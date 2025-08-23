Ünlü dizinin setinde şoke eden ölüm: Final sahnesinin çekiminden hemen önce fenalaşarak hayata veda etti

×
Güncelleme Tarihi:

#Emily In Paris#Diego Barello#Venedik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 14:32

Son dönemin en gözde televizyon dizilerinden birinin setinden kara haber geldi...

Bir dijital platformda yayınlanan ve şu sıralar beşinci sezonunun çekimleri süren Emily in Paris adlı dizinin yardımcı yönetmeni Diego Borella, 47 yaşında dizi setinde son nefesini verdi.

Sette arkadaşlarının önünde aniden fenalaşarak yere düşen Borella, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şoke eden olay meydana geldiğinde ekip, beşinci sezonun final sahnesini çekmeye hazırlanıyordu.

İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre Venedik'teki Otel Danieli'de yapılan çekimler sırasında saa 19:00 civarında Diego Borella fenalaştı ve yere düştü. Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı.

Fakat gösterilen bütün çabalar Borella'yı hayatta tutmaya yetmedi,

Diego Borella, kendi alanında tanınmış bir isimdi. Eğitimini Roma, Londra ve New York'ta alan Borella, sadece yardımcı yönetmen değil aynı zamanda yazardı. Talihsiz Borella'nın yayınlanmış çocuk masalları ve hikayeleri de bulunuyor.

Diego Borella'nın beklenmedik ölümünün ardından Emily in Paris dizisinin çekimlerine ara verildi. Eğer bu acı olay olmasaydı planlara göre çekimlerin 25 Ağustos'ta tamamlanması gerekiyordu.

Dizide bu yapımla yıldızını parlatan Lily Collins'in yanı sıra Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat gibi isimler de rol alıyor.

