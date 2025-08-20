Ünlü çift özel korumalı aşk yuvasını satıyor! Burada nice mutlu günler geçirdiler

Haberin Devamı

Bunlar çıplak gözle görünenler...

Bir de görünmeyenler var ki işte onlar son teknoloji ve kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatacak türden.

İşte emekli Victoria's Secret meleği ile kocası Andre Lemmers'in geniş aileleriyle birlikte yaşadıkları Los Angeles Brentwood'daki gösterişli ev de böyleydi.

Geçmiş zaman kullandık çünkü Lima ve yapımcı kocası Lemmers, üç yıl önce satın aldıkları bu evi elden çıkarmaya karar verdi.

ÜÇ YIL YAŞADILAR ŞİMDİ SATIYORLAR

Yedi bin 400 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilmiş olan ev için çiftin istediği rakam ise 15 milyon 995 bin ya da yuvarlak hesapla 16 milyon dolar.

Adriana Lima ile Andre Lemmers burayı üç yıl önce 12. 35 milyon dolara satın almıştı. Özetle, satışından da hatırı sayılır bir kar elde etmeyi umuyorlar.

Emlak uzmanlarına bakılırsa Lima ve Lemmers'in elden çıkarmaya karar verdiği bu evin yeni alıcısını bulması da hiç zor olmayacak.

Çünkü evin sunduğu lüks yaşam olanaklarının yanı sıra tam da ünlülerin ihtiyaç duyduğu türden bir güvenlik sistemi var.

Önce evin genel özelliklerine bir bakalım.

KONFORLU YAŞAM İÇİN HER AYRINTI DÜŞÜNÜLMÜŞ

Mülk, beş yatak odası ve 7 banyodan oluşan bir ana yapı ile bir yatak odası ve bir banyodan ibaret konuk evini barındırıyor. Yani toplamda altı tane yatak odası ve sekiz tane de banyosu var.

Tatil köylerindekini aratmayacak yüzme havuzu, ateş çukuru, bahçe mutfağı Adrian Lima ve Andre Lemmers'in üç yıldır yaşadığı evin sunduğu olanaklar arasında.

Ayrıca bir de açık havada spor bölümü de yer alıyor.

Evin iç kısmındaki mutfak ise yemek pişirmeyi sevenlerin başını döndürecek bir donanıma sahip.

Çiftin satışa çıkardığı evin ana yatak odasında bir şömine ve giyinme bölümü yer alıyor. Ayrıca Lima ile Lemmers burada yaşamak için 100 bin dolar harcayarak özel bir sinema salonuna da sahip oldu.

YAPAY ZEKA İLE DESTEKLENEN GÜVENLİK SİSTEMİ VAR

Bütün bunlar aslında çok para kazanan ünlülerin evleri için gayet sıradan özellikler. Asıl dikkat çeken ise yine Lima ve Lemmers gibi göz önünde insanların evlerinde rahat yaşamalarını sağlayan güvenlik sistemi.

İşte bunun için de gereken her şey düşünülmüş.

Lima ile Lemmers evi satın aldıktan sonra yapay zeka destekli bir kamera ve güvenlik sistemi kurdurdu. Ama bu kadar değil.

Evlerinde güvenliği sağlamak için bir de otomatik lazer ışınları ve 7 gün 24 saat silahlı devriye ile donattı.

The Washington Post'un haberine göre bu sistem, tanımadığı yüzleri anında ayırt eden ve saniyeler içinde canlı güvenlik ekibini uyarabilen bir özelliğe sahip.

İŞLERİ YÜZÜNDEN EVİ SATIYORLAR

Adriana Lima ile Andre Lemmers'in bu evi satmak istemesinin nedeni işleri. Ünlü çift, son dönemde iş anlaşmalarının ağırlıklı olarak ülkenin diğer ucunda olduğunu ve bunun da sık seyahat etmelerini gerektirdiğini belirtti.

Bir başka deyişle Lima ile Lemmers, yaşam alanlarını da ABD'nin doğu yakasına kaydıracaklar... En azından bir süreliğine.

Ünlü çift, "Ülkenin diğer ucunda olmamız ve uzun yolculuklar yapmamız nedeniyle kişisel zamanımızı yolda kaybetmeye başladık" diyerek yer değiştirme kararının temel nedenini açıkladı.

GEÇEN YIL ARALIK AYINDA EVLENDİLER

Adriana Lima ile Andre Lemmers, geçen yılın aralık ayında evlendi... Ünlü model, hayatındaki bu mutlu gelişmeyi de sürpriz bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

O süreçte Abu Dabi'de bulunan ve çölde çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Lima, bir anda takipçilerinin karşısına evlilik pozuyla çıktı.

Sadece kendi parmağındaki iri taşlı pırlanta yüzük ve sevgilisinin parmağındaki alyansı gösteren paylaşımına "Resmi olarak Bayan Lima Lemmers" notunu iliştirdi ünlü model.

Lima'nın parmağındaki pırlantanın iriliği de dikkatlerden kaçmadı.

Adriana Lima ile Andre Lemmers 2022 yılında Cyan adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olmuştu. Bu arada Lima'nın kendisini aldattığı için boşandığı ilk eşi Marko Jaric'den de 15 yaşında Valentina ve 12 yaşında Sienna adında iki kızı olduğunu da hatırlatalım.

Andre Lemmers ise daha önceki ilişkisinden Miah ve Lupo adında iki çocuk sahibi. Ortak çocukları Cyan ile birlikte beş çocuklu bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar.





Lima ilk evliliğini Marko Jaric ile yaptı. Fakat aldatılınca evlilik bitti.