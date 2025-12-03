Kader ona garip bir oyun oynadÄ±... ÃœnlÃ¼ dizi oyuncusu bir kanseri yendi, baÅŸka bir kansere yakalandÄ±

Haberin DevamÄ±

YakalandÄ±ÄŸÄ± lenfoma hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yendiÄŸini aÃ§Ä±klayan Ã¼nlÃ¼ oyuncu, bunun Ã¼zerinden fazla zaman geÃ§meden bu kez yine bir hastalÄ±k haberiyle gÃ¼ndeme geldi... Oyuncu bu kez de dil kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

HEMEN RADYASYON TEDAVÄ°SÄ° BAÅžLIYOR

Bu trajik olayÄ±n kahramanÄ±, bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de yayÄ±nlanan Full House (Bizim Ev) adlÄ± diziyle tanÄ±nan Dave Coulierâ€¦ GeÃ§en yÄ±l yakalandÄ±ÄŸÄ± lenfomayÄ± yenen 66 yaÅŸÄ±ndaki Coulier, bu kez de dil kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Coulier, Today adlÄ± programa konuk oldu. Bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ aÃ§Ä±klamayÄ± da orada yaptÄ±. Coulier " Bu benim tedavisini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m lenfoma ile ilgili deÄŸil. Bu yeni bir hastalÄ±k" dedi.

Dave Coulier, doktorlarÄ±n kendisine bu yeni hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± da ÅŸÃ¶yle Ã¶zetledi: "Doktorlar bunun 30 yÄ±l Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ±m bir HPV virÃ¼sÃ¼nden kaynaklanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. "

Oyuncu, yakalandÄ±ÄŸÄ± bu yeni kanserin yÃ¼zde 90 oranÄ±nda tedavi edilebilir olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

Dave Coulier, hemen radyasyon tedavisine baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

Coulier, bu yeni tedavinin geÃ§en yÄ±l gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kemoterapi kadar agresif olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama yine bazÄ± yan etkiler yaÅŸayabileceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Dave Coulier, Today programÄ±nda lenf kanserini yendikten sadece altÄ± ay sonra bu kez dil kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

DURUMA OLUMLU AÃ‡IDAN BAKIYOR

Oyuncu, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evre lenfomaya yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.. Bu yÄ±lÄ±n ilk dÃ¶neminde de artÄ±k kanserden temizlendiÄŸini, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerileme sÃ¼receÄŸine gireceÄŸini belirtti.

LenfomayÄ± yendikten altÄ± ay sonra da bu kez dil kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak hayranlarÄ±na yeni bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸattÄ± Dave Coulier.

Yine de olaya olumlu yÃ¶nÃ¼nden bakÄ±yor Ã¼nlÃ¼ oyuncu. Lenfoma tedavisi sÄ±rasÄ±nda doktorlarÄ±n dikkati sayesinde yeni kanserin de ilerlemeden fark edildiÄŸini anlattÄ±.





DÄ°ZÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° TRAJEDÄ°LER BÄ°TMÄ°YOR:Â Â Full House dizisi bundan iki yÄ±l Ã¶nce trajik bir olayla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Dizide Coulier'in rol arkadaÅŸlarÄ±ndan Bob Saget, 2022 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir sahne gÃ¶sterisinin ardÄ±ndan kaldÄ±ÄŸÄ± otel odasÄ±nda cansÄ±z bir halde bulunmuÅŸtu.





ÃœÃ‡ ADAM VE ÃœÃ‡ Ã‡OCUÄžUN Ã–YKÃœSÃœ

TÃ¼rkiye'de Bizim Ev adÄ±yla gÃ¶sterilen Full House dizisinin ekran serÃ¼veni, 1987 ile 1995 arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼.

Bu Ã¼nlÃ¼ dizi ABD'de yayÄ±n hayatÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± yÄ±l TÃ¼rkiye'de seyirciyle buluÅŸtu. 1005 ile 2003 arasÄ±nda ekrana geldi.

Dizi, Bob Saget'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Danny Tanner karakterinin, karÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±nÄ± ve kayÄ±nbiraderini evine davet etmesi Ã¼zerine kuruluydu.

Spor haberleri sunucusu olan Danny, Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±nÄ± yetiÅŸtirmesine yardÄ±mcÄ± olmasÄ± iÃ§in komedyen arkadaÅŸÄ±na evini aÃ§Ä±nca gÃ¼lÃ¼mseten olaylar da ardÄ± ardÄ±na gelir.

Full House dizisinin oyuncularÄ±ndan Bob Saget (solda)Â 2022 yÄ±lÄ±nda trajik bir biÃ§imde hayata veda etti. Dave Courier kanserle boÄŸuÅŸuyor. John Stamos da (ortada) uzun sÃ¼re Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili sorunlar nedeniyle gÃ¼ndemde kaldÄ±.Â