Ünlü çift gizli saklı nişanlanmıştı... Düğün tarihi belli oldu: Sonbahar gelini olacak!

#Dua Lipa#Callum Turner#Taylor Swift
Ünlü çift gizli saklı nişanlanmıştı... Düğün tarihi belli oldu: Sonbahar gelini olacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 08:43

Biri müzik, diğeri sinema dünyasının iki genç yıldızı birbirleri için aşka düşeli epey zaman oldu. Hatta herkesin "yürümez" dediği ilişki evliliğe uzanıyor. Bunun için de sadece birkaç ay kaldı üstelik. Önümüzdeki sonbaharda genç aşıklar iki gün iki gece sürecek bir törenle hayatlarını birleştirecek.

Müzik dünyasının genç yıldızı Dua Lipa ile sinemanın yeni kuşak yeteneklerinden Callum Turner, bu şanslı çift.

Aslına bakılırsa Lipa ile Turner biraz "gizli gizli" nişanlanmışlardı. Ama görünüşe göre düğünlerini dünyada öyle ya da böyle görmeyen, duymayan kalmayacak.

Her ne kadar 30 yaşındaki Lipa, nişanı doğruladığı röportajda "Evlilik için acelemiz yok" dese de mutlu çift çoktan düğün hazırlıklarına başlamış bile!

Ünlü çift gizli saklı nişanlanmıştı... Düğün tarihi belli oldu: Sonbahar gelini olacak

5 İLE 7 EYLÜL ARASINDA İTALYA'NIN PALERMO KENTİNDE EVLENİYORLAR
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Dua Lipa ile 34 yaşındaki Callum Turner, önümüzdeki eylül ayında evleniyor.

Giornale di Sicila gazetesinin haberine göre Lipa ile Turner, 5 ile 7 Eylül günleri arasında gerçekleşecek bir törenle hayatlarını resmen birleştirecek. Bir başka deyişle genç aşıkların düğünü iki gün iki gece sürecek.

Seçtikleri yer ise Palermo!

Gözden KaçmasınÜnlü şarkıcı kızını böyle terbiye ediyormuş: Ona sunduğu ayrıcalıklı hayattan şımarmasın diye Kuzey Koreye tatile götürüyorÜnlü şarkıcı kızını böyle terbiye ediyormuş: Ona sunduğu ayrıcalıklı hayattan şımarmasın diye Kuzey Kore'ye tatile götürüyorHaberi görüntüle

Ünlü çift gizli saklı nişanlanmıştı... Düğün tarihi belli oldu: Sonbahar gelini olacak

ŞİMDİDEN 'YILIN DÜĞÜNÜ' DEDİLER
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica ise daha gerçekleşmeden evlilik törenini "Yılın Düğünü" ilan etti bile.

Bu arada küçük bir not. Belli ki müzik dünyasının bir başka yıldızı Taylor Swift ve Travis Kelce'nin temmuz ayındaki düğünü ile Dua Lipa ve Callum Turner'ın eylül ayındaki düğünü birbiriyle epey kıyaslanacak.

Bir başka deyişle magazin meraklılarına gün doğacak!

Ünlü çift gizli saklı nişanlanmıştı... Düğün tarihi belli oldu: Sonbahar gelini olacak

Yine İtalyan basınına göre Lipa ile Turner, düğün için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Konuklarını Palermo'ya da özel jetle ulaştıracaklar.

Ünlü çift gizli saklı nişanlanmıştı... Düğün tarihi belli oldu: Sonbahar gelini olacak


HERKES 'SÜRMEZ BU İLİŞKİ' DEMİŞTİ
Dua Lipa ile Callum Turner birlikte olmaya başladığında herkes bu ilişkinin kısa süreceğini sanmıştı. Ama öyle olmadı.

Lipa da geçen yıl haziran ayında, epeydir ortada dolanan nişan söylentilerini doğruladı.

Lipa, Vogue dergisinin İngiltere baskısına verdiği röportajda "Evet nişanlandık... Bu çok heyecanlı" sözleriyle aylardır ortada dolaşan söylentileri ilk ağızdan doğruladı.

Arnavut asıllı şarkıcı "Birlikte yaşlanmaya, hayatı görmeye ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmaya karar vermek gerçekten özel bir duygu" diye sürdürdü sözlerini.

Gözden KaçmasınÜnlü oyuncu babasının mezara götürdüğü sırrını 56 yaşında öğrendi... Bizden gizlediği bir ailesi daha varmış... Keşke bunu onunla konuşabilseydimÜnlü oyuncu babasının mezara götürdüğü sırrını 56 yaşında öğrendi... 'Bizden gizlediği bir ailesi daha varmış... Keşke bunu onunla konuşabilseydim'Haberi görüntüle

Ünlü çift gizli saklı nişanlanmıştı... Düğün tarihi belli oldu: Sonbahar gelini olacak

ÖNCE SAKLANIP SONRA ORTAYA ÇIKTILAR
Lipa ile Turner, 2024'ün başlarından bu yana birlikte. Daha doğrusu iki ünlünün birlikte olduğu ilk kez 2024'ün ocak ayında ortaya çıktı.

İkisi de bu konu hakkında hiç konuşmadı. Hatta birlikte görüntülenmemeye bile çalıştılar önceleri. Ama sonra durum değişti.

Sokaklarda ya da birlikte gittikleri tatilde, birbirlerine olan sevgilerini gayet açık gözler önüne serer şekilde görüntülendiler. Ne meraklı gözlerden ne de kameralardan kaçtılar.

Gözden KaçmasınDünyanın gözleri önünde büyüdü, 8 yaşına geldi: Mutlu gün ama annesinin kalbi biraz kırıldıDünyanın gözleri önünde büyüdü, 8 yaşına geldi: Mutlu gün ama annesinin kalbi biraz kırıldı!Haberi görüntüle

Ünlü çift gizli saklı nişanlanmıştı... Düğün tarihi belli oldu: Sonbahar gelini olacak

ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ VERDİ
İleri sürülenlere göre Callum Turner, Dua Lipa'nın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Güzel şarkıcı da bu teklifi memnuniyetle kabul etti.

O noktadan sonra da iki genç ünlünün aşkı kelimenin tam anlamıyla sokaklara taştı. Callum Turner, sevgilisinin çıktığı turnede onu yalnız bırakmadı.

'Japonya senin, Tayland benim' dünyanın dört bir yanını gezdiler. Gittikleri kentlerin sokaklarında sarmaş dolaş gezdiler. 

Gözden KaçmasınHollywoodun ünlü yüzü bir röportajda İnşallah demişti... Galada hayranı Kuran-ı Kerim hediye ettiHollywood'un ünlü yüzü bir röportajda "İnşallah" demişti... Galada hayranı Kuran-ı Kerim hediye ettiHaberi görüntüle

Ünlü çift gizli saklı nişanlanmıştı... Düğün tarihi belli oldu: Sonbahar gelini olacak


TAM AŞKA TÖVBE ETMİŞTİ Kİ ONU BULDU!
Bu arada Dua Lipa, daha önnce Trevor Noah, Jack Harlow ile flört etmişti.

Genç şarkıcı şu ana kadar en çok konuşulan ilişkisini ise Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar Hadid ile yaşamıştı. Herkes ilişkinin ciddileştiğini düşünürken onlar yollarını ayırdı.

Arnavut asıllı Dua Lipa Cammul Turner'dan önce usta yönetmen Costa Gavras'ın olu Romain ile bir ilişki yaşamıştı. Fakat onunla ilişkisinin kariyerini etkilediğini ileri sürüp Romain Gavras ile yolarını ayırdı.

Lipa o dönemde sadece işlerine yoğunlaşmak istediğini söylemişti Ama görünüşe gör Callum Turner'dan gelen aşk sinyallerine 'hayır' diyemedi. 

#Dua Lipa#Callum Turner#Taylor Swift

