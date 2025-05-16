Ünlü çift evlerini ayırdı… ‘Bu evliliğin sonu iyi değil!’

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Üstelik söylenenlere göre durum her geçen gün kötüleşmeye devam ediyor.

2018’de evlenen 31 yaşındaki Justin Bieber ve 28 yaşındaki eşi Hailey Baldwin’in evlilikleriyle ilgili sorunlarını bir türlü çözemedikleri ve en sonunda evlerini ayırdıkları iddia edildi.

EN SONUNDA EVLERİ DE AYIRMIŞLAR!

İddiayı ortaya atan magazin sitesi RadarOnline.com ünlü çiftin son birkaç haftadır herkesten gizli bir şekilde farklı evlerde yaşamaya başladıklarını yazdı.

Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin’in evliliklerinin artık tamamen dağıldığı söylentileri yayılmaya devam ederken aynı çatı altında bile yaşamadıkları söyleniyor.

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Son aylarda sosyal medyada canlı yayın açıp uyuşturucu kullanmak da dahil birçok tuhaf davranışıyla gündemde olan Justin Bieber’ın hayranları onun akıl sağlığından endişe etmeye başlamıştı.

AYLARDIR SANKİ KENDİNDE DEĞİLMİŞ GİBİ YAŞIYOR

Adı cinsel taciz, tecavüz ve fuhuş suçlamalarına karışan ve şu anda mahkemesi görülen Sean Combs’la geçmişte yakın ilişkileri içinde olan Justin Bieber bu davalarda kendi ismi de geçtikten sonra deyim yerindeyse iyice raydan çıktı ve giderek dibe doğru ilerlemeye başladı.

Hailey Baldwin’in eşine yardımcı olmak ve onu bu karanlık noktadan kurtarmak için çok uğraştığı ancak çabalarının hep sonuçsuz kaldığı konuşuluyor.

KARISI ÇARESİZ KALDI

Çiftin hâlâ birbirlerini sevdikleri ve durumun ikisini de perişan ettiği ancak ünlü modelin kocasının davranışlarına artık ne bir bahane ne de çare bulamadığı için sabrının taştığı düşünülüyor.

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İki yıl önce müzik kataloğunun haklarını 200 milyon dolara satan Justin Bieber’in bunu büyük bir mali kriz yaşadığı için yaptığı iddia edilirken ünlü şarkıcı kişisel sorunları yüzünden iptal ettiği turnesi için de eski menajeri Scooter Braun’a da milyonlarca dolar borçlu.

SERVETİ DE ELİNDEN GİDECEK

Son aylarda çılgınca para harcamaya başlayan, canı sıkılınca arkadaşlarını yanına özel jetiyle getirten Justin Bieber’ın bir noktada büyük servetini de tüketebileceğinden korkuluyor.

Sürekli çok para harcayan Justin Bieber son yıllarda para kazanmak için hiç çalışmış da değil…

Justin ve Hailey çiftinin şu an için boşanmayı düşünmeseler de sorunun evleri ayıracak kadar büyümüş olması bu evliliğin artık bir geleceği olmadığı yorumlarına yol açtı.

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BU EVLİLİĞİN ARTIK ŞANSI KALMADI

Justin Bieber bu karanlık zamanlardan geçerken karısı Hailey Baldwin kurduğu kozmetik şirketini büyütmeye ve kendi kazancını artırmaya devam ediyor.

Kocasını kurtaramayınca kendini işlerine ve 9 aylık oğlu Jack Blues’a veren ünlü modelin olası bir boşanma durumunda hem oğlunun velayetini hem de büyük servetinden geriye kalanları Justin Bieber’ın elinden almasına ise kesin gözüyle bakılıyor.