Ünlü damat aşkından dile geldi… Evlendiği gün hayatının en güzel günüymüş: Artık bir de çocuk istiyorum

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Haziranda önce Londra’da belediye binasında nikah kıyan, daha sonra Sicilya'nın Palermo kentinde üç gün süren görkemli bir düğün yapan Dua Lipa ve Callum Turner hâlâ evliliklerinin cicim aylarını aşk sarhoşluğuyla yaşamaya devam ediyorlar.

Bir yandan güzel eşiyle birlikte kısa süre önce gösterime giren filmi One Night Only için tanıtım turlarına çıkan Callum Turner bir yandan da Margaret Qualley ile birlikte rol aldığı, yakında vizyona girecek olan "Possession" filminin çekimleri için New Jersey'de çalışmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Esquire UK’e verdiği son röportajında Dua Lipa ile aile kurma planlarını açıkladı ve düğünlerinin “hayatının en güzel günü” olduğunu söyledi.

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Önümüzdeki on yılda aile kurmanın kendisi için öncelik olup olmayacağı sorusuna yanıt olarak, çift olarak atacakları olası adımlar hakkında konuşan Callum Turner "Elbette, evet, 36 yaşındayım. Artık bir aile kurmak ve çocuk yetiştirmek istiyorum" dedi.

Düğünüyle ilgili soruya da "Muhteşemdi... Hayatımın en güzel günüydü” diye yanıt veren Turner Dua Lipa için “Sevdiğiniz ve sizi seven, her zaman yanınızda olmak istediğiniz birini bulmak çok güzel” dedi.

Dua Lipa da daha önce verdiği röportajlardan birinde “Bir gün çocuk sahibi olmayı çok isterim. Ama sürekli olarak ne zaman uygun bir zaman olacağı, işimle nasıl uyuşacağı, turneye çıkarsam nasıl olacağı ve ne kadar süre izin almam gerekeceği sorusu aklımda. Sanırım bu, ne zaman olursa o zaman olacak şeylerden biri. Çocukları seviyorum, ama bence çocuk yetiştirmekte sadece çocukları sevmekten çok daha fazlası var” demiş ve o da aile kurma planlarından bahsetmişti.

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Dua Lipa da geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaştığı balayı fotoğraflarının altına geçirdikleri o güzel günler için "Dünyadaki cennet" yazmıştı.

Callum Turner düğünden sonra film çalışmalarına hızlı şekilde geri dönerken ünlü şarkıcı da yeni müzik çalışmaları için kayıt stüdyosuna girdi.

Düğünleri için İtalya’yı seçen ünlü aşıklar balayında da Toskana, Amalfi kıyıları, Napoli ve Roma gibi ülkenin en sevilen turistik yerlerini gezdiler.