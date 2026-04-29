Ünlü çiftin evliliği artık pamuk ipliğine bağlı… ‘Ya kendini toparla ya da boşanalım!’

Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 07:47

Biri müzik sahnelerinin biri de sinema ve televizyon dünyasının yıldızlarından olan ünlü çiftin evliliğinin üzerinde dolaşan kara bulutlar bir türlü dağılmak bilmedi. Bir süredir sürekli evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen çiftin boşanmanın eşiğinde oldukları iddia ediliyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, ünlü oyuncu Jessica Biel, şarkıcı kocası Justin Timberlake'e davranışlarını düzeltmezse onu terk edeceğini söyledi.

Yakın bir zaman sonra 14. yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanan ünlü çiftin evliliği yolunda gitmiyor

Jessica Biel’i bu noktaya getiren ise Justin Timberlake’in 2024'te alkollü araç kullanırken yakalanıp tutuklaması ve bu görüntülerin sonradan basına servis edilmesiyle ilgili.

ALKOL PROBLEMİ SÜREKLİ GÜNDEMDE

Bu yetmezmiş gibi ünlü şarkıcının Las Vegas'ta düzenlenen 8AM Invitational golf turnuvasına ev sahipliği yaparken de sürekli sarhoş halde olması ve bunun da duyulması karısı Jessica Biel için bardağı taşıran son damla olmuş.

Justin Timberlake'in alkollü araç kullanırken yakalanması ve sonrasında yaşananlar çiftin evliliğini bitme noktasına getirdi

Görgü tanıkları basına Justin Timberlake’in 18 Nisan'daki golf turnuvasının sonuna doğru sarhoş göründüğünü söylerken 45 yaşındaki Timberlake tekrar hata yaparsa 44 yaşındaki eşi Jessica Biel'in artık "tetiği çekeceği" ve yaşananlara daha fazla dayanacak durumda olmadığı konuşuluyor.

Üstelik çifti yakından tanıyanlar Justin Timberlake’in dünya turnesini geçen temmuz ayında bitirmesine rağmen evine pek uğramadığını ve karısı Jessica Biel ile oğulları 11 yaşında Silas ve 5 yaşında Phineas’ı sürekli yalnız bıraktığını da iddia ediyor.

Olayın üzerinden iki yıl geçmiş olsa da sürekli servis edilen yeni görüntüler krizin bitmesine engel oluyor

TÜM SORUMLULUKLAR ONUN ÜZERİNE YIKILDI… KOCASI EVE UĞRAMIYOR BİLE

Jessica Biel’in eviyle ve çocuklarıyla sürekli tek başına ilgilendiği, bundan çok yorulduğu ve artık kocası yüzünden kamuoyu önünde utandırılmaktan bıktığı konuşuluyor.

Çiftin son zamanlarda zor bir dönemden geçtikleri, artık aralarındaki ilişkinin kopma noktasına geldiği söyleniyor.

GÖRÜNTÜLER SÜREKLİ GÜNDEME GELİYOR, ARTIK DAYANACAK GÜCÜ KALMADI

Justin Timberlake alkollü araç kullanırken yakalandıktan sonra özür dilemiş, bu olayı takip eden 44. doğum günü kutlamasında Jessica Biel kocasına seslenirken evliliklerinin "bazen gerilediğini" itiraf etmişti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Seninle birlikte büyüyen, gelişen ve bazen gerileyen bir yıl daha. Her şeye güldüğümüz bir yıl daha." yazan Jessica Biel geçen ay kocasının tutuklanırken çekilen polislerin vücut kamerası görüntüleri ortaya çıkınca bir kez daha yıkıldı.

Jessica Biel'in daha önce defalarca affettiği kocasına artık son uyarıyı yaptığı ve davranışlarını değiştirmezse ondan ayrılacağını söylediği iddia edildi

EVLİLİK BİR DE İHANET SKANDALI ATLATMIŞTI

Bu yaşananlar çiftin evliliğinin yaşadığı ilk sarsıntı değil…

2019'da Timberlake, "Palmer" filmindeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile el ele tutuşurken çekilen fotoğraflarının basına sızmasından sonra Jessica Biel’i aldattığı suçlamalarıyla da gündeme gelmişti.

2019'da ortaya çıkan bu görüntüler çiftin evliliğine ilk darbeyi indirmişti

İKİNCİ ÇOCUKLARINI EVLİLİKLERİNİ KURTARMAK İÇİN YAPTILAR

Fotoğraflar yayınlandıktan sonra durumu kurtarma şansı olmayan Justin Timberlake dürüst davranıp kamuoyu önünde Jessica Biel’den özür ve af dilemiş, ünlü oyuncu da kocasını affetmeyi seçmişti.

Hatta çiftin ikinci çocuğu Phineas’ın bu aldatma skandalından sonra evliliklerini kurtarmak için doğduğu bile iddia edilmişti.

Gözden KaçmasınOscar’lı filmin oyuncusuna cinsel saldırı suçundan ömür boyu hapisOscar’lı filmin oyuncusuna cinsel saldırı suçundan ömür boyu hapis!Haberi görüntüle
