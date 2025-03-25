Ünlü dizi oyuncusunun tacizci olduğu ortaya çıkmıştı… Kendinden 40 yaş küçük hayranıyla aşk yaşıyormuş!

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Ülkemizde Kalabalık ve Mutlu adıyla gösterilen 7th Heaven adındaki çok sevilen televizyon dizisinin yıldız oyuncusu Stephen Collins reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar suçları işlediğini itiraf ettiğinden beri sektörden silinmişti.

DİZİSİNDE İDEAL AİLE BABASINI CANLANDIRIYORDU

Dizide çok çocuklu bir babayı canlandıran, ailesinin geçimi için uğraşan yardımsever bir karakteri oynayan Stephen Collins’in tacizci olduğu ortaya çıkınca başta eski rol arkadaşları olmak üzere Hollywood şaşkına dönmüştü.

Stephen Collins'in başrolünde oynadığı dizide yer alan Jessica Biel yıllar sonra büyük bir Hollywood yıldızı olmuştu

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Yıllar önce yaşananlar ise yeni bir belgeselle yeniden gündeme geldi.

CİNSEL TACİZ SUÇLUSU OLDUĞU İÇİN YILLARDIR SAKLANARAK YAŞIYOR

Ve böylece insan içine bile çıkamayan eski oyuncunun özel hayatıyla ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı.

Stephen Collins'in reşit olmayan kız çocuklarıyla ilgili cinsel istismarının ortaya çıkmasının ardından kendisinden 40 yaş küçük bir kadınla yaşadığı söyleniyor.

Collins 2014'te işlediği cinsel taciz suçlarını itiraf etmişti ve sonrasında oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı

Hatta eski eşi tarafından hakkındaki haberlerle birlikte terk edilen Collins'in bu kadınla evlendiği de iddia edildi.

KENDİNDEN 40 YAŞ KÜÇÜK “SÜPER HAYRANI” İLE BİRLİKTEYMİŞ

Belgeselse ayrıca Collins'in 13 yaşındayken kendisine üç kez teşhircilik yaptığını iddia eden Oklahoma doğumlu April Price ile yapılan bir görüşme de yer alıyor.

Stephen Collins'in birlikte yaşadığı kişinin kendisinin bir “süper hayranı” olduğu ve aktörle ilgili suçlamaları dikkate almadığı söyleniyor. Ünlü oyuncunun 30 yıllık karısı da yaşananları öğrendiği anda onu terk etti

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30 YILLIK KARISI BİR AN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADAN TERK ETMİŞTİ

77 yaşındaki Stephen Collins 2014 yılında People dergisine uzun bir açıklama yaparak 1973-1994 yılları arasında reşit olmayan üç kız çocuğuyla uygunsuz cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmişti.

Ünlü oyuncunun 30 yıllık eşi bu cinsel taciz iddialarının ilk konuşulmaya başladığı 2012’de ondan ayrılmış, 2014’te de resmen boşamıştı.

Eski çiftin 36 yaşında bir kızları var.





5 YIL ÖNCE EVLENDİLER İDDİASI

People dergisi Collins ile birlikte yaşayan “süper hayranın” adının Jenny Nagel olduğunu açıkladı.

Daily Mail’e göre de Collins ve Nagel, Collins'in memleketi olan Iowa'da küçük bir kasabada evlendiler.