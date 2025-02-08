Dizi oyuncusunun yüreği kor gibi yanıyor: Annesi cinayete kurban gitti

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Annesi ve üvey babası tatile gittikleri Fransa'da hayatlarını kaybetti. Bu acı olayı daha da ağır hale getiren ise çiftin bir cinayete kurban gitmiş olması.

Kamera karşısına geçtiği Hollyoaks adlı diziyle tanınan İngiliz oyuncu Callum Kerr'ın 62 yaşındaki annesi Dawn Searle ile 62 yaşındaki üvey babası Andrew'nun cansız bedenleri geçtiğimiz perşembe günü Fransa tatili için kiraladıkları evde bulundu.

Les Pesquies'de çiftin kaldığı eve giderek araştırma yapan güvenlik güçleri olayın kesinlikle bir cinayet olduğunu belirledi.

Callum Kerr'in annesi Dawn ile babası Andrew geçtiğimiz eylül ayında evlenmişti.

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Callum Ker'ın üvey babası Andrew Searle, emekli bir finansal suçlar uzmanıydı. Yaklaşık 20 yılını organize suçlar, para aklama, terörizmin finansmanı gibi konularda araştırmalar yaparak geçirmişti.

Polisin ilk bulgularına göre bu cinayetin nedeni Searle'nin geçmişte üzerinde çalıştığı bir dosya olabilir.

Soruşturma üzerinde çalışan bir bir Fransız güvenlik görevlisi çiftin Birleşik Krallık'taki bazı suçlular tarafından takip edildiğine dair bir düşünceleri olduğunu belirtti.

Hollyoaks adlı diziyle tanınan Callum Kerr, annesi evlenirken onu üvey babasına kendi elleriyle teslim etmişti.

Dawn ve Andrew bundan sadece beş ay önce evlenmişti... Hollyoaks adlı diziyle tanınan Callum Kerr annesini, damada kendi elleriyle teslim etmişti.

Kerr, geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşen düğün töreninde çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

O paylaşımında annesine "Çok fazla sayıda insan annesine düğününde eşlik etmez. Ne büyük memnuniyet... Seni seviyorum anne" diye seslenmişti.

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İskoçya'da Ulusal Gençlik Tiyatrosu'na katılan ve kariyerine 15 yaşındayken rol aldığı Skins adlı oyunla başlayan Callum Kerr aynı zamanda model ve müzisyen.

Nashville'de yaşayan Kerr'in nişanlısı Lauren Stacy'den bir de bebeği bulunuyor.

Callum Kerr, 2020 ile 2021 arasında İngiltere'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hollyoaks'ta rol almıştı.