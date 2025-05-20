Ünlü çiftin kızı olarak doğup kendi de şöhreti buldu... 'İlk yıllar zordu... Kiramı ödeyecek ya da markete gidecek param bile yoktu'

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Sıradan ailelerden gelen "kader arkadaşlarıyla" kıyaslarsak onlar çok daha kolay tırmanıyor kariyer basamaklarını.

Bu konuda da ünlü anne ya da babalarının ya da her ikisinin birden desteğini aldıkları bir gerçek. Yine de bu "nepo bebeklerin" hepsi aynı durumda değil.

İlk anda inanması zor geliyor ama bu ayrıcalıklı çocukların bazıları bulundukları yere öyle kolay gelmiyor.

Onlar da zorluk çekiyor, kimi zaman girilmesi kolay olmayan sanat okullarının seçmelerinde bile ünlü soyadları hiçbir işe yaramıyor.

Hatta onlar bile parasız kalabiliyor... Yani hayatın zorluklarıyla yüzleşiyorlar.

KİRA ÖDEMEKTE ZORLANDI. BAZEN MARKETE GİDECEK PARASI BİLE OLMADI

Tıpkı Dakota Johnson gibi.

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Ülkemizde de bir dönem gösterilen Miami Vice adlı diziyle hafızalara kazınan Don Johnson ile eski karısı Melanie Griffith'in evliliğinden dünyaya gelen tek çocukları olan Dakota, bugün hatırı sayılır bir sinema kariyerine sahip.

Diğer yandan da Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile ciddi bir ilişki sürdürüyor.

Küçücük yaşından beri ünlü anne ve babasının katkısıyla kamera karşısında olan Dakota Johnson, kendi kanatlarıyla uçmaya başladığı ilk dönemde maddi anlamda zorluk çektiğini kimseden saklamadı.

35 yaşındaki Dakota Johnson, Elle dergisine verdiği röportajda, gençlik yıllarında yaşadığı zorlukları anlattı.

ÜNLÜ ANNE VE BABASINDAN MADDİ YARDIM ALDI

Dakota Johnson "Birkaç yıl para kazanmak zordu" itirafında bulundu. Güzel oyuncu banka hesabında yeteri kadar parası olmadığı için kirasını ödemekte ve marketten alışveriş yapmakta zorlandığını anlattı.

Bunun sonucunda da söylediğine göre annesinden ve babasından para yardımı istedi. Güzel oyuncu "Birkaç yıl para kazanmak zordu" itirafında bulundu.

Johnson, banka hesabında yeteri kadar parası olmadığı için kirasını ödemekte ve marketten alışveriş yapmakta zorlandığını anlattı.

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Bunun sonucunda da söylediğine göre annesinden ve babasından para yardımı istedi.

"Ebeveynimden para istemek zorunda kaldım. Bana yardım edebilecek durumda olan ve yardım eden annem babam olduğu için müteşekkirim" diye sürdürdü sözlerini.

OYUNCU SEÇMELERİNDE ZORLANDIĞI OLDU

Ama söylediğine göre Dakota Johnson'ın, annesi 67 yaşındaki Melanie Griffith iye babası 75 yaşındaki Don Johnson, ona maddi açıdan destek olsa da yine de kariyerinin ilk yılları hiç eğlenceli değildi.

Çünkü ünlü soyadının açamadığı kapılar da oldu.

"Oyuncu seçmeleri işin en zor kısmıydı "diye özetledi o dönemde yaşadıklarını.

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Elbette sonradan kendine hayat kurmaya çalışırken ailesi ona maddi destek sağladı ama liseyi bitirdikten sonra okumak istememesi ebeveyni tarafından çok da hoş karşılanmadı.

BABASI ÜNİVERSİTE OKUMASINI İSTEDİ

Liseyi bitirdikten sonra ünlü sanatçıların yetiştiği Julliard'a başvurdu ancak ünlü soyadına rağmen okuldan kabul alıp girmeyi başaramadı.

Johnson'ın anlattığına göre anne ve babası da o dönemde ona maddi destek verme konusunda çok da istekli olmadı.

Bunun nedeni de babası Don Johnson'ın, Dakota'nın üniversite eğitimi görmesini istemesiydi. Ama Dakota üniversiteye gitmek yerine oyuncu olma yolculuğuna çıktığı için önceleri kızına para vermeyi çok istemedi.

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O dönemi şöyle anlattı Dakota Johnson: "Babam bana o dönemde para vermedi çünkü üniversiteye gitmemiştim. Sanırım 19 yaşındayken The Social Network filminde küçük bir rol aldım" diye anlattı..

KÜÇÜK ROLLERDEN BAŞROLE

Ondan sonra da bazı yapımlarda küçük roller almayı başardı Dakota Johnson. 21 Jump Street, Ben and Kate bu yapımlar arasında.

Dakota Johnson, sinema kariyerindeki büyük çıkışını E.L. James'in aynı adlı romanından uyarlanan Fifty Shades of Gray (Grinin 50 Tonu) ile 2013 yılında yaptı. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi zaten.

Bu üçlemede kazandığı başarının ardından Dakota Johnson mali durumunu da yoluna koydu. Artık kimseden para istemesine gerek kalmadı.

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Şimdiki durumuna gelirsek... Dakota, Malibu'da kendi satın aldığı bir malikanede yaşıyor.

Dakota Johnson ile ilgili bir küçük not daha ekleyelim... Güzel yıldız, sadece ünlü bir anne ile ünlü bir babanın kızı değil.

ÇOK ÜNLÜ BİR AİLEDEN GELİYOR

Büyükannesi de Hollywood'un efsanelerinden biri... Tippi Hedren, sinemanın korku ustası Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmindeki performansıyla bir değil birkaç kuşağın hafızasında çoktan yerini aldı bile.

Anne tarafından dedesi Peter Griffith de 2001 yılında hayata veda etti ama döneminin ünlü oyuncularından biriydi.

Dakota'nın annesi Melanie Griffith ile babası Don Johnson, birbirlerinin gençlik aşkıydı... İki kez evlendiler ve boşandılar.

Dakota'nın anneannesi sinemanın yaşayan efsanelerinden biri olan Tippi Hedren.

Melanie Griffith ile Johnson ilk olarak 1976'da evlenip aynı yıl boşandılar. İkinci kez 1989 ile 1996 arasında sürdü evlilikleri.

Griffith, Johnson'dan ilk boşandığında Steven Bauer ile 8 yıl süren bir evlilik yaptı. Bu sırada Alexander adında bir oğlu oldu.



Griffith'in İspanyol oyuncu Antonia Banderas ile yaptığı üçüncü evliliğ ise 1996 ile 2015 arasında sürdü. Eski çiftin bu evlilikten Stella adında bir kızı bulunuyor.