Bu mutlu ilişkinin öyle eşsiz bir sırrı var ki: Geceleri birbirimize sarılmıyoruz... Aynı yatakta bile uyumuyoruz

Hatta evliliğe tövbe ettiği halde onun kendisine verdiği nişan yüzüğünü de seve seve parmağına takmıştı.

Daha önce başından iki evlilik geçen ama bu kez "turnayı gözünden vuran" oyuncu başarılı ilişkisinin sırrını da açık açık söyledi: Ayrı yataklarda uyumak!

YAŞADIĞI BİRBİRİNDEN KÖTÜ İKİ EVLİLİĞİNİ ÇOKTAN UNUTTU

Bu ilginç aşk öyküsünün kahramanı, rol aldığı Big Bang Theory adlı yapımla tanınan Kaley Cuoco...

Oyuncu, üç yılı aşkın süredir meslektaşı Tom Pelphry ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. İki yaşındaki kızları Matilda da bu aşkın "kreması" oldu.

Kaley Cuoco, konuk olduğu “Armchair Expert” adlı podcast yayınında Pelphrey ile başarılı ilişkisinin sırrını açıkladı.

Nişanlısı Tom ile aynı yatakta uyumak yerine ayrı yataklarda yattıklarını söyledi Cuoco. Söylediğine göre Tom Pelphrey, geceleri konuk odasında uyuyor.

'BUNU DAHA FAZLA YAPAMAYACAĞIM'

Söylediğine göre Kaley ile Tom önceleri besledikleri kurtarma köpekleri ve kızları Matilda ile birlikte aynı yatakta uyuyordu.

Fakat Tom Pelphrey sonunda dayanamadı ve "Artık bunu yapamayacağım" diyerek konuk odasına taşındı geceleri uyumak için.

Cuoco'nun anlattıklarına bakılırsa, nişanlısıyla farklı uyku düzenlerine sahip. "O gece yazıyor, okuyor... Bu yüzden de geç yatıyor. İşi olmayan günlerde de geç saatte uyanıyor" diye durumu anlattı Kaley Cuoco.

Kendisinin ise gece erken yatıp sabah a erkenden uyandığını sözlerine ekledi. Üstelik bu durum ilişkilerinin başından bu yana böyleydi.

UYKU DÜZENLERİ FARKLI

Oyuncu, geceleri nişanlısıyla görüşemediklerini, birbirlerine sarılmadıklarını da belirtip "Geceleri bizim en seksi saatlerimiz değil" diye konuştu.

Kaley Cuocu, ilişkilerini başladığı gibi iyi bir şekilde sürdürebilmek için bir süre ilişki terapistine de gitti. Cuoco, başlangıçta nişanlısı bu farklı uyuma düzenleri hakkında terapistle konuştuğunda endişe ettiğini de gizlemedi.

Çünkü bu ayrı odalarda uyuma meselesine insanların ne diyeceğini bilmiyordu.

Her ne kadar gelecek tepkileri düşünüp endişelense de Kaley Cuoco, sonuç olarak bu uyku düzeninin ve ayrı odalarda uyumanın ilişkilerine yaradığını belirtip "Çok daha mutlu olmamızı sağlayan en iyi karar" diye nitelendirdi.

BAŞINDAN İKİ BAŞARISIZ EVLİLİK GEÇTİ

Sunuculardan Monica Padman, Cuoco'ya geçmişte kötü biten iki evliliğinin yarattığı travma nedeniyle böyle bir değişiklik yapmaktan çekinips çekinmediğini sorunca da Cuoco bunu doğruladı.

Kaley Cuoco, ilk evliliğini 2013 ile 2016 arasında Ryan Sweeting ile yaptı... Ardından da 2018 ile 2022 arasında da Karl Cook ile bir evlilik yaşadı.