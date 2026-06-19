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Ünlü dizi oyuncusu ve karısı evlerinde çıkan yangında öldü: Acı haberi kızı sosyal medyadan duyurdu

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#Paul Avery#Sheila Avery#All My Children
Ünlü dizi oyuncusu ve karısı evlerinde çıkan yangında öldü: Acı haberi kızı sosyal medyadan duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 12:48

Televizyon dünyasından trajik bir ölüm haberi geldi... Elbette her ölüm, duyanların yüreğini burkar. Ama bu kez gelen haberin kurbanları evlerinde çıkan yangın nedeniyle hayata veda etti.

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Yıllar boyunca rol aldığı All My Children adlı diziyle tanınan Paul Avery ve karısı Sheila, New Jersey Blairstown'daki evlerinde çıkan yangın nedeniyle hayata veda etti.

Ünlü dizi oyuncusu ve karısı evlerinde çıkan yangında öldü: Acı haberi kızı sosyal medyadan duyurdu

YANAN EVDE BAYGIN HALDE BULUNDULAR
81 yaşındaki Paul Avery ile karısı Sheila, önceki gece yarısından sonra yangın çıktığında evlerindeydi. Olay yerine yetişen itfaiye ekipleri çifti, baygın bir halde buldu. Sonra da onları dumanların ve alevlerin arasından kurtardı.

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Ancak her ikisinin de durumu gayet kritikti. Yanan evlerinden kurtarıldıktan birkaç saat sonra çift hayata veda etti.

Paul Avery ile karısı Sheila'yı hayattan koparan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Ünlü dizi oyuncusu ve karısı evlerinde çıkan yangında öldü: Acı haberi kızı sosyal medyadan duyurdu

Talihsiz çiftin kızı Kyle, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Anne ve babamız Paul ve Sheila Garry Avery'nin bu sabah erken saatlerde hayata veda ettiğini üzüntüyle bildiriyorum" diye yazdı. Acılı evlat "Onları çok seviyorduk. Onlar da bizi çok seviyorlardı" satırlarıyla devam etti paylaşımına.

Ünlü dizi oyuncusu ve karısı evlerinde çıkan yangında öldü: Acı haberi kızı sosyal medyadan duyurdu

Paul Avery (en solda)  All My Children adlı dizide 12 yıl boyunca aynı karaktere hayat verdi. 

Ünlü dizi oyuncusu ve karısı evlerinde çıkan yangında öldü: Acı haberi kızı sosyal medyadan duyurdu

UÇMA TUTKUSU HİÇ BİTMEDİ
Paul Avery, gençlik yıllarında paraşütçülükle ilgileniyordu. Sonra Vietnam Savaşı'nda helikopter mürettebat şefi olarak görev yaptı. Askerliğini bitirdikten sonra da uçmaya olan sevgisi bitmedi. Hobi olarak uçak kullanmayı sürdürdü.

Paul Avery, 1980'li yıllarda, dönemin en ünlü dizilerinden biri olan All My Children'da Hughie karakterine hayat verdi.

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Avery, Soap ve Three's Company gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Ünlü dizi oyuncusu ve karısı evlerinde çıkan yangında öldü: Acı haberi kızı sosyal medyadan duyurdu

FELÇ GEÇİREN KARISINA BAKIYORDU
2018'de karısı Sheila felç geçirdiği için Paul Avery de hem kariyer hem de sosyal hayatını sınırlamak zorunda kaldı. Bu zorlu süreçte karısı Sheila'nın tam zamanlı bakıcısı haline geldi.

Paul Avery, oyunculuğu bıraktıktan sonra gazeteciliğe yöneldi. Önce New York Times'ta çalıştı. Sonra da Ridge View Echo'nun kurucusu oldu.

 

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#Paul Avery#Sheila Avery#All My Children

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