lea Michelle arasında yaşanan aşktı. İki genç oyuncu, sette birbirlerine aşık olmuştu. Ama onları Monteith'n zamansız ölümü ayırdı. 39 yaşındaki Michelle sonradan Zendy Reich ile evlenip iki çocuk sahibi oldu.