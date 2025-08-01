Ünlü çift üç çocuğunu doğada büyütüyor: Çiftlikte renkli hayat

Haberin Devamı

Bu cümlelerin her biri birçok kişiye "masal gibi" geliyor büyük olasılıkla. Kim bilir kaç kişi böyle bir hayatı hayal ediyor.



Ama bazıları tam da böyle yaşıyor. Her sabah yeşilliklerin ortasındaki güzel evinde uyanıp mis gibi havayı içine çekiyor. Çocuklarıyla doğanın kollarında vakit geçiriyor..

ÜNLÜ ÇİFT YILLARDIR DOĞANIN KOLLARINDA YAŞIYOR

Tıpkı sinemanın emektar yıldızlarından Arnold Schnwarzenegger ile eski eşi Maria Shriver'ın evliliğinden doğan dört çocuğunun en büyüğü Katherine Schwarzenegger ve onun kocası oyuncu Chris Pratt gibi.

2019 yılından bu yana evli olan çift, hayatlarını ikisi kız biri erkek üç çocuklarıyla birlikte kendilerine ait çiftlikte sürdürüyor.

Haberin Devamı

Zaten yıllardır bir çiftlik sahibi olan ve bir yandan da hayvancılıkla uğraşan Chris Pratt, belli ki çocuklarına da doğayı sevdirmeyi, onları doğanın kollarında yetiştirmeyi amaç edindi.

Elbette karısı Katherine Schwarzenegger da...

Genç çift, kızları 4 yaşındaki Lyla Maria ve 2 yaşındaki Eloise Christina'yı çoktan toprakla, doğayla tanıştırdı. Henüz bebek olan oğulları Ford Fitzgerald da onların kucağında çiftlik hayatına alışıyor.

HASAT ZAMANI GELDİ

Her ne kadar ekonomik olarak her tür imkanları olsa da Katherine ve Chris kendi arazilerinde yetişen çiçekleri topluyor, sebze ve meyveleri kullanıyor.



Katherine Schwarzenegger, sosyal medya sayfasından yaptığı bir dizi paylaşımla yine çiftlik hayatından kesitler sundu.



Sayfasının "hikayeler" bölümünde "Bugün hasat yapıyoruz" diyerek bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri gözler önüne serdi.



Sonra da "harika bir yaz aktivitesi" diyerek küçük kızlarının bahçeden topladıkları sebzeleri nasıl yıkadıklarını gösterdi.

Haberin Devamı

Katherine, kızları için bahçeden topladıkları sebze ve meyveleri yıkamanın harika bir yaz aktivitesi olduğunu belirtti.





İki küçük kardeş daha bu yaşta sebzelerin nasıl toplanacağını öğreniyor.





Elbette çiftlikte baktıkları hayvanların nasıl besleneceğini de.





Katherine ve Chris'in çiftliğinde rengarenk çiçekler de yetişiyor. Schwarzenegger'a göre toprakla uğraşmak aynı zamanda kendisi için bir tür terapi.





Üç çocuklu aile, yumurtalarını da kendi kümeslerinden alıp yiyor.

Haberin Devamı





ÜNLÜ OYUNCUNUN EK İŞİ HAYVANCILIK

Schwarzenegger, 2019 yılında evlendiği kocası Chris Pratt'in doğal yaşam konusundaki tercihine ayak uydurdu.



Kayınpederi gibi oyuncu olan Pratt ile Katherine Schwarzenegger'ın elbette Los Angeles bölgesinde gösterişli bir evleri var.



Hatta çift Pacific Pelisades'te bulunan malikanelerini geçen yılın son döneminde satışa çıkardı. Sonra da arsa alıp zevkine göre bir ev inşa ettirmeye başladı.



Ama bu kadar değil. Genç çiftin bir de Washington yakınlarındaki San Juan Adası'nda Still Water (Durgun Su) adını verdikleri bir çiftliği de var.



Ama sanmayın ki Pratt ile Schwarzenegger orada sadece doğanın kollarında dinginlik içinde yaşıyorlar.

Haberin Devamı

YETİŞTİRDİĞİ HAYVANLAR ÖDÜL BİLE KAZANDI

Tam tersine o çiftlik Chris Pratt için bir tür ek iş. Zaten eski eşi Anna Faris ile evliyken de bu çiftlikle ilgileniyordu.



Pratt, orada bir sürü küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriyor. Ünlü oyuncunun yün elde etmek için yetiştirilen Angora keçileri bile var. Pratt'ın çiftliğinde inekleri ve koyunları da bulunuyor.



Oyuncu, bu konuda da iddialı... Bu koyunlarından biri olan Kakao, geçtiğimiz yıl katıldığı bir yarışmada ödül bile kazandı.

ÇİFTLİKTE SEBZE VE MEYVE DE YETİŞTİRİYORLAR

Bu arada Chris Pratt, beslediği hayvanlardan bazılarının etinden de faydalanıyor. Bir süre önce yaptığı bir paylaşımda vejetaryenlerden özün dileyerek "Onlar bu dünyadaki en mutlu kuzular" diye yazmıştı Instagram hesabından.

Haberin Devamı

Pratt ile Schwarzenegger'ın çiftliğinde sebze ve meyve de yetiştirildiğini buraya not düşelim. Bir çiftliğin olmazsa olmazı tavuklar da Still Water adlı bu çiftliğin sakinlerinden.



Yeri gelmişken Chris Pratt'ın çiftliğinin yeni olmadığını 2000'li yılların ikinci yarısından beri işlettiğini de hatırlatalım.

2019 YILINDA EVLENDİLER... İKİ KIZ BİR ERKEK ÇOCUKLARI VAR

44 yaşındaki Chris Pratt, Arnold Schwarzenegger ile eski eşi Maria Shriver'ın kızı olan 35 yaşındaki Katherine ile 2019 yılında evlendi.



Çiftin bu evlilikten Lyla ve Eloise adında iki tane kızı bulunuyor. Aileye Ford adını verdikleri oğulları da geçen yılın son döneminde katıldı.



Pratt'in ilk eşi Anna Faris'ten de 12 yaşında Jack adında bir oğlu var.