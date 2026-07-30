Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa!

Güncelleme Tarihi:
Törenin yapılacağı mekan, o mekana ilişkin süslemeler, ikram edilecek yiyecek ve içecekler, geceyi renklendirecek müzik grupları...
Bunlar bir yana bir de damatlık ama en önemlisi gelinlik var. Hatta evlenen kişi ünlü olunca bir gecede bir gelinliğin yanı sıra birkaç farklı kıyafet giymesi de bekleniyor.
Böyle bakıldığında da para cinsi hangi ülkeye ait olursa olsun binler hatta bazen milyonlar gerekiyor bir evlilik töreni için. Elbette onca parası olan ünlüler de bu miktarı gözden çıkarmaya dünden hazır.
'Varmış' çünkü yaklaşık 10 yıldır birlikte olan ünlü çift yıldır da nişanlı. Hatta yakın zamanda evlenmeyi bile planlıyorlar.
Yine de elleri bir türlü ceplerine gitmiyor.
Öyle ki düğün yapabilmek için aileleri bir yana dursun yakın dostlarından yani zaten çoğu düğünlerine katılacak olan insanlardan para toplamak için bir bağış kampanyası başlattılar.
BİRİ SPORCU, DİĞERİ OYUNCU... İKİSİ DE ÜNLÜ
Bu ünlü çift, bir zamanlar İngiliz yıldız Kelly Brook'un da nişanlanıp ayrıldığı emekli rugby yıldızı Danny Cipriani ile oyuncu AnnaLynne McCord.
38 yaşındaki Cipriani ile 39 yaşındaki McCord, geçen yıl nişanlarını ilan ettiler. Şimdi de düğüne hazırlanıyorlar.
Çünkü Danny Cipriani ile AnnaLynne McCord, düğün masraflarını karşılamak için davetlilerden para desteği talep etti. Hatta çift, bunun için internet üzerinden bir kampanya bile başlattı.
Cipriani ile McCord, evlilik sertifikasından düğün yemeğine, mekan süslemesine, ikram edilecek içeceklere kadar bütün masraflar için yakınlarına "Pamuk eller cebe" hatta " Gönlünüzden ne koparsa" diye özetlenecek bir şekilde para yardımı istiyor.
Bir başka deyişle ünlü çiftin düğününe gitmek öyle bedava olmayacak. Ne kadar olursa olsun bir bedel ödenmek zorunda.
Ünlü çift kampanya duyurusunda "Hayalimizdeki düğünü ve balayını gerçekleştirmemize yardımcı olun" ibaresini bile kullandı.
Danny Cipriani ile AnnaLynne McCord'un hedefi 10 Bin Sterlin toplamak.
Danny Cipriani ile AnnLynne McCord'un başlattığı bu 'düğüne yardım kampanyası' ise büyük tepki çekti. Bunun nedeni de aslında çiftin maddi olanaklarının bir düğünü karşılayacak durumda olması.
Tabii bir de sürdürdükleri lüks hayat var.
Basına konuşan bir kaynak, çiftin bu davranışını "Misafirlerinizden düğününüzün masraflarını karşılamalarını istemek ne kadar görgüsüzce bir istek. Ayrıca bu kişiler, lüks hayatlarıyla da biliniyor" diye değerlendirdi.
ASLINDA İKİSİNİN DE PARASI VAR
Aslına bakılırsa Danny Cipriani ile AnnaLynne McCord'un bu yardım talebi gerçekten de tuhaf.
Çünkü Cipriani, her ne kadar şimdi emekli de olsa sahalarda koşturduğu dönemde iyi para kazandı. Servetinin de 4 milyon sterlinin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Anna Lynne McCord ise bir zamanlar NipTuck başta olmak üzere birçok ilgi çeken dizide kamera karşısına geçti. Dolayısıyla onun da hatırı sayılır bir birikimi var.