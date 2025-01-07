Ünlü çift gerçekten nişanlanmış... Aylar önce gidip sevgilisini babasından istemiş!

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Bütün bunlar her ödül töreninde olduğu gibi konuşuldu konuşulmasına ama geceye damgasını vuran ayrıntı genç yıldız Zendaya'nın parmağındaki iri taşlı yüzüktü.

Bir süredir Örümcek Adam filmindeki rol arkadaşı Tom Holland ile birlikte olan Zendaya'nın yüzüğü gençlerin nişanlandığı iddialarının da ortaya atılmasına neden oldu.

Zaten bir süre sonra bu durumun gerçek olduğu da ortaya çıktı.

Her ikisi de 28 yaşında olan Zendaya ile Tom Holland, gerçekten bir aile kurmak için ilk adımı atmıştı. Sonra da bu nişanın perde arkası usul usul yansımaya başladı.

AYLAR ÖNCE BABASINDAN ONAY ALMIŞ

Bunlara göre Tom Holland, sevgilisine evlenme teklif etmeden önce babası Kazembe Ajamu Coleman'dan bunun için onay almıştı.

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TMZ adlı sitenin haberine göre Tom Holland, sevgilisi Zendaya'ya evlilik teklifi yapmadan önce Coleman ile buluştu ve ona kızıyla evlenmek istediğini söyledi. Böylece gelenekleri de bozmadı.

Coleman'dan onayı alınca da Zendaya'nın önünde diz çöküp ona evlenme teklif etti.

Zendaya'ya yakın kaynaklara göre güzel yıldızın ailesi, Tom Holland'ı çoktan kendi evlatları gibi bağırlarına bastı... İki gencin ilişkisinden de büyük gurur duyuyorlar.

Ayrıca Zendaya'nın ailesine göre Holland gerçekten büyük bir aktör.

Bir başka söylentiye göre Tom Holland, Zendaya'ya evlenme teklif etmek için doğru zamanı da bekledi. Sonunda da Noel ile yeni yıl arasında bir zamanda güzel sevgilisine evlenme teklif etti.

Zendaya'nın nişan yüzüğü Altın Küre gecesine damgasını vurdu.





ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP YÜZÜĞÜNÜ VERDİ

Yine TMZ'nin haberine göre Holland, Zendaya'nın önünde diz çöktü ve ona o iri taşlı pırlanta yüzüğü vererek teklifini yaptı.

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Bütün bunlar da Zendaya'nın ailesinin ABD'de sahip olduğu evlerden birinde gerçekleşti.

Tabii ki bu teklif sırasında Zendaya'nın ailesinden kimse genç çiftin yanında değildi. İkisi baş başa romantik bir ortamda nişanlarını kutladı.

Zendaya ile Tom Holland da sinema dünyasının set aşıkları arasında. İki genç yıldızın kamera karşısında başlayan aşkı daha sonra gerçek hayata taşındı.

Her ikisi de 28 yaşında olan Zendaya ile Holland, Örümcek Adam (Spider Man) filminde birlikte oynarken tanıştılar.

Zamanla birbirlerinden hoşlandılar. 2021 yılından bu yana da dışarıdan bakıldığında gayet sakin ve olgun görünen, meraklı bakışlardan saklamaya çalıştıkları bir aşk yaşıyorlar.

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ONUN YANINDA TUHAF BİR RAHATLIK HİSSETMİŞ

Zendaya ya da tam adıyla Zendaya Maree Stoermer Coleman, Variety dergisinin Hollywood 2025 sayısına bir röportaj verdi.

Genç oyuncu o röportajda da sevgilisi Tom Holland'ın kalbine ve hayatına ilk kez nasıl girdiğini de anlattı.

Zendaya, söylediğine göre Tom Holland ile ilk kez birlikte rol aldıkları filmin okumaları sırasında tanıştılar. O sıralarda da Holland'ın yanında kendini tuhaf bir şekilde rahat hissettiğini söyledi güzel oyuncu.

Zendaya sevgilisi hakkında "Sanki benim ikinci doğam gibi...Yanında oynadığın kişiyle inanılmayacak kadar rahat hissediyorsun..." diye konuştu.

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Güzel oyuncu, sevgilisi Tom Holland ile çalışmayı sevdiğini de belirtti. Holland'ı da "Yetenekli ve yaptığı işe tutkuyla bağlı biri" diyerek tanımladı.

Aslına bakılırsa Zendaya ile Tom Holland, 2016 yılında Spider Man: Homecoming filmine seçildikleri dönemden beri haklarında dizi dizi aşk söylentileri çıktı.

Ama onların bu söylentileri doğrulaması 2021 yılını buldu.

'ÇOK İYİ ARKADAŞIZ' DEDİLER AMA SEVGİLİ ÇIKTILAR

İlk dönemde de röportajlarda ya da galalarda bu konu açıldığında genç oyuncuların gerilimi dışarıdan bile görülebiliyordu.

Onlar da ısrarla çok iyi arkadaş olduklarını söylüyorlardı. Yine de aralarındaki kimya öyle gözden kaçırılacak türden değildi.

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Takvimler 2019 yılını gösterdiğinde Zendaya ve Tom Holland, rol gereği kamera karşısında bir öpüşme sahnesinde rol aldılar. Zaten orada da aralarındaki uyumun altı bir kez daha çizilmiş oldu.

2021 yılında da otomobilin içinde öpüşürken yakalandıklarında artık aralarında rol arkadaşlığının ötesinde bir ilişki olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Şöyle bir özetlemek gerekirse Zendaya ile Tom Holland, ilk kez 2016 yılında birbirlerinin sosyal medya sayfalarında göründüler. 2017 yılında aşk söylentileri alevlendi. 2019'da ilk kamera karşısı öpücüğü geldi. İki yıl sonra da kez bir otomobilde birbirlerine gerçek öpücükler verirken yakalandılar. O andan itibaren de artık genç aşıkların kaçacak yeri kalmamıştı!

İLİŞKİLERİNİ KORUMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

Hem Zendaya hem de Tom Holland ilişkilerini fazla göz önünde yaşamamaya çabalıyorlar. Bu konuyu da kimseden saklamıyorlar zaten.

Tom Holland konuk olduğu Jay Shetty'nin On Purpose adlı sohbet programında bu konudaki görüşünü de açık açık ifade etti zaten.

Genç oyuncu "Bu konu hakkında konuşmuyorum. Mümkün olduğunca özel kalması için çaba harcıyorum. İkimiz de ilişkimizin sağlıklı yürümesi için böyle olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİM İLİŞKİMİ KORUMAK'

Doğrusu Zendaya da onunla aynı fikirde. O da Elle dergisine verdiği röportajda önceliğinin ilişkilerindeki huzuru korumak olduğunu söyledi.

Güzel oyuncu, Tom Holand ile sürdürdüğü ilişkiyle ilgili olarak sosyal medya takipçileriyle neleri paylaşacağı konusunda çok seçici olduğunu da sözlerine ekledi.

Sonra da şunları söyledi: "Bu huzuru korumakla ve aynı zamanda var olmaktan korkmamakla ilgili bir durum."