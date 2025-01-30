Ünlü dizinin ‘laneti’ sonunda onu da buldu… Hem tutuklandı hem hayranlarını şaşkına çevirdi: Sana ne oldu böyle!

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2001’den 2011’e kadar tam 10 sezon boyunca ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Smallville, dünya çapında milyonlarca hayranı olan kırmızılı pelerinli kahraman Superman’in maceralarını anlatıyordu.

ÇOK İZLENEN DİZİNİN YAKIŞIKLI YILDIZI…

Gençlik dizisi olduğu için de tüm kadrosu dönemin gelecek vaat eden genç yeteneklerinden seçilmişti.

Basına yansıyan sabıka fotoğrafını gören hayranları onun bir zamanların en yakışıklı yıldızlarından biri olduğuna inanamadı

Clark Kent’i, yani Superman’i canlandıran ve dizi başladığında 24 yaşında olan Tom Welling, yakışıklılığıyla hayranlarını ekran başına topluyor, dizi büyük bir heyecanla takip ediliyordu.

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DİZİNİN ADI EN SONUNDA “LANETLİ”YE ÇIKMIŞTI

10 yılda diziyle birlikte yaş alan tüm oyuncular zaman içince hayata tarafından başka başka yerlere savruldu, çoğunun başına gelenler en sonunda dizinin “lanetli” olarak anılmasına yol açtı.

Tom Welling, Smallville dizisi bittikten sonra birkaç yapımda oynasa da kariyeri istediği gibi gitmedi ve yavaş yavaş göz önünden çekilip kurduğu aileyle sessiz sakin bir hayat yaşamaya başladı.





SON HALİNİ SABIKA FOTOĞRAFINDA GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Böylelikle bu lanetten kurtuldu denirken de birkaç gün önce bir sabıka fotoğrafıyla yeniden ortaya çıktı!

Madde altında araç kullanmak suçlamasıyla tutuklanan Tom Welling’in fotoğrafını görenler şaşkına döndü… 47 yaşındaki oyuncu gençlik günlerinin çok uzağında bir görüntüye sahipti, epey yıpranmış ve bir hayli de kilo almıştı. Tom Welling'i bu halde görenler hemen Smallville dizisinin lanetini hatırladı...

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ARTIK ÜNÜNÜ BİR KENARA BIRAKMIŞTI

İlk evliliğinde aradığını bulamayan Tom Welling, ikinci evliliğini bir binici olan Jessica Rose Lee ile yaptı. 2019’da evlenen çiftin 6 ve 4 yaşlarında iki oğlu var.

Hollywood’un görkemli yaşantısından kaçan ve ailesiyle birlikte çiftlik hayatı süren Tom Welling “Sırf ünlü olmak için ünlü olmak istemiyorum. Çalışmak ve sonra eve gidip özel hayatımı gönlümce yaşamak istiyorum." demişti.





BU DİZİDE OYNAYAN NEREDEYSE HERKESİN SONU HAPİS OLDU!

Böylesi sakin ve mutlu bir hayat yaşarken başını belaya sokan Tom Welling, yıllar içinde Smallville lanetinden etkilenen rol arkadaşlarının halini hatırlattı.

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2018’de paylayan skandalda Nxivm adı verilen ve bir kişisel gelişim topluluğu gibi görünen tarikatla ilgili gerçekler dünyanın kanını dondurmuştu.

Allison Mack'in işlediği korkunç suçlar yıllarca konuşuldu

Nxvium'un kadın üyelerinin kurucu Keith Raniere tarafından şantaj ve korkutma yoluyla seks köleleri olarak kullanıldığı ön sürülüyordu. Olay büyük ses getirdi, davalar yıllarca devam etti.

KORKUNÇ TARİKATA ÜYE TOPLARKEN YAKALANDI, CEZAEVİNDEN 2 YIL ÖNCE ÇIKTI

Smallville dizisinde Tom Welling’in zeka küpü acar dostu Chloe Sullivan’ı canlandıran Allison Mack'in bu tarikata üye olduğu hatta görevinin de Hollywood yıldızlarını üye yapmaya çalışmak olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu hapisten 2 sene önce çıkabildi

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Yargılanan ve hapis cezası alan Allison Mack'in kariyeri elbette son bulacaktı. Mack, hapis cezasını 2023’te tamamlayıp özgürlüğüne kavuştu.

GÜZEL YILDIZ DA TARİKAT TUZAĞINA DÜŞTÜ, EN SONUNDA MEMLEKETİNE DÖNÜP OYUNCULUĞU BIRAKTI

Superman’in büyük aşkı, Lana Lang’i canlandıran güzel yıldız Kristin Kreuk da rol arkadaşı Allison Mack'in tuzağına düşmüş, çoktan bu korkunç suçlar işleyen tarikatın bir parçası olmuştu.

Büyüleyici bir güzelliği olan Kanaladı yıldız Kristin Kreuk da aynı tarikata üyeydi... O da artık kariyerini bir kenara bırakıp memleketine geri dönmek zorunda kaldı

Kristin Kreuk 8 yıl boyunca üyesi olduğu tarikatta bir suça karışmadığını söylese de ona inanan pek çıkmadı. Diziden 2008’de ayrıldıktan sonra başka yapımlarda rol alsa da memleketi Kanada’ya döndü ve “Zaten Los Angeles’ı hiç sevmemiştim” diyerek kariyerini bir kenara koydu.

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LANETİ BİR TEK O “HAFİF SIYRIKLARLA” ATLATTI

Klark Kent’in arkadaşı Superman’in ise baş düşmanı olan Lex Luthor karakterini canlandıran 52 yaşındaki oyuncu Michael Rosenbaum belki de bu lanetten kıl payı kurtulmayı başaranlardan oldu.

Michael Rosenbaum kariyerinde aradığını bulamasa da en azından sektör tarafından dışlanmadı

Diziden sekizinci sezondan sonra ayrıldı, birçok dizi ve filmde rol almaya devam etti. Ancak yetenekli bulunmasına rağmen sektörde tutunamadı. Bir müzik grubuna katılan, çocuk kitapları yazan, şansını başka yerlerde arayan Rosenbaum’un şimdilerde korku temalı bir reality şov hazırlığında olduğu söyleniyor.





UYUŞTURUCU SATTI, YAKALANDI, SONUNDA OYUNCULUK HAYAL OLDU

Dizide Klark Kent’in diğer yakın arkadaşı Pete rolünde yer alan Sam Jones III, Smallville’den erken ayrılanlardan oldu. Bu diziden sonra ses getiren yapımlarda oynasa da 2009’da uyuşturucu satmakla suçlandı.

Hatta birçok uyuşturucu sevkiyatında baş planlayıcılardan olduğu ortaya çıktı. Bir yıl hapis yatarak deyim yerindeyse paçayı zor kurtaran Sam Jones III, yıllardır oyunculuk yapmıyor. Başı uyuşturucuyla derde giren Sam Jones III 2018'den beri oyunculuk işi bulamıyor

O DA HAPSE GİRDİ, YOLUN SONU DANS YARIŞMALARI OLDU

Bu lanetten sadece genç yıldızlar değil yılların oyuncusu John Schneider da payını aldı. Klark Kent’i evlat edinen Jonathan Kent’i oynayan usta aktör bu diziden oyunculukta pek dikişi tutturamadı.

Yılların oyuncusu John Schneider'ın da yüzü bu dizide oynadığından beri gülmedi

Özel hayatı da yolunda gitmeyen oyuncu dört kez evlenip boşandı. Nafakasını ödemediği için hapse bile düştü. John Schneider’ın yolu daha sonra deyim yerindeyse “gözden düşmüş” oyuncuların uğrak yeri olan dans yarışmalarına çıkacaktı…