Ünlü dizi oyuncusu 37 yaşında hayatını kaybetti

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Dijital platformlarda yayınlanan dizileriyle uluslararası üne kavuşan İspanyol oyuncu Jose de la Torre’nin genç yaşında hayatını kaybetmesi ülkesi İspanya’da büyük üzüntü yarattı.

Vefat haberini ilk duyuran İspanyol haber sitesi Montilla Digital'e göre ünlü oyuncu 5 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Habere göre “Toy Boy” dizisiyle ünlenen Jose de la Torre için 6 Aralık'ta İspanya'nın Montilla kentinde bir cenaze töreni düzenlendi.

Basına yansıyan haberlere göre De la Torre haziran ayında kendisine “ciddi bir hastalık” teşhisi konulduğunu açıkladı.

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O ayın ilerleyen günlerinde, bilinmeyen hastalığı için tedavi görmeye başladı ve sağlığına odaklanmak için spot ışıklarından uzaklaştı.

İspanyol aktris Luisa Martín, de la Torre'nin ölüm haberi üzerine aktörün kameraya gülümsediği bir fotoğrafını paylaşarak “Bildiğin kadar yüksekten uç. Sen ışıksın, çok parlak bir ışık. Bu hepimizi aydınlatacak. Sesini bir daha duyamayacağımı düşünmek kalbimi kırıyor ama seninle konuşmaya devam edeceğim. Seni sonsuz seviyorum Jose” yazdı.

Jose De la Torre, 2019'dan 2021'e kadar iki sezon süren Toy Boy dizisiyle ülkesi İspanya dışında da tanınan bir oyuncu olmuştu. “Amar es para siempre”, “Vis a Vis: El Oasis” ve ‘Servir y proteger’ gibi filmlerde de rol alan Jose de la Torre ayrıca ünlü moda, mücevher ve aksesuar markaları için modellik yapıyordu.