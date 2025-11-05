ÃœnlÃ¼ Ã§ift yÄ±llar Ã¶nce evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±... Kader birinin oÄŸluyla diÄŸerinin kÄ±zÄ±nÄ± buluÅŸturdu

Haberin DevamÄ±

Ama mutlu bir evlilik iÃ§in birinin Ã§ok gÃ¼zel, diÄŸerinin Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± olmasÄ± yetmedi... Evlilikleri Ã§ok uzun sÃ¼rmedi. Ä°kisi de yÄ±llar iÃ§inde baÅŸkalarÄ±yla evlendi ve Ã§ocuk sahibi oldu.

Åžimdi yÄ±llar sonra kader birinin kÄ±zÄ±nÄ±, diÄŸerinin oÄŸlunu bir proje iÃ§in bir araya getirdi.

AÅžKLARI VE EVLÄ°LÄ°KLERÄ° Ã‡OK KONUÅžULMUÅžTU

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eski Ã§ift 1990'larÄ±n Ã¼nlÃ¼ modeli Cindy Crawford ile sinemanÄ±n gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncularÄ±ndan biri olan Richard Gere.

Ä°kili, ÅŸÃ¶hretlerinin en parlak dÃ¶neminde 1991 yÄ±lÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. HayranlarÄ± onlarÄ± birbirlerine Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±rsa da evlilikleri yÃ¼rÃ¼medi. 1994'te yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p 1995'te boÅŸandÄ±lar.

Sonradan Crawford, Rande Gerber ile evlendi. Bu evlilikten biri podyumlardaki bayraÄŸÄ±nÄ± devrettiÄŸi Kaia Gerber diÄŸeri de yine model olan Elvis Gerber adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu oldu.

Gere ise ikinci evliliÄŸini Carey Lowell ile yaptÄ±. Bu evlilikten de Homer James adÄ±nda bir erkek evladÄ± oldu. Ä°ÅŸin aslÄ± Gere, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu ikinci evliliÄŸinde de bulamadÄ± Alejandra Silva ile bir evlilik daha yaptÄ± ve bir oÄŸlu daha oldu.

BAÅžKA EVLÄ°LÄ°KLERDEN DOÄžAN Ã‡OCUKLARI ÅžÄ°MDÄ° BERABER Ã‡ALIÅžIYOR

Cindy Crawford ile Richard Gere'in hayatlarÄ± Ã§oktan ayrÄ±ldÄ±. Ama kadere bakÄ±n ki yÄ±llar sonra Crawford'un kÄ±zÄ± ile Gere'in oÄŸlu bir ortak proje iÃ§in bir araya geldi.

Hem de Crawford ile Gere'in boÅŸanmalarÄ±nÄ±n 30'uncu yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde.

24 yaÅŸÄ±ndaki Kaia Gerber ile 25 yaÅŸÄ±ndaki Homer Gere, Ryan Murphy'nin The Shards adlÄ± dizisi iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â

SÃ¶z konusu dizi esin kaynaÄŸÄ±nÄ± yazar Bret Easton Ellis'in 2023 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan alÄ±yor.

YazarÄ±n genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan kesitler sunan dizi 1980'lerin Los Angeles kentine gÃ¶tÃ¼recek seyirciyi.

Projenin daha seyirciyle buluÅŸmasÄ±na zaman var ama daha ÅŸimdiden eski Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n rol almasÄ± nedeniyle bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekti.

Cindy Crawford'un kÄ±zÄ± Kaia, annesinin genÃ§liÄŸine olan benzerliÄŸiyle dikkat Ã§ekiyor.

Crawford ile Rande Gerber'in kÄ±zÄ± Kaia ile Richard Gere ile Carey Lowell'Ä±n oÄŸlu Homer bir proje iÃ§in bir araya geldi.

GENÃ‡KEN AÅžK Ä°Ã‡Ä°N HER ÅžEYÄ° YAPMAYA GÃ–NÃœLLÃœYDÃœ

Crawford, Ã§ok ses getiren ama kÄ±sa sÃ¼ren bu evliliÄŸi hakkÄ±nda 2023 tarihli The Super Models adlÄ± belgeselde konuÅŸtu. O zamanlar aÅŸk iÃ§in her ÅŸeyi yapmaya gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olduÄŸunu anlattÄ± Crawford.

"Beyzbol mu seviyorsun? Evet, ben de... Budizm ile mi ilgileniyorsun. Ben de ilgilenebilirim. GenÃ§ bir kadÄ±nken iliÅŸkinin baÅŸÄ±nda bunlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz. AÅŸk iÃ§in her ÅŸeye gÃ¶nÃ¼llÃ¼ oluyorsunuz. Ama o benden bÃ¼yÃ¼ktÃ¼ ve artÄ±k aynÄ± Ã§emberin iÃ§inde kalmak istemedim" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Cindy Crawford, Richard Gere ile boÅŸandÄ±ktan sonra Rande Gerber ile evlendi.





Gere ise ikinci evliliÄŸini oÄŸlu Homer'in annesi Carey Lowell ile yaptÄ±.





Gere, ÅŸu anda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ karÄ±sÄ± ile evli. Elbette bÃ¼yÃ¼k oÄŸluyla da arasÄ± Ã§ok iyi.