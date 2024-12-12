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Ünlü dizi oyuncusu 37 yaşında hayatını kaybetti

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#Jose De La Torre#Toy Boy#İspanya
Ünlü dizi oyuncusu 37 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:41

Rol aldığı dizilerle tanınan İspanyol oyuncu Jose de la Torre bir süredir mücadele ettiği ciddi bir hastalığa yenik düşerek 37 yaşında hayatını kaybetti.

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Dijital platformlarda yayınlanan dizileriyle uluslararası üne kavuşan İspanyol oyuncu Jose de la Torre’nin genç yaşında hayatını kaybetmesi ülkesi İspanya’da büyük üzüntü yarattı.

Vefat haberini ilk duyuran İspanyol haber sitesi Montilla Digital'e göre ünlü oyuncu 5 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Ünlü dizi oyuncusu 37 yaşında hayatını kaybetti

Habere göre “Toy Boy” dizisiyle ünlenen Jose de la Torre için 6 Aralık'ta İspanya'nın Montilla kentinde bir cenaze töreni düzenlendi.

Basına yansıyan haberlere göre De la Torre haziran ayında kendisine “ciddi bir hastalık” teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ünlü dizi oyuncusu 37 yaşında hayatını kaybetti

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O ayın ilerleyen günlerinde, bilinmeyen hastalığı için tedavi görmeye başladı ve sağlığına odaklanmak için spot ışıklarından uzaklaştı.

İspanyol aktris Luisa Martín, de la Torre'nin ölüm haberi üzerine aktörün kameraya gülümsediği bir fotoğrafını paylaşarak “Bildiğin kadar yüksekten uç. Sen ışıksın, çok parlak bir ışık. Bu hepimizi aydınlatacak. Sesini bir daha duyamayacağımı düşünmek kalbimi kırıyor ama seninle konuşmaya devam edeceğim. Seni sonsuz seviyorum Jose” yazdı.

Ünlü dizi oyuncusu 37 yaşında hayatını kaybetti

Jose De la Torre, 2019'dan 2021'e kadar iki sezon süren Toy Boy dizisiyle ülkesi İspanya dışında da tanınan bir oyuncu olmuştu. “Amar es para siempre”, “Vis a Vis: El Oasis” ve ‘Servir y proteger’ gibi filmlerde de rol alan Jose de la Torre ayrıca ünlü moda, mücevher ve aksesuar markaları için modellik yapıyordu.

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#Jose De La Torre#Toy Boy#İspanya

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