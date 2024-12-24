Beş yıllık yuvaya dört çocuk sığdırdılar... Hele bir de yorgun argın yanına uzandım mı... Bu dünyada benden şanslısı yok!

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Ama tabii ki bu söylediklerimiz herkes için geçerli değil...

Bu pırıltılı dünyada birbirini gerçekten çok seven, yılları birlikte deviren ve bundan da büyük mutluluk duyan çiftler de var..

AŞK ROMANLARINA YARAŞIR SATIRLAR

Tıpkı Hilary Duff ile Matthew Koma gibi...

Ünlü çift, bir yastıkta tam beş yılı devirdiler ve görünüşe göre daha 15, 25 yılı birlikte geçirmeye de çoktan hazırlar...

Ünlü çift, evliliklerinde geride bıraktıkları beş yılı hem aile arasında hem de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Özellikle de Duff'ın kocası Matthew Koma'nın karısına yönelik satırları birçok insana göre "aşk romanlarına yakışacak" türdendi.

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'HAYALLERİMDEKİ KADIN'

Koma, evlilikte beşinci yılı kutlama paylaşımına "Hayallerimdeki kadın ve en iyi arkadaşımla evlilikte beşinci yılımız" satırlarıyla başladı.

Sonra da "Dört çocuğumuzla kayak yaparak geçen 14 saatlik bir günün ardından bitkin düşmüş bir halde yanına uzandığımda kendimi dünyanın en şanslı insanı hissediyorum. İmkansızı başarmak için beni seçtin" diye seslendi Hilary Duff'a.

Hemen ardından eş olarak birbirlerini çok iyi anladıklarını belirtip "Kesinlikle her şeyi birlikte yapmak istediğim insan sensin" diye yazdı.

GÜZEL YILDIZ DAHA KISA VE ÖZ BİR MESAJ YAZDI

Michael Koma, paylaşımında karısı Hilary hakkında "Beni benden bile daha iyi tanıyor" diye yazdı. Tabii ki böyle durumlarda adet olduğu üzere paylaşımını "Seni çok seviyorum" diyerek bitirdi.

Hilary Duff da kocasının bu güzel satırlarından geri kalmadı. O da sosyal medya sayfasından biraz daha kısa ve öz bir mesaj içeren bir paylaşım yaptı.

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Güzel yıldız Matthew Koma ile birlikte beş yılı bitirdiklerini ve önlerinde sonsuzluğa uzanan bir yol olduğunu belirtti.

Gözden Kaçmasın Mutlu çiftin yeni yıl pozu... Bebeği büyütmüşler bile Haberi görüntüle

ÖNCE İŞ ARKADAŞI OLDULAR SONRA YUVA KURDULAR

Duff ile Matthew Koma, 2013 yılında tanıştılar.

O sırada ikisi de hem oyuncu hem şarkıcı olan Duff'ın Breathe In... Breathe Out adlı albümünde birlikte çalışıyordu.

Tanışmalarından altı yıl sonra hayatlarını birleştirdiler. Kısa sürede de geniş bir aileye sahip oldular.

Çiftin 6 yaşında Banks, 3 yaşında Mae ve 7 aylık Townes adında üç tane çocuğu bulunuyor.

Hilary Duff'ın eski eşi Mike Comrie ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki oğlu Luca da mutlu çiftle birlikte yaşıyor.

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Hilary Duff'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen Luca ile birlikte mutlu çift tam dört çocuğu bir arada büyütüyor.