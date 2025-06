Ünlü çiftin arasına parasızlık girdi… Zengin sevgilisi onu istemeyince arkadaş evine sığındı

Haberin Devamı

Birçok ünlü yıldızla aşk yaşadıktan sonra sürpriz şekilde nikah masasına da oturdu ama bu evliliği sadece birkaç ay içinde iptal ettirdi.

Bridget Jones filmlerinin yıldız oyuncusu Renee Zellweger yıllar boyu aradığı mutluluğu en sonunda ünlü sunucu Ant Anstead’de bulmuştu.

2021’den beri birlikte olan çift 2023’te nişanlanmış, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Oldukça mutlu görünen ünlü aşıkların bir yılı aşkın süredir ayrı yaşadıkları ortaya çıktı.

Renee Zellweger ve Ant Anstead son dört yıldır mutlu bir ilişki yaşarken araları ev meselesi yüzünden açıldı

Bunun aslında bir ayrılık olmadığı, Renee Zellweger ve Ant Anstead’in hâlâ birlikte oldukları söyleniyor.

Ancak ünlü sunucunun bir süredir içinde bulunduğu maddi kriz yüzünden evini kaybetmesi çiftin ilişkisine büyük darbe vurmuş durumda.

Uzun süredir birlikte görünmeyen çift en son mart ayında Ant Anstead’in küçük oğluyla birlikte parkta güzel bir gün geçirirken paparazzilere yakalanmıştı.

46 yaşındaki ünlü İngiliz sunucu dışarıya karşı sağlam dursa da yaşadığı finansal kriz yüzünden evini boşaltmak zorunda kalmış ve bir arkadaşının evinin üst katına yerleşmiş.

Televizyon ekranlarındaki çok izlenen yapımları sunan Ant Anstead son zamanlarda araba şirketi için iflas başvurusu yapmıştı ve 3 milyon dolardan fazla tutan borçları için davalarla uğraşıyor.

Yıldız oyuncu Ant Anstead'in hem en küçük oğluyla hem de önceki evliliğinden doğan yetişkin çocuklarıyla çok iyi anlaşıyordu

İkilinin dostları, Anstead'in Laguna Beach'te kiraladığı iki yatak odalı mütevazı evini boşalttığını ve şu anda bir kadın arkadaşının 8 milyon dolarlık evinin garajının üstündeki bir dairede kaldığını söyledi.

Renee Zellweger ise şu sıralar Selena Gomez, Steve Martin ve Martin Short ile birlikte rol alacağı popüler dizi Only Murders in the Building'in çekimleri için New York'ta bulunuyor.

Renee Zellweger'ın özel hayatı da yıllardır beyaz perdede canlandırdığı ünlü karakteri Bridget Jones'unki gibi hayal kırıklıklarıyla doluydu

Nişanlısı böyle zor bir durumdayken Renee Zellweger’ın ona evini açmamış olması ise şaşkınlık yarattı.

Aynı bölgede bir evi olan ve istese Ant Anstead’le birlikte yaşayıp onu da bu krizden kurtarabilecek olan ünlü yıldız söylenenlere göre sevgilisiyle aynı evi paylaşmak istemiyormuş.

Sevgilisi Ant Anstead'in zor zamanında onunla birlikte yaşamayı kabul etmeyen Renee Zellweger'ın bu tutumu şaşkınlık yarattı

Renee Zellweger’ın sevdiği adam dara düşünce ona yardım eli uzatmaması ve evini paylaşmaması ünlü çiftin ayrılmamış olsalar da aralarının eskisi kadar iyi olmadığı ve ilişkilerinin sallantıda olduğuna yoruldu…