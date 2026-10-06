Ünlü çift boşanmanın kıyısından dönmüştü... Karıma deli gibi aşığım ama evlilik zor iş!

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Şöyle bir bakıldığında başardıkları hiç de kolay iş değil aslında.

Peki bu çiftlerin hiç mi zor günü olmaz, hiç mi kavga etmezler, hiç mi birbirlerinden bıkmazlar?

Hayat hep dümdüz ilerlemediğine göre elbette onların da sorunları oluyor arada. Hatta ayrılma noktasına bile geliyorlar kimi zaman.

Bazıları bu sınavdan kötü not alıp evliliğini bitiriyor, bazıları da evliliğine devam ediyor.

Tıpkı sinemanın ünlü çifti Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas gibi...

2000 yılında hayatlarını resmen birleştiren Zeta Jones ile Douglas, evliliğin 13'üncü yılında ayrılma noktasına geldiler.

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Herkes bir Hollywood evliliğinin daha bittiğini düşünürken onlar herkesi şaşırtıp yollarına birlikte devam ettiler. Daha çok yakın bir zamanda da 25 yılı yani çeyrek asrı 'devirdiler.'

Artık 82 yaşına gelen Michael Douglas, bu hafta içinde piyasaya çıkacak olan anı kitabı One Helluva Ride 'da hayatının farklı dönemleri gibi Catherine Zeta Jones ile evliliğine de değindi.

Kitabının tanıtımı için verdiği bir röportajda da elbette kendisine bu konuda bir soru soruldu. İşte orada da 2013 yılında Catherine Zeta Jones ile yaşadıkları o kısa ayrılık sürecini anlattı.



'EVLİLİK BÜYÜK EMEK İSTER'

Douglas'a "Bu ayrılığın ardından karısını nasıl geri kazandığı" soruldu. O da bu soruya çok ilginç bir yanıt verdi: "Nasıl yani, onu ben mi geri kazandım. Bu karşılıklı bir süreçti."

Sonra da bu konudaki sözlerini "Biliyorsunuz, sorunlarımız oldu ama onu çok seviyorum. Dile kolay 25 yıl sonuçta" diyerek sürdürdü.

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Douglas, The Sunday Times için verdiği röportajda "Yani sizin medeni durumunuzu bilmiyorum ama evlilik büyük emek isteyen bir şeydir. Sonuç olarak şu anda iyiyiz. Her şey yolunda. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

Aslına bakılırsa Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın o ayrılık süreci her ikisi için de zorlu bir döneme denk gelmişti.

2011 yılında Zeta Jones, bipolar bozukluk, DouglaS da gırtlak kanseri teşhisi almıştı. Hatta 2013'te Catherine tedavi için bir rehabilitasyon merkezine yatmıştı.



KARISINA HALA DELİ GİBİ AŞIK'

İşte bütün bunlar üst üste gelince ünlü çift de kısa bir ayrılık yaşadı.

Douglas, o dönemde cinsel hayatıyla ilgili bir alışkanlığının kansere yol açtığını söylemişti.

Ama sonrasında verdiği bir röportajda "Talihsiz bir durumdu. Catherine'e yaşattığım mahcubiyetten dolayı özür dilerim. Onu her zamankinden daha çok seviyorum. O da benimle aynı duyguları paylaşıyor" demişti.

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