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Ünlü çift boşanmanın kıyısından dönmüştü... Karıma deli gibi aşığım ama evlilik zor iş!

Güncelleme Tarihi:

#Michael Douglas#Catherine Zeta Jones#One Helluva Ride
Ünlü çift boşanmanın kıyısından dönmüştü... Karıma deli gibi aşığım ama evlilik zor iş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 11:29

Kurdukları yuvayı çok uzun süre hatta ölüm onları ayırana dek sürdüren çiftlere bakıp derin düşüncelere dalıyor olabilirsiniz...

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Şöyle bir bakıldığında başardıkları hiç de kolay iş değil aslında.

Peki bu çiftlerin hiç mi zor günü olmaz, hiç mi kavga etmezler, hiç mi birbirlerinden bıkmazlar?

Hayat hep dümdüz ilerlemediğine göre elbette onların da sorunları oluyor arada. Hatta ayrılma noktasına bile geliyorlar kimi zaman.

Bazıları bu sınavdan kötü not alıp evliliğini bitiriyor, bazıları da evliliğine devam ediyor.

Ünlü çift boşanmanın kıyısından dönmüştü... Karıma deli gibi aşığım ama evlilik zor iş
EVLİLİĞİN 13'ÜNCÜ YILINDA KISA BİR AYRILIK YAŞAMIŞLARDI
Tıpkı sinemanın ünlü çifti Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas gibi...

2000 yılında hayatlarını resmen birleştiren Zeta Jones ile Douglas, evliliğin 13'üncü yılında ayrılma noktasına geldiler.

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Herkes bir Hollywood evliliğinin daha bittiğini düşünürken onlar herkesi şaşırtıp yollarına birlikte devam ettiler. Daha çok yakın bir zamanda da 25 yılı yani çeyrek asrı 'devirdiler.'

Ünlü çift boşanmanın kıyısından dönmüştü... Karıma deli gibi aşığım ama evlilik zor iş
Artık 82 yaşına gelen Michael Douglas, bu hafta içinde piyasaya çıkacak olan anı kitabı One Helluva Ride'da hayatının farklı dönemleri gibi Catherine Zeta Jones ile evliliğine de değindi.

Kitabının tanıtımı için verdiği bir röportajda da elbette kendisine bu konuda bir soru soruldu. İşte orada da 2013 yılında Catherine Zeta Jones ile yaşadıkları o kısa ayrılık sürecini anlattı.

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Ünlü çift boşanmanın kıyısından dönmüştü... Karıma deli gibi aşığım ama evlilik zor iş

'EVLİLİK BÜYÜK EMEK İSTER'
Douglas'a "Bu ayrılığın ardından karısını nasıl geri kazandığı" soruldu. O da bu soruya çok ilginç bir yanıt verdi: "Nasıl yani, onu ben mi geri kazandım. Bu karşılıklı bir süreçti."

Sonra da bu konudaki sözlerini "Biliyorsunuz, sorunlarımız oldu ama onu çok seviyorum. Dile kolay 25 yıl sonuçta" diyerek sürdürdü.

Ünlü çift boşanmanın kıyısından dönmüştü... Karıma deli gibi aşığım ama evlilik zor iş
Douglas, The Sunday Times için verdiği röportajda "Yani sizin medeni durumunuzu bilmiyorum ama evlilik büyük emek isteyen bir şeydir. Sonuç olarak şu anda iyiyiz. Her şey yolunda. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

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Aslına bakılırsa Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın o ayrılık süreci her ikisi için de zorlu bir döneme denk gelmişti.

2011 yılında Zeta Jones, bipolar bozukluk, DouglaS da gırtlak kanseri teşhisi almıştı. Hatta 2013'te Catherine tedavi için bir rehabilitasyon merkezine yatmıştı.

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Ünlü çift boşanmanın kıyısından dönmüştü... Karıma deli gibi aşığım ama evlilik zor iş

KARISINA HALA DELİ GİBİ AŞIK'
İşte bütün bunlar üst üste gelince ünlü çift de kısa bir ayrılık yaşadı.

Douglas, o dönemde cinsel hayatıyla ilgili bir alışkanlığının kansere yol açtığını söylemişti.

Ama sonrasında verdiği bir röportajda "Talihsiz bir durumdu. Catherine'e yaşattığım mahcubiyetten dolayı özür dilerim. Onu her zamankinden daha çok seviyorum. O da benimle aynı duyguları paylaşıyor" demişti.

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Ünlü çift boşanmanın kıyısından dönmüştü... Karıma deli gibi aşığım ama evlilik zor iş

2000 yılında evlenen Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın, 26 yaşında Dylan adında bir oğlu ve 23 yaşında Carys adında bir oğlu bulunuyor.
Ünlü çift boşanmanın kıyısından dönmüştü... Karıma deli gibi aşığım ama evlilik zor iş

Bu arada Michael Douglas, ilk evliliğini Diandra Luker ile yaptı. Ondan da Cameron adında bir oğlu bulunuyor. Douglas eski karısından boşanıp Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek için Diandra'ya yaklaşık 66 milyon dolar nafaka ödemeyi kabul etti. Bu da o dönemin en pahalı boşanma davası olarak tarihe geçti.
Ünlü çift boşanmanın kıyısından dönmüştü... Karıma deli gibi aşığım ama evlilik zor iş

Douglas'ın eski karısı Diandra'dan Cameron adında bir oğlu hatta ondan da bir torunu var.

 

 

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#Michael Douglas#Catherine Zeta Jones#One Helluva Ride

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