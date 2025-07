Ünlü çiftin 13 yıllık evliliği bitiyor... Milyarder kocasına meydan okudu: Yemin ederim o paranın her kuruşunu alacağım!

Haberin Devamı

Aynı şekilde ünlülerin boşanması da pek az örnek dışında gayet olaylı oluyor.

Genellikle de maddi konularda anlaşamayan taraflar, uzun süren yasal bir mücadeleye girişiyor kendi aralarında.

Özetle bir zamanlar birbirlerine bakarken içi titreyen aşıklar iki düşmana dönüşüyor.

İşte bunun son örneklerinden biri daha şu anda yaşanıyor... Ünlü bir oyuncu ve şarkıcı ile zengin bir iş insanı olan kocası, 13 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

İki kız çocuk sahibi olan çift, görünüşe göre basının ve kamuoyunun "huzurunda" bol sıfırlı rakamların havada uçuştuğu bir kavga yaşayacak.

BOL SIFIRLI RAKAMLAR SÖZ KONUSU

Bu olaylı boşanmanın kahramanları, rol aldığı Neighbours adlı dizinin yanı sıra şarkıcı da olan Holly Valance ile "emlak kralı" olarak tanınan milyarder kocası Nick Candy.

42 yaşındaki Avustralyalı Valance ile kendisinden 10 yaş büyük kocası Nick Candy, 2012'de tam 3 milyon sterline mal olan bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Bu süreçte de iki tane kız çocuk sahibi oldular.

Fakat işleri yolunda gitmedi ve çift evliliklerini bitirme kararı aldı. Ancak işin resmi olarak boşanma kısmı biraz karışık.

Ortada dolaşan iddialara göre Holly Valance, bu boşanmada zarar gören, yaralanan tarafın kendisi olduğunu düşünüyor. Bunun için de intikam almaya kararlı.

HAK ETTİĞİ HER KURUŞU ALMAYA YEMİN ETTİ

Valance'a yakın bir kaynak The Sun gazetesine yaptığı açıklamada "Holly inanılmaz üzgün. Onun ana endişesi iki kızı. Bu, her zaman böyle oldu ve hep böyle olacak" diye konuştu.

Aynı kaynak "Ama iş boşanmaya gelince Nick'ten hak ettiği her kuruşu almaya kararlı. Holly, bu olayda yaralanan tarafın kendisi olduğunu düşünüyor" diyerek sürdürdü sözlerini.

Holly Valance ile milyarder iş insanı Nick Candy, hayatlarını resmen birleştirmeden önce bir evlilik anlaşması yapmıştı.

Bu anlaşmanın ayrıntıları bilinmese de söylentilere göre Holly arkadaşlarına boşanmanın kendi şartlarına göre olmadığını anlattı.

'BİR BABA OLARAK TABİİ Kİ İKİ KIZINI DÜŞÜNÜYOR'

Ama her ne olursa olsun Valance milyarder kocasından boşandıktan sonra milyonlarca sterlin tazminat alacak.

Zaten yine söylentilere bakılırsa Valance, kocasından ayrılırken hakkı olduğuna inandığı paranın her kuruşunu kocasından almaya yemin etti.

Diğer yandan Nick Candy'nin yakın çevresi de milyarder iş insanının kızlarını ve boşanmak üzere olduğu karısını düşündüğünü söyledi. Aynı kaynak "Nick çok iyi bir adam. Hem karısı hem de çocukları için en doğru olanı yapacaktır" dedi.

GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

Holly Valance ile Nick Candy, 2009 yılında tanıştı. Candy, sevgilisine iki yıl sonra Maldivler tatilinde evlenme teklif etti. Çift, 2012'de gösterişli bir törenle evlendi.

Valance ve Candy'nin, 2013'te dünyaya gelen Luka Violet ve 2017 doğumlu Nova Skye Coco adında iki kızı bulunuyor.