Ünlü dizinin genç yıldızıydı... 56 yaşında ikinci kez torun sahibi oldu

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Sonra aradan yıllar geçti... Evlendi, Hollywood'da örneğine fazla rastlanmayan bir şekilde uzun süreli bir yuva kurdu... Bu arada bir yandan kocasının eski evliliğinden olan çocuklarını büyüttü, bir yandan da kendisi iki çocuk dünyaya getirdi. Birlikte büyük bir aile oldular.

Mesleki alanda elde ettiği bütün başarılar bir yana bu ünlü oyuncu şimdi ayaklarını yerden kesen bir mutluluğu bir kez daha yaşıyor. Çünkü 60 yaşına bile ulaşmadan ikinci torununu kucağına aldı!

İKİNCİ TORUN DA KUCAĞINDA

Böyle anlattığımız bu ünlü oyuncu, Melrose Place adlı diziyle ünlenen Laura Leighton…

Şu anda 56 yaşında olan Leighton, ilk olarak 2023 yılında üvey kızından bir torun sahibi olmuştu.. Şimdi de sosyal medyadan duyurduğuna göre kucağına bir torun daha aldı.

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Laura Leighton, mutlu haberi Grayson adı verilen erkek torunuyla birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.

Ünlü oyuncu, minik torununa sevgi dolu bakışlarını yönelttiği bir pozu Instagram sayfasında paylaştı. Yanına da "Büyükanne şapkamı bu kez mükemmel torumun Grayson için bir kere daha giyiyorum. Tatlı bebeğim Grayson" mesajını yazdı.

Oyuncu, paylaşımını bir de kalp emojisiyle tamamladı.

MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR

Gerçek adı Laurie Miler olan Laura Leighton, 1998 yılından bu yana Doug Savant ile evli. Bu evliliğinden 24 yaşında Jack adlı bir oğluyla 20 yaşında Lucy adında bir kızı bulunuyor.

Savant'ın Dawn Marie Dunkin ile yaptığı ilk evliliğinden de 33 yaşında Adrianna, 31 yaşında Madeleine adında iki yetişkin kızı var.

Bu kızlarından Madaleine, 2023 yılında Josephine adını verdikleri bir kız bebek sahibi olmuştu. İşte o Laura Leighton'ın ilk büyükannelik sevinci oldu. O dönemde de yine sosyal medya paylaşımıyla torununun dünyaya geldiğini duyurmuştu.

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Melrose Place'in yanı sıra Pretty Little Liars, Desperate Housewives gibi yapımlarda da kamera karşısına geçen Leighton, kocası Doug Savant ile birlikte dört tane çocuk büyüttü. Bir röportajında bu konuda "Birlikte dört çocuk büyüttük. Bununla çok gurur duyuyorum" diye konuşmuştu.

Laura Leighton (önde, kızıl saçlı) Melrose Place adlı diziyle ünlenmişti.