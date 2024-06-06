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Ünlü çiftten güzel haber... Boşanmaktan vazgeçtiler!

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#Jess Molho#Zeynep Molho#İstanbul Aile Mahkemesi
Ünlü çiftten güzel haber... Boşanmaktan vazgeçtiler
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 07:42

Oyuncu ve sunucu Jess Molho, geçen hafta anlaşmalı boşanma davası açtığı 22 yıllık yönetmen eşi Zeynep Molho ile ayrılmaktan vazgeçti.

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Jess Molho, eşiyle ruhen ve fikren anlaşmazlık yaşadığını, bu sebeple de evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini belirterek İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açmıştı.

Ünlü oyuncu ve sunucu önceki gün ise mahkemeye başvurarak davasından feragat ettiğine ilişkin bir dilekçe sundu.

Ünlü çiftten güzel haber... Boşanmaktan vazgeçtiler

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın anlaşma ile sonuçlandığının belirtildiği dilekçede, Molho çiftinin boşanma iradelerinden karşılıklı olarak vazgeçtiği ifade edildi.

Mahkeme, talep doğrultusunda, boşanma davasının feragat nedeniyle reddine karar verdi.

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#Jess Molho#Zeynep Molho#İstanbul Aile Mahkemesi

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