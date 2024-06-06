Ünlü çiftten güzel haber... Boşanmaktan vazgeçtiler!

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Jess Molho, eşiyle ruhen ve fikren anlaşmazlık yaşadığını, bu sebeple de evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini belirterek İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açmıştı.

Ünlü oyuncu ve sunucu önceki gün ise mahkemeye başvurarak davasından feragat ettiğine ilişkin bir dilekçe sundu.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın anlaşma ile sonuçlandığının belirtildiği dilekçede, Molho çiftinin boşanma iradelerinden karşılıklı olarak vazgeçtiği ifade edildi.

Mahkeme, talep doğrultusunda, boşanma davasının feragat nedeniyle reddine karar verdi.