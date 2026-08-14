Ünlü davulcu düşen uçaktan sağ çıkmıştı: İki gözü iki çeşme anlattı: Beni bu acıdan kurtarın diye yalvardım!

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Elbette bu dünyada herkesin görünenden farklı bir yüzü olduğu gerçeği onun için de geçerli.

Ama onun için madalyonun diğer yüzü hiç öyle pırıltılı değil... Bir yaşayanın bir daha unutamayacağı, hatta geleceğini bile karanlık görmesine neden olabilecek kadar derin bir karanlık gizli geçmişinde. Daha doğrusu hayata bakışını değiştiren büyük bir travma.

İlk anda kulağa inanılmaz gelebilir ama tam 18 yıl önce yaşadığı bir travma yüzünden hayatı değişen bu kişi Travis Barker.

Daha açık söylersek Kardashian Jenner ailesinin damadı, Kourtney Kardashian'ın kocası ve hepsinden öte Blink 82 grubunun davulcusu...

Barker, kendisi de ünlü bir müzisyendi. Ama magazin sayfalarında manşetlere çıkması Kourtney Kardashian ile yaşadığı aşk sayesinde oldu.

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Özellikle Kourtney Kardashian ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra magazin sayfalarının gediklilerinden biri haline gelen 50 yaşındaki Travis Barker, bundan 18 yıl önce düşen bir uçaktan sağ kurtuldu.

O anın hayatını nasıl değiştirdiğini, hastanedeki tedavi sürecinde neler yaşadığını, kendini nasıl hissettiğini ve o travmanın etkilerini ise ilk kez bu kadar açık bir şekilde anlattı.

Travis Barker, bir dijital platform için hazırlanan Louder Than Fear adlı belgeselde hayatının trajedisini ilk kez etraflıca anlattı.Olayları yeniden hatırlarken de zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Şöyle bir geriye gidersek... İçinde Travis Barker ile asistanı Chris Baker ve koruması Che Still'in de bulunduğu Learjet 60 tipi uçak, 19 Eylül 2008 günü bir konserden dönüyordu.

Travis Barker, havalandıktan hemen sonra otoyola çakılıp alev alan uçaktan dostu DJ Adam Goldstein ile birlikte kurtuldu. İki pilot dahil, asistanı ve koruması hayatını kaybetti. Goldstein de kazadan kısa süre sonra kötü bağımlılıkları yüzünden hayata veda etti.

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İki pilotun idaresindeki uçakta Barker'ın yakın dostu DJ Adam Goldstein da vardı.

Güney Carolina'dan havalanan özel jet, kalkıştan kısa bir süre sonra otobana çakılıp alevler içinde kaldı. Kazada iki pilot ile birlikte Travis Barker'ın asistanı Chris ile koruması Che hayatını kaybetti.

Travis Barker ile yakın arkadaşı ve iş DJ Adam Goldstein kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu.

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'BENİ BU ACIDAN KURTARIN' DİYE YALVARIYORDUM

Barker kazadan sağ kurtuldu ama vücudunun yüzde 65'i ağır yanıklara maruz kaldı. Tüm kaburgaları kırıldı ve sırtında da dört yerde çatlak tespit edildi.

Bütün bunların sonucunda Barker, üç buçuk aydan fazla süre hastanede kaldı. Tam 27 kez ameliyat geçirdi. Bu süreçte her yerinde ağır ve ciddi yaralar olduğu için çocuklarını da göremedi.

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Barker, belgeselde zaman zaman gözyaşlarına yenik düşerek o süreci anlatırken "Hastanede kendi hayatıma son verme düşüncem vardı. Beni ziyarete gelen arkadaşlarıma eğer beni bu acıdan kurtarırlarsa istedikleri parayı verebileceğimi söyledim" dedi.

Söylediğine göre Barker, uçağa binmeden önce babasıyla telefonda konuşurken içinde kötü bir his vardı.Bu yüzden de babasına "Bana bir şey olursa, çocuklarım için her şeyin yolunda olduğundan emin ol" dedi. Barker, o anları belgeselde ağlayarak anlattı.

Sonra uçağa binip yola çıktılar ve korkunç kaza gerçekleşti.

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Acil çıkış kapısına yakın oturan Travis Barker bir anda ateşli silah patlamasına benzer sesler duyduğunu anlattı.

"Uçak kalkış yaptı, yükselmeye çalışıyordu, alçalıyorduk ve sonra tekrar havalanıyorduk. Tekrar alçalıyorduk ki sonunda bir sete çarptık. Uçak yerde kaydı ve alev aldı" dedi.

DJ dostu Adam Goldstein'in baygın olduğunu söyleyen Barker onu tutup sarstığını ve ayılttığını belirtti.

Ama asıl felaket ondan sonra başladı. Bütün bedeni alev aldı. Acil çıkış kapısının yanında oturduğu için hemen dışarı fırlayıp koşmaya başladı.



Gerisini onun cümleleriyle hatırlayalım: "Koşuyordum ve alevler sönmüyordu. Sonra durup yerde yatıp yuvarlandım. Adam uçaktan çıktı ve bacaklarımdaki alevleri söndürdü. O sırada da uçakta bir patlama meydana geldi."

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13 YIL UÇAĞA BİNEMEDİ... KORKUSUNU KOURTNEY SAYESİNDE YENDİ

Bu kazanın ardından uzun süren hastane süreci başladı Travis Barker için... Zaten uçak yolculuğundan hep korkan Barker'ın başına gelen bu kaza korkusunu daha da artırdı.

Yıllar sonra karısı Kourtney Kardashian sayesinde bu korkusundan biraz da olsa kurtuldu. Kazanın üzerinden 13 yıl geçtikten sonra Kourtney'in desteğiyle ilk kez uçağa bindi. Bu yolculuğu başardıktan sonra da sosyal medya hesabından o sırada sevgilisi olan Kourtney Kardashian'a teşekkür etti Barker.