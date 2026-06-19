Ünlü dizi oyuncusu ve karısı evlerinde çıkan yangında öldü: Acı haberi kızı sosyal medyadan duyurdu

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Yıllar boyunca rol aldığı All My Children adlı diziyle tanınan Paul Avery ve karısı Sheila, New Jersey Blairstown'daki evlerinde çıkan yangın nedeniyle hayata veda etti.

YANAN EVDE BAYGIN HALDE BULUNDULAR

81 yaşındaki Paul Avery ile karısı Sheila, önceki gece yarısından sonra yangın çıktığında evlerindeydi. Olay yerine yetişen itfaiye ekipleri çifti, baygın bir halde buldu. Sonra da onları dumanların ve alevlerin arasından kurtardı.

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Ancak her ikisinin de durumu gayet kritikti. Yanan evlerinden kurtarıldıktan birkaç saat sonra çift hayata veda etti.

Paul Avery ile karısı Sheila'yı hayattan koparan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Talihsiz çiftin kızı Kyle, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Anne ve babamız Paul ve Sheila Garry Avery'nin bu sabah erken saatlerde hayata veda ettiğini üzüntüyle bildiriyorum" diye yazdı. Acılı evlat "Onları çok seviyorduk. Onlar da bizi çok seviyorlardı" satırlarıyla devam etti paylaşımına.





Paul Avery (en solda) All My Children adlı dizide 12 yıl boyunca aynı karaktere hayat verdi.





UÇMA TUTKUSU HİÇ BİTMEDİ

Paul Avery, gençlik yıllarında paraşütçülükle ilgileniyordu. Sonra Vietnam Savaşı'nda helikopter mürettebat şefi olarak görev yaptı. Askerliğini bitirdikten sonra da uçmaya olan sevgisi bitmedi. Hobi olarak uçak kullanmayı sürdürdü.

Paul Avery, 1980'li yıllarda, dönemin en ünlü dizilerinden biri olan All My Children'da Hughie karakterine hayat verdi.

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Avery, Soap ve Three's Company gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

FELÇ GEÇİREN KARISINA BAKIYORDU

2018'de karısı Sheila felç geçirdiği için Paul Avery de hem kariyer hem de sosyal hayatını sınırlamak zorunda kaldı. Bu zorlu süreçte karısı Sheila'nın tam zamanlı bakıcısı haline geldi.

Paul Avery, oyunculuğu bıraktıktan sonra gazeteciliğe yöneldi. Önce New York Times'ta çalıştı. Sonra da Ridge View Echo'nun kurucusu oldu.