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Ünlü çift evleneli iyi yıl bile olmadı: Daha cicim aylarında yatakları ayırmışlar

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#Joss Stone#Cody Deluz#Evlat Edinen Ünlüler
Ünlü çift evleneli iyi yıl bile olmadı: Daha cicim aylarında yatakları ayırmışlar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 09:13

Takip edenler bilir... Gösteri dünyasının evli çiftleri zaman zaman hayranlarına bunun sırlarını verir. Elbette her birinin eşiyle bir yastıkta kocamak için yapıp ettikleri farklı.

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Kimi tartışma sırasında biri sinirliyken diğerinin sakin kaldığını söylüyor, kimi de işin sırrının kendine zaman ayırmak olduğunu... Hatta daha geçen hafta yıllanmış bir çift, mutlu evliliklerinin sırrının birlikte yürüyüşe çıkmak olduğunu bile söylemişti.

Özetle herkesin mutluluk sırrı kendine. Ama ünlüler bu açıklamalarıyla bir yandan da evlerinde neler olup bittiğinin ipuçlarını paylaşıyor.

İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi.

Kendisi gibi ünlü kocasıyla sadece 18 ay önce evlenen ünlü şarkıcı, bu kadar kısa zamanda yatak odalarını ayırdıklarını söyledi.

Ünlü çift evleneli iyi yıl bile olmadı: Daha cicim aylarında yatakları ayırmışlar

EVLENELİ 18 AY OLDU YATAKLARI AYIRDILAR
Bu anlattığımız ünlü çift, ünlü şarkıcı Joss Stone ile müzisyen kocası Cody DaLuz.

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Aslında birlikteliklerini resmiyete dökmeden önce çocuk sahibi olan çift, 18 ay önce evlendi. Üstelik 37 yaşındaki Stone nikahında gelinlik yerine beyaz bir elbise giymekle yetindi.

Joss Stone, katıldığı bir programda kocası Cody DaLuz ile uyku rutinleri değiştiği için artık ayrı yataklarda yattıklarını söyledi.

Bu arada hemen hatırlatalım, çift evlenmeden önce ikisi biyolojik biri evlatlık üç tane çocuk sahibi oldu. Hatta yakında bir tane daha çocukları olacak.

İşte Stone'un söylediğine göre her biri küçük yaşta olan çocuklarını yetiştirmek uğruna yataklarını da ayırmışlar.

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Ünlü çift evleneli iyi yıl bile olmadı: Daha cicim aylarında yatakları ayırmışlar

 

'KOCAM GECELERİ KORKU FİLMİ İZLİYOR'
Joss Stone'un anlattığına göre kocası Cody, geceleri korku filmi izlemeyi seviyor. O da arada sırada gece uyanıp yanına gidip ona sarılıyor.

Stone geceleri küçük kızı Violet ile birlikte uyuyor. Çünkü söylediğine göre Violet, yanında annesi olmadan uyuyamıyor.

Bu konuda şöyle konuştu Joss Stone: "Bu çok çılgınca. Ama çok fazla çocuğumuz var. Onların gece boyu çığlık atmadan uyumalarını sağlamalıyım" diye konuştu.

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Joss Stone, bazı insanların bu durumu üzücü bulduklarını belirtti. Ama kendisi hiç onlarla aynı fikirde değil.

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Ünlü çift evleneli iyi yıl bile olmadı: Daha cicim aylarında yatakları ayırmışlar

BİRİ EVLATLITK ÜÇ TANE ÇOCUKLARI VAR
Joss Stone ile Cody DeLuz, 2023 yılının ekim ayında evlendi. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.

En büyükleri Violet dört yaşında, Shackleton iki yaşında. Geçen yıl evlat edindikleri Bear ise bir yaşında.

İşin ilginci Stone dördüncü bebeğine hamile. Bunun haberini de yeni doğmuş Bear'ı evlat edindikten sadece iki hafta sonra öğrendi. Özetle çiftin ailesire yakında bir bebek daha katılacak.

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#Joss Stone#Cody Deluz#Evlat Edinen Ünlüler

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