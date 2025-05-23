Ne büyük bir aşkla evlenmişlerdi... Ünlü çiftin 13 yıllık evliliği sallantıda: Mutluymuş gibi görünmek için zorla gülümsüyorum!

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Ama şu hayatta kusursuz olan ya da hep iyi giden ne var ki! Onların evliliği de yazılı olmayan bu kuraldan nasibini aldı..

Aralarına ihanet girdi... Ünlü oyuncu, rol arkadaşıyla el ele yakalandı. Kısacası karısını aldattı.

Öyle ya da böyle toparladılar. Bir bebek daha oldu. İlk bakışta evlilik kurtulmuş gibiydi. Ama görünüşe göre hiç öyle değil. Çünkü yara alan o evlilik bir daha aska eskisi gibi olmadı.

Hatta güzel oyuncu dolaylı da olsa kimi zaman mutluymuş gibi görünmek için yüzüne kocaman bir gülümseme yerleştirdiğini itiraf etti.





EVLİLİKLERİNDE SORUNLARLA BOĞUŞUYORLAR

Aslında Hollywood'da çok örneğine rastlanan bu evliliğin kahramanları Jessica Biel ile Justin Timberlake.

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Ünlü çift zaten uzun süredir evliliklerinin sarsıntıya uğradığı iddialarıyla gündemde. Önce Timberlake'in karısı Biel'i aldatması, sonra da kısa bir süre önce alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanırken yakalanması derken evlilikleri iyice ciddi hasar aldı.

Bütün bunlara rağmen Biel ile Timberlake hala birlikte, yine de haklarındaki söylentiler bitmek bilmiyor.

İşte tam da bütün bunlar olup biterken Jessica Biel söylediği sözlerle söylentileri yeniden alevlendirdi.

'MUTLUYMUŞ GİBİ GÜLÜMSEMEK ZORUNDA KALIYORUM'

Radar adlı internet sitesinin haberine göre 43 yaşındaki iki çocuk annesi Biel, aslında evliliğinde sorun yaşamasına rağmen sanki her şey yolundaymış ve çok mutluymuş gibi kendini gülümsemeye zorladığını itiraf etti.

Jessica Biel aslında bunu The Better Sister adlı yapımda canlandırdığı karakter üzerinden yaptı.

Yapımdaki rolüyle ilgili konuşan Jessica Biel, tıpkı canlandırdığı karakter gibi kendisinin de halkın karşısında ya da spot ışıkları altında olduğunda yüzüne geniş bir gülümseme yerleştiridğini söyledi.

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Biel: "Bazen mutlu bir yüz takınmak zorunda olduğunuzu veya gülümseyip buna katlanmanız gerektiğini hissedebiliyorum. Bunu daha önce kesinlikle yaptım" diye konuştu.

Onun bu sözleri de Timberlake ile evliliğinin aslında tam olarak yolunda gitmediği yorumlarına neden oldu.

ÜNLÜ ÇİFT 2012 YILINDA EVLENDİ

Biel ile Timberlake, 2012 yılında hayatlarını resmen birleştirdi. Bir süre sonra da büyük oğulları Silas dünyaya geldi.

Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyorlardı tanınmasına ama 2019 yılında Timberlake'in ihaneti mutluluklarını sarstı.

Timberlake, Palmer adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Alisha Wainwright ile bir gecenin ilerleyen saatlerinde el ele görüntülendi.

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New Orlans'taki bir barın balkonunda paparazzi objektifine takılan o görüntüler çiftin evliliği üzerine kara bulutlar gibi çöktü. Üstelik o sırada Timberlake'in parmağında evlilik yüzüğünün olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Justin Timberlake, Alesha Wainwright ile aldatma iddialarına adı karıştıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda karısından özür dilemişti.

Mesajında, yapabildiği kadar söylentilerden uzak durmaya çalıştığını belirten Justin Timberlake bu son olayların sevdiği insanları yaraladığını yazdı.

KAMUOYUNUN KARŞISINDA KARISINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Timberlake, maksadını aşan bir davranış sergilediğini belirterek "Ama bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil."

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Timberlake "Harika karımdan ve ailemden, onları böyle utanç verici bir durumda bıraktığım için özür dilerim" yazarak, iyi bir eş ve baba olmaya odaklandığını bunun için de elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

Bu açıklamanın ardından basına Timberlake'in eşinin baskısı üzerine böyle bir özür mesajı paylaştığı iddiaları yansıdı. Ancak bu konu hakkında çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

KOCASINA YENİ KURALLAR KOYDU... SONRA İKİNCİ BEBEK GELDİ

Bütün bu gelişmelerin ardından Biel'in kocasına şehir dışına çalışmaya gittiği dönemlerle ilgili sınırlamalar getirdiği iddiaları basına yansıdı.

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Buna göre Biel artık eşinin arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ayrıca çekim için uzun süre evden ayrılacağında kendisi ve oğlunu da yanında götürme konusunda anlaştı.

Bir başka ayrıntı daha... Bu ihanet yaşandığı sırada Justin ile Jessica'nın sadece büyük çocukları vardı. Olay yatışıp özürler dilenip evlilik toparlandıktan sonra çift bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.