Ünlü çiftin büyük sevinci… İki yıllık evlilikte ikinci bebek haberi geldi!

Çünkü hayata aslında şanssız başlamış, Lionel Richie onu evlat edinip öz çocuğu gibi babalık yaparak büyütünce dünyası değişmişti.

Sadece babasının kızı olarak kalmayan, kendisi de modellik yaparak ve bir dönem yaşadığı hızlı gece hayatı sayesinde ünlenen Sofia Richie en sonunda mutluluğu bulup yuvasını kurmuştu.

Büyük bir müzik şirketi olan Elliot Grainge’yle Nisan 2023’te evlenen Sofia Richie ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

İtalya’da gerçekleşen rüya gibi düğünlerinin üzerinden bir yıl geçmeden hamile kalan ünlü model Eloise adını verdiği kızını geçen sene mayıs ayında kucağına almıştı.

Sofia Richie’den şimdi de ikinci hamilelik haberi geldi. Instagram’dan büyümüş karnının bir fotoğrafını paylaşan 27 yaşındaki Sofia Richie ilk hamileliğinde ise bambaşka bir yol izlemişti.

Richie, anne olduğunu duyururken Instagram'da yeni doğan bebeğinin ayaklarının fotoğrafını paylaşmış, "Eloise Samantha Grainge 5•20•24. Hayatımın en güzel günü” diyerek mutluluğunu takipçilerine bu sözlerle anlatmıştı.

Sofia Richie ancak doğumuna birkaç ay kala, Ocak 2024'te büyüyen karnını sergilerken bir röportaj vermiş ve "ruh sağlıklarını ve alanlarını korumak" için hamilelik haberini gizli tuttuğunu itiraf etmişti.

O dönemde, "Hamilelik gerçekten korkutucu" diye bir başka itirafta da bulunan Sofia Richie kızını kucağına sağlıklı şekilde alabilene kadar yaşadığı korkuları "Bu kadar çok dönüm noktası ve bu kadar çok testten geçmeniz gerektiğini fark etmemiştim. Benim için, bir çift olarak ruh sağlığımızı ve alanımızı korumak gerçekten önemliydi” diyerek anlatmıştı.

Sofia ve plak şirketi yöneticisi eşi, Nisan 2023'te Fransa'da Paris Hilton, Cameron Diaz ve diğer ünlü isimlerin de katıldığı romantik bir düğünle evlendi.

Elliot Grainge, ilişkilerini kamuoyuna duyurduktan yaklaşık iki yıl sonra, Nisan 2023'te devasa bir zümrüt kesim pırlanta bir yüzükle müstakbel eşine evlenme teklifinde bulunmuş, çift tam bir yıl sonra evlenmişti.