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Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa!

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#Danny Cipriani#Annalynne Mccord#Kelly Brook
Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 08:39

Gösteri dünyasının ünlülerinin hayatlarını resmen birleştirdiği düğünleri meraklıları bilir... "Gösterişin ve ihtişamın bini bir para" diye özetleyebiliriz durumu.

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Törenin yapılacağı mekan, o mekana ilişkin süslemeler, ikram edilecek yiyecek ve içecekler, geceyi renklendirecek müzik grupları...

Bunlar bir yana bir de damatlık ama en önemlisi gelinlik var. Hatta evlenen kişi ünlü olunca bir gecede bir gelinliğin yanı sıra birkaç farklı kıyafet giymesi de bekleniyor.

Böyle bakıldığında da para cinsi hangi ülkeye ait olursa olsun binler hatta bazen milyonlar gerekiyor bir evlilik töreni için. Elbette onca parası olan ünlüler de bu miktarı gözden çıkarmaya dünden hazır.

Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa
DÜĞÜNE PARA HARCAMAK İSTEMİYORLAR
Ama bir de madalyonun bir yüzü daha var'mış'...

'Varmış' çünkü yaklaşık 10 yıldır birlikte olan ünlü çift yıldır da nişanlı. Hatta yakın zamanda evlenmeyi bile planlıyorlar.

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Yine de elleri bir türlü ceplerine gitmiyor.

Öyle ki düğün yapabilmek için aileleri bir yana dursun yakın dostlarından yani zaten çoğu düğünlerine katılacak olan insanlardan para toplamak için bir bağış kampanyası başlattılar.

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Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa

BİRİ SPORCU, DİĞERİ OYUNCU... İKİSİ DE ÜNLÜ 
Bu ünlü çift, bir zamanlar İngiliz yıldız Kelly Brook'un da nişanlanıp ayrıldığı emekli rugby yıldızı Danny Cipriani ile oyuncu AnnaLynne McCord.

38 yaşındaki Cipriani ile 39 yaşındaki McCord, geçen yıl nişanlarını ilan ettiler. Şimdi de düğüne hazırlanıyorlar.

Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa

Ama onların düğün hazırlığı biraz farklı.

Çünkü Danny Cipriani ile AnnaLynne McCord, düğün masraflarını karşılamak için davetlilerden para desteği talep etti. Hatta çift, bunun için internet üzerinden bir kampanya bile başlattı.

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Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa
GÖNLÜNÜZDEN NE KOPARSA!
Cipriani ile McCord, evlilik sertifikasından düğün yemeğine, mekan süslemesine, ikram edilecek içeceklere kadar bütün masraflar için yakınlarına "Pamuk eller cebe" hatta " Gönlünüzden ne koparsa" diye özetlenecek bir şekilde para yardımı istiyor.

Bir başka deyişle ünlü çiftin düğününe gitmek öyle bedava olmayacak. Ne kadar olursa olsun bir bedel ödenmek zorunda.
Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa
Üstelik bu kampanya sadece düğünü kapsamıyor. Bir de balayı söz konusu.

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Ünlü çift kampanya duyurusunda "Hayalimizdeki düğünü ve balayını gerçekleştirmemize yardımcı olun" ibaresini bile kullandı.

Danny Cipriani ile AnnaLynne McCord'un hedefi 10 Bin Sterlin toplamak.

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Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa
TEPKİLER YAĞMUR GİBİ: GÖRGÜSÜZLÜK DEĞİL DE NE!
Danny Cipriani ile AnnLynne McCord'un başlattığı bu 'düğüne yardım kampanyası' ise büyük tepki çekti. Bunun nedeni de aslında çiftin maddi olanaklarının bir düğünü karşılayacak durumda olması.

Tabii bir de sürdürdükleri lüks hayat var.

Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa
Bir yardım kampanyası başlatmaları da çiftin düğün masraflarını üstlenmek istemediği yorumlarına yol açtı. Daha da ötesinde "Görgüsüzlük" olarak nitelendirildi.

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Basına konuşan bir kaynak, çiftin bu davranışını "Misafirlerinizden düğününüzün masraflarını karşılamalarını istemek ne kadar görgüsüzce bir istek. Ayrıca bu kişiler, lüks hayatlarıyla da biliniyor" diye değerlendirdi.

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Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa

ASLINDA İKİSİNİN DE PARASI VAR
Aslına bakılırsa Danny Cipriani ile AnnaLynne McCord'un bu yardım talebi gerçekten de tuhaf.

Çünkü Cipriani, her ne kadar şimdi emekli de olsa sahalarda koşturduğu dönemde iyi para kazandı. Servetinin de 4 milyon sterlinin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Anna Lynne McCord ise bir zamanlar NipTuck başta olmak üzere birçok ilgi çeken dizide kamera karşısına geçti. Dolayısıyla onun da hatırı sayılır bir birikimi var.

Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa
Ünlü çiftin internet üzerinden açtığı yardım kampanyasında dileyenlerden 75 sterlin ile 450 sterlin arasında bağış kabul ediliyor. Çift, kampanya kapsamında bir de bağış listesi sunuyor konuklarına. Kampanya verilerine göre Danny ile AnnaLynne, 22 Ağustos'ta California'da hayatlarını resmen birleştirmeyi planlıyor.
Ünlü çift evlenecek ama elleri ceplerine gitmiyor: Düğün için bağış toplamaya başladılar... Gönlünüzden ne koparsa

Danny Cipriani, bir dönem İngiliz yıldız Kelly Brook ile nişanlıydı. İkili, çalkantılı bir ilişki yaşamıştı. 

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#Danny Cipriani#Annalynne Mccord#Kelly Brook

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