Ünlü çiftin evliliği artık pamuk ipliğine bağlı… ‘Ya kendini toparla ya da boşanalım!’

Daily Mail'de yer alan habere göre, ünlü oyuncu Jessica Biel, şarkıcı kocası Justin Timberlake'e davranışlarını düzeltmezse onu terk edeceğini söyledi.
Jessica Biel’i bu noktaya getiren ise Justin Timberlake’in 2024'te alkollü araç kullanırken yakalanıp tutuklaması ve bu görüntülerin sonradan basına servis edilmesiyle ilgili.
ALKOL PROBLEMİ SÜREKLİ GÜNDEMDE
Bu yetmezmiş gibi ünlü şarkıcının Las Vegas'ta düzenlenen 8AM Invitational golf turnuvasına ev sahipliği yaparken de sürekli sarhoş halde olması ve bunun da duyulması karısı Jessica Biel için bardağı taşıran son damla olmuş.
Görgü tanıkları basına Justin Timberlake’in 18 Nisan'daki golf turnuvasının sonuna doğru sarhoş göründüğünü söylerken 45 yaşındaki Timberlake tekrar hata yaparsa 44 yaşındaki eşi Jessica Biel'in artık "tetiği çekeceği" ve yaşananlara daha fazla dayanacak durumda olmadığı konuşuluyor.
Üstelik çifti yakından tanıyanlar Justin Timberlake’in dünya turnesini geçen temmuz ayında bitirmesine rağmen evine pek uğramadığını ve karısı Jessica Biel ile oğulları 11 yaşında Silas ve 5 yaşında Phineas’ı sürekli yalnız bıraktığını da iddia ediyor.
TÜM SORUMLULUKLAR ONUN ÜZERİNE YIKILDI… KOCASI EVE UĞRAMIYOR BİLE
Jessica Biel’in eviyle ve çocuklarıyla sürekli tek başına ilgilendiği, bundan çok yorulduğu ve artık kocası yüzünden kamuoyu önünde utandırılmaktan bıktığı konuşuluyor.
Çiftin son zamanlarda zor bir dönemden geçtikleri, artık aralarındaki ilişkinin kopma noktasına geldiği söyleniyor.
GÖRÜNTÜLER SÜREKLİ GÜNDEME GELİYOR, ARTIK DAYANACAK GÜCÜ KALMADI
Justin Timberlake alkollü araç kullanırken yakalandıktan sonra özür dilemiş, bu olayı takip eden 44. doğum günü kutlamasında Jessica Biel kocasına seslenirken evliliklerinin "bazen gerilediğini" itiraf etmişti.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Seninle birlikte büyüyen, gelişen ve bazen gerileyen bir yıl daha. Her şeye güldüğümüz bir yıl daha." yazan Jessica Biel geçen ay kocasının tutuklanırken çekilen polislerin vücut kamerası görüntüleri ortaya çıkınca bir kez daha yıkıldı.
EVLİLİK BİR DE İHANET SKANDALI ATLATMIŞTI
Bu yaşananlar çiftin evliliğinin yaşadığı ilk sarsıntı değil…
2019'da Timberlake, "Palmer" filmindeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile el ele tutuşurken çekilen fotoğraflarının basına sızmasından sonra Jessica Biel’i aldattığı suçlamalarıyla da gündeme gelmişti.
İKİNCİ ÇOCUKLARINI EVLİLİKLERİNİ KURTARMAK İÇİN YAPTILAR
Fotoğraflar yayınlandıktan sonra durumu kurtarma şansı olmayan Justin Timberlake dürüst davranıp kamuoyu önünde Jessica Biel’den özür ve af dilemiş, ünlü oyuncu da kocasını affetmeyi seçmişti.
Hatta çiftin ikinci çocuğu Phineas’ın bu aldatma skandalından sonra evliliklerini kurtarmak için doğduğu bile iddia edilmişti.