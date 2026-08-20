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Ünlü damat aşkından dile geldi… Evlendiği gün hayatının en güzel günüymüş: Artık bir de çocuk istiyorum

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#Callum Turner#Dua Lipa#Ünlü Çiftler
Ünlü damat aşkından dile geldi… Evlendiği gün hayatının en güzel günüymüş: Artık bir de çocuk istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:32

Bu yazın en çok konuşulan düğünlerinden biriyle hayatlarını birleştiren ünlü çift yaz başındaki törenden sonra uzun süre balayına çıkmış, buradaki aşk dolu pozlarıyla da adeta düşman çatlatmıştı.

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Haziranda önce Londra’da belediye binasında nikah kıyan, daha sonra Sicilya'nın Palermo kentinde üç gün süren görkemli bir düğün yapan Dua Lipa ve Callum Turner hâlâ evliliklerinin cicim aylarını aşk sarhoşluğuyla yaşamaya devam ediyorlar.

Ünlü damat aşkından dile geldi… Evlendiği gün hayatının en güzel günüymüş: Artık bir de çocuk istiyorum

Bir yandan güzel eşiyle birlikte kısa süre önce gösterime giren filmi One Night Only için tanıtım turlarına çıkan Callum Turner bir yandan da Margaret Qualley ile birlikte rol aldığı, yakında vizyona girecek olan "Possession" filminin çekimleri için New Jersey'de çalışmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Esquire UK’e verdiği son röportajında Dua Lipa ile aile kurma planlarını açıkladı ve düğünlerinin “hayatının en güzel günü” olduğunu söyledi.

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Ünlü damat aşkından dile geldi… Evlendiği gün hayatının en güzel günüymüş: Artık bir de çocuk istiyorum

Önümüzdeki on yılda aile kurmanın kendisi için öncelik olup olmayacağı sorusuna yanıt olarak, çift olarak atacakları olası adımlar hakkında konuşan Callum Turner "Elbette, evet, 36 yaşındayım. Artık bir aile kurmak ve çocuk yetiştirmek istiyorum" dedi.

Ünlü damat aşkından dile geldi… Evlendiği gün hayatının en güzel günüymüş: Artık bir de çocuk istiyorum

Düğünüyle ilgili soruya da "Muhteşemdi... Hayatımın en güzel günüydü” diye yanıt veren Turner Dua Lipa için “Sevdiğiniz ve sizi seven, her zaman yanınızda olmak istediğiniz birini bulmak çok güzel” dedi.

Ünlü damat aşkından dile geldi… Evlendiği gün hayatının en güzel günüymüş: Artık bir de çocuk istiyorum

Dua Lipa da daha önce verdiği röportajlardan birinde “Bir gün çocuk sahibi olmayı çok isterim. Ama sürekli olarak ne zaman uygun bir zaman olacağı, işimle nasıl uyuşacağı, turneye çıkarsam nasıl olacağı ve ne kadar süre izin almam gerekeceği sorusu aklımda. Sanırım bu, ne zaman olursa o zaman olacak şeylerden biri. Çocukları seviyorum, ama bence çocuk yetiştirmekte sadece çocukları sevmekten çok daha fazlası var” demiş ve o da aile kurma planlarından bahsetmişti.

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Ünlü damat aşkından dile geldi… Evlendiği gün hayatının en güzel günüymüş: Artık bir de çocuk istiyorum

Dua Lipa da geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaştığı balayı fotoğraflarının altına geçirdikleri o güzel günler için "Dünyadaki cennet" yazmıştı.

Callum Turner düğünden sonra film çalışmalarına hızlı şekilde geri dönerken ünlü şarkıcı da yeni müzik çalışmaları için kayıt stüdyosuna girdi.

Ünlü damat aşkından dile geldi… Evlendiği gün hayatının en güzel günüymüş: Artık bir de çocuk istiyorum

Düğünleri için İtalya’yı seçen ünlü aşıklar balayında da Toskana, Amalfi kıyıları, Napoli ve Roma gibi ülkenin en sevilen turistik yerlerini gezdiler.

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#Callum Turner#Dua Lipa#Ünlü Çiftler

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