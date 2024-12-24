×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Beş yıllık yuvaya dört çocuk sığdırdılar... Hele bir de yorgun argın yanına uzandım mı... Bu dünyada benden şanslısı yok!

Güncelleme Tarihi:

#Hilary Duff#Matthew Coma#Michael Comrie
Beş yıllık yuvaya dört çocuk sığdırdılar... Hele bir de yorgun argın yanına uzandım mı... Bu dünyada benden şanslısı yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 15:12

Gösteri dünyasının gelir geçer aşklarını artık bilmeyen yok... Öyle ki işin sonunda bazen evli çiftler sanki birbirlerini hiç sevmemiş gibi birer düşmana dönüşebiliyor. Üstelik böyle durumlarda çocuklar bile silah olarak kullanılabiliyor..

Haberin Devamı

Ama tabii ki bu söylediklerimiz herkes için geçerli değil...

Bu pırıltılı dünyada birbirini gerçekten çok seven, yılları birlikte deviren ve bundan da büyük mutluluk duyan çiftler de var..

Beş yıllık yuvaya dört çocuk sığdırdılar... Hele bir de yorgun argın yanına uzandım mı... Bu dünyada benden şanslısı yok

AŞK ROMANLARINA YARAŞIR SATIRLAR 
Tıpkı Hilary Duff ile Matthew Koma gibi...

Ünlü çift, bir yastıkta tam beş yılı devirdiler ve görünüşe göre daha 15, 25 yılı birlikte geçirmeye de çoktan hazırlar... 

Ünlü çift, evliliklerinde geride bıraktıkları beş yılı hem aile arasında hem de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Özellikle de Duff'ın kocası Matthew Koma'nın karısına yönelik satırları birçok insana göre "aşk romanlarına  yakışacak" türdendi.

Haberin Devamı

Beş yıllık yuvaya dört çocuk sığdırdılar... Hele bir de yorgun argın yanına uzandım mı... Bu dünyada benden şanslısı yok

'HAYALLERİMDEKİ KADIN'
Koma, evlilikte beşinci yılı kutlama paylaşımına "Hayallerimdeki kadın ve en iyi arkadaşımla evlilikte beşinci yılımız" satırlarıyla başladı. 

Sonra da "Dört çocuğumuzla kayak yaparak geçen 14 saatlik bir günün ardından bitkin düşmüş bir halde yanına uzandığımda kendimi dünyanın en şanslı insanı hissediyorum. İmkansızı başarmak için beni seçtin" diye seslendi Hilary Duff'a.

Hemen ardından eş olarak birbirlerini çok iyi anladıklarını belirtip "Kesinlikle her şeyi birlikte yapmak istediğim insan sensin" diye yazdı. 

Gözden KaçmasınGelinine gerçeği çoktan açıkladı... Tahta sandığından daha yakınsın... İşin sonunda Camilla ortada kalacakGelinine gerçeği çoktan açıkladı... Tahta sandığından daha yakınsın... İşin sonunda Camilla ortada kalacakHaberi görüntüle

Beş yıllık yuvaya dört çocuk sığdırdılar... Hele bir de yorgun argın yanına uzandım mı... Bu dünyada benden şanslısı yok

GÜZEL YILDIZ DAHA KISA VE ÖZ BİR MESAJ YAZDI 
Michael Koma, paylaşımında karısı Hilary hakkında "Beni benden bile daha iyi tanıyor" diye yazdı. Tabii ki böyle durumlarda adet olduğu üzere paylaşımını "Seni çok seviyorum" diyerek bitirdi.

Hilary Duff da kocasının bu güzel satırlarından geri kalmadı. O da sosyal medya sayfasından biraz daha kısa ve öz bir mesaj içeren bir paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Güzel yıldız Matthew Koma ile birlikte beş yılı bitirdiklerini ve önlerinde sonsuzluğa uzanan bir yol olduğunu belirtti.

Gözden KaçmasınMutlu çiftin yeni yıl pozu... Bebeği büyütmüşler bileMutlu çiftin yeni yıl pozu... Bebeği büyütmüşler bileHaberi görüntüle

Beş yıllık yuvaya dört çocuk sığdırdılar... Hele bir de yorgun argın yanına uzandım mı... Bu dünyada benden şanslısı yok

ÖNCE İŞ ARKADAŞI OLDULAR SONRA YUVA KURDULAR 
 Duff ile Matthew Koma, 2013 yılında tanıştılar.

O sırada ikisi de hem oyuncu hem şarkıcı olan Duff'ın Breathe In... Breathe Out adlı albümünde birlikte çalışıyordu.

Tanışmalarından altı yıl sonra hayatlarını birleştirdiler. Kısa sürede de geniş bir aileye sahip oldular.

Çiftin 6 yaşında Banks, 3 yaşında Mae ve 7 aylık Townes adında üç tane çocuğu bulunuyor.

Hilary Duff'ın eski eşi Mike Comrie ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki oğlu Luca da mutlu çiftle birlikte yaşıyor. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKızlarımı torunum sanıyorlar... Ağlayarak mesleğini bırakan ünlü sunucunun yeni hayatı'Kızlarımı torunum sanıyorlar'... Ağlayarak mesleğini bırakan ünlü sunucunun yeni hayatıHaberi görüntüle

Beş yıllık yuvaya dört çocuk sığdırdılar... Hele bir de yorgun argın yanına uzandım mı... Bu dünyada benden şanslısı yok

Hilary Duff'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen Luca ile birlikte mutlu çift tam dört çocuğu bir arada büyütüyor.

Gözden KaçmasınHaberler doğru, evleniyorlar: Ünlü oyuncu hayatının aşkıyla nişanlandıHaberler doğru, evleniyorlar: Ünlü oyuncu hayatının aşkıyla nişanlandı Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hilary Duff#Matthew Coma#Michael Comrie

BAKMADAN GEÇME!