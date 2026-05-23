ÃœnlÃ¼ dizinin baÅŸrol oyuncusu kovuldu: Sette iÅŸler karÄ±ÅŸÄ±k

Tom Hardy'nin hem yapÄ±mcÄ± Jez Buttherworth anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ hem de rol arkadaÅŸÄ± Helen Mirren ile gerilim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kadrodan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinin haberine gÃ¶re Hardy ile Dame Helen Mirren arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±k gÃ¶zden kaÃ§acak gibi deÄŸildi.

Bir kaynak "Dizide Tom'un oynadÄ±ÄŸÄ± karakter son derece bÃ¼yÃ¼leyici. Ama kameralar kapandÄ±ÄŸÄ±nda tam tersi oluyor. Helen Mirren ise Ã§ok neÅŸeli ve tam bir profesyonel" diye konuÅŸtu.

Sette Ã§alÄ±ÅŸanlardan biri Dame Helen Mirren'Ä±n, 48 yaÅŸÄ±ndaki rol arkadaÅŸÄ± Tom Hardy'nin bazÄ± tavÄ±rlarÄ±ndan rahatsÄ±z olduÄŸunu da ileri sÃ¼rdÃ¼.

"Tom bazen Ã§ekimlere geÃ§ kalÄ±yor ve bu son derece disiplinli olan Mirren iÃ§in rahatsÄ±z edici bir durum" diye konuÅŸtu aynÄ± kaynak.

Yine set Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Tom Hardy, bazen ses tonunu da ayarlayamÄ±yor. Bu da Ã¶zellikle Helen Mirren'Ä± rahatsÄ±z ediyor.

SÃ¶z konusu set Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Tom Hardy'nin sette kral gibi dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ok Ã§ok kibirli olduÄŸunu da belirtti.

Hardy ile Mirren arasÄ±ndaki bu gerilim sÃ¶ylenenlere gÃ¶re giderek daha kiÅŸisel bir hal aldÄ±.

Bunlara ek olarak Hardy, kendi sahnelerinin rol arkadaÅŸlarÄ± Pierce Brosnan ve Helen Mirren'Ä±n sahnelerinden daha az olmasÄ±ndan da rahatsÄ±zdÄ±.