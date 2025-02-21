Set aşıklarının boşanması altı yıl sürmüştü: O hayatından çıktı, kendini buldu: Dört yılda iki çocuk doğurdu

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Bu arada bir de çocukları oldu. Herkes onların gül gibi yaşayıp gideceklerini düşünürken öyle olmadı... Evlilikleri dokuz yıl sürdü. Sonra yollarını ayırdılar.

Ama kimi zaman rastlandığı gibi evliliklerinin tamamen bitmesi öyle kısa sürmedi. Tam altı yıl bu konuyla boğuştular.

Bu sürenin sonunda nihayet işler yoluna girdi ve ikisinin de bu evlilikle bağları tamamen koptu.

Bütün bu sürecin ardından bu ünlü ve eski çiftin kadın tarafından ilginç bir itiraf geldi: "Boşandıktan sonra kendime geldim..."

ONLAR DA SET AŞIKLARIYDI

Bu anlattığımız öykünün kahramanları Jenna Dewan ile Channing Tatum.

2006 yılında birlikte rol aldıkları Set Up adlı yapımın setinde tanıştı Dewan ile Tatum. İki yıl sonra nişanlanıp bir yıl sonra da evlendiler.

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Bu arada kızları Everly dünyaya geldi. Ama o küçücük bebek bile aralarında zaman içinde gelişen anlaşmazlıklara çözüm olamadı.

2009 yılında evlenen çift, dokuz yıl sonra bu yuvanın artık ayakta kalamayacağına karar verdi.

İkisinin de tası tarağı toplayıp ortak yuvalarından ayrılması çok kolaydı. Ama evliliğin resmen bitişi öyle olmadı. Tam altı yıl sürdü işin bu kısmı.

MALİ NEDENLERLE BOŞANMA UZADI

Aslında bunun en önemli nedeni de evli oldukları sırada Channing Tatum'un neredeyse bir servet kazandığı Magic Mike serisinden gelen kazancın paylaşımıydı.

Dewan boşanma sırasında bu kazançtan pay istedi. Çünkü o sırada evli olduğu Tatum'un bu proje için ortak birikimlerini kullandığını ileri sürdü.

İş böyle olunca da boşanma uzadıkça uzadı. Sonunda resmen boşandılar ve ikisi de derin bir nefes aldı

Ama görünüşe göre en çok Jenna Dewan sevindi bu işe.

Çünkü güzel oyuncu resmen boşandıktan sonra kendini bulduğunu hiç saklamadan söyledi.

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AMA YİNE DE EVLİLİĞE TÖVBE ETMEDİ

Jenna Dewan geçen ay InStyle dergisi için kaleme aldığı bir makalede eski kocasının adını geçirmeden resmen boşanmanın kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

Dewan "Geçtiğimiz yıl hayatın kendisine öğrenmesi gerekeni tam doğru zamanda getirmenin doğru yolunu her zaman bulduğu konusunda farkındalık yaşadığını" yazdı makalesinde.

Bu zorlu süreç sırasında kendini büyümüş hissettiğini ve sahip olduğunun farkına bile varmadığı bir gücü keşfettiğini satırlarına ekledi.

EVLİLİK SİNYALİ BİLE VERDİ

Jenna Dewan geleceğine nasıl umutla baktığını da şu satırlarla ifade etti: "Her yeni bölüm açılmayı bekleyen bir hediyedir. 'Aileme, partnerim Steve'in sevgisine ve varlığına ve bu yıl yaşayacağımız maceralara minnettarım."

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Bu arada gelecek için biraz seyahat, aile mutluluğu ve belki de bir düğün gördüğünü yazarak iki çocuk sahibi olduğu sevgilisi Steve Kazee ile evlenebileceğinin ipucunu da verdi.

BİRİ NİŞANLANIP AYRILDI, ÖBÜRÜ ÜSTÜNE İKİ ÇOCUK DOĞURDU

Bu arada yollarını ayırdıktan sonra eski eşler boş durmadı. Channing Tatum Zoe Kravitz ile nişanlanıp ayrıldı...

Jenna Dewan ise Steve Kazee ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. 2020 yılında nişanlanan çift henüz evlenmedi ama bu arada çoktan iki tane çocuk sahibi oldular bile.

Jenna Dewan'ın altı yılda boşandığı Channing Tatum'dan dünyaya gelen kızı Everly annesinin boyuna yetişti. Küçük kız 11 yaşına geldi.

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