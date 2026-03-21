ÃœnlÃ¼ dizi oyuncusu uykusunda Ã¶ldÃ¼: Daha 54 yaÅŸÄ±ndaydÄ±

Ünlü dizi oyuncusu uykusunda öldü: Daha 54 yaÅŸÄ±ndaydÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: Mart 21, 2026 10:02

Televizyon dÃ¼nyasÄ±ndan acÄ± bir haber geldi... Rol aldÄ±ÄŸÄ± Buffy The Vampire Slayer adlÄ± diziyle tanÄ±nan Nicholas Brendon hayata veda etti. Dizide canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Xander Harris karakteri ile tanÄ±nan Brendon 54 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Oyuncunun Ã¶lÃ¼m haberini ailesi sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu... AÃ§Ä±klamada "KardeÅŸimiz ve oÄŸlumun Nicholas Brendon'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle duyururuz" denildi.

UYKUSUNDA HAYATA VEDA ETTÄ°
Duyuruda "BirÃ§ok insan Nicky'yi oyuncu olarak yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlerle ve yÄ±llar boyu canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterlerle tanÄ±yor" denildi.

Ailesinin belirttiÄŸine gÃ¶re Nicholas Brendon, son dÃ¶nemde resim sanatÄ±na gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸti. BÃ¼yÃ¼k bir tutkuyla yaptÄ±ÄŸÄ± resimleri ailesi, arkadaÅŸlarÄ± ve yakÄ±n Ã§evresiyle paylaÅŸÄ±yordu.

Nicholas Brendon'Ä±n ailesi, oyuncunun uykusunda son nefesini verdiÄŸini de aÃ§Ä±klamaya ekledi.

Oyuncunun ailesi, bu zor zamanlarda Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ±n mahremiyetine saygÄ± gÃ¶sterilmesini de istedi.

Nicholas Brendon, Buffy the Vampire Slayer adlÄ± dizide Sarah Michelle Gellar ve David Borenaz ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti.Â 
DÃ–RT YIL Ã–NCE BÄ°R KALP KRÄ°ZÄ° GEÃ‡Ä°RDÄ°ÄžÄ°NÄ° AÃ‡IKLAMIÅžTI
Nicholas Brendon, 2022 yÄ±lÄ±nda bir kalp krizi geÃ§irdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bunun ardÄ±ndan yapÄ±lan tetkiklerde de doÄŸuÅŸtan gelen bir kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± teÅŸhisi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Ailesinin sonradan sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± Ã¼zerinde yaptÄ±ÄŸÄ± yenilemeye gÃ¶re Nicholas Brendon, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bir sÃ¼re Ã¶nce aÃ§Ä±klanmayan bir hastalÄ±kla mÃ¼cadele ediyordu.

Brendon da daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda geÃ§miÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k probleminin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸini itiraf etmiÅŸti. Hatta kauda equina adÄ± verilen sendromda da bu kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸunu saklamamÄ±ÅŸtÄ±.

KAUDA EQUINA SENDROMU NEDÄ°R: Söz konusu sendrom, omuriliÄŸin alt ucundaki sinir köklerinin sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu oluÅŸan acil bir durum. Åžiddetli bel aÄŸrÄ±sÄ±, bacaklarda güçsüzlük gibi etkileri oluyor. 24 ile 48 saat içinde acil operasyon gerektiriyor.

BÄ°RÃ‡OK DÄ°ZÄ°DE VE FÄ°LMDE ROL ALDI
1971 yÄ±lÄ±nda Los Angeles'ta dÃ¼nyaya gelen Nicholas Brendon'Ä±n bir de ikiz kardeÅŸi vardÄ±.

Brendon Criminal Minds, Private Practice, Marriedâ€¦ With Children gibi dÃ¶nemlerinin Ã§ok izlenen TV dizilerinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Bunun yanÄ± sÄ±ra Psycho Beach Party, Coherence ve The Nanny gibi sinema filmlerinde rol aldÄ±.

Brendon, son olarak 2021'de Wanton Want adlÄ± filmin kadrosunda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Oyuncu, ilk evliliÄŸini 2001 ile 2007 arasÄ±nda Tressa DiFiglia ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. 2014 ile 2015 arasÄ±nda da Moonda Tee ile kÄ±sa bir evlilik yaÅŸadÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ oyuncu doÄŸum gÃ¼nÃ¼nden on gÃ¼n sonra Ã¶ldÃ¼... UÄŸruna kariyerini feda ettiÄŸi karÄ±sÄ±nÄ±n kolu kanadÄ± kÄ±rÄ±k ÅŸimdiÜnlü oyuncu doÄŸum gününden on gün sonra öldü... UÄŸruna kariyerini feda ettiÄŸi karÄ±sÄ±nÄ±n kolu kanadÄ± kÄ±rÄ±k ÅŸimdiHaberi görüntüle

ESKÄ° ROL ARKADAÅžLARI ONU UNUTMADI
Brendon'Ä±n ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Buffy The Vampire Slayer adlÄ± dizideki rol arkadaÅŸlarÄ±ndan Alyson Hannigan, acÄ± haberin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Benim tatlÄ± Nicky'mâ€¦ YÄ±llar sÃ¼ren kahkahalar ve sevgi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Ne zaman bir sallanan sandalye gÃ¶rsem seni hatÄ±rlayacaÄŸÄ±m" diye yazdÄ±.

PaylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± da "Seni seviyorum. Huzur iÃ§inde yat" sÃ¶zleriyle bitirdi.

Brendon'Ä±n aynÄ± dizideki rol arkadaÅŸlarÄ±ndan Emma Cauldfield da bir dizi paylaÅŸÄ±mla oyuncuyu andÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nDÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ oyuncu Chuck Norris hayatÄ±nÄ± kaybettiDünyaca ünlü oyuncu Chuck Norris hayatÄ±nÄ± kaybettiHaberi görüntüle

