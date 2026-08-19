Ünlü çift bebeklerini gözlerden uzakta büyütüyor… Kız babası olunca hayatı değişti: Artık evden çıkmak için gerçekten iyi bir nedene ihtiyacım var

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Marvel evreninin Captan America’sı olarak büyük bir şöhrete sahip olan, uzun yıllara yayılan kariyerinde aksiyondan komediye birçok filmde başrol oynayıp büyük bir yıldız haline gelen Chris Evans, geçen yıl baba olmuştu.

Eylül 2023'te Portekizli ünlü model ve oyuncu Alba Baptista ile evlenen Chris Evans kızı doğduktan sonra artık bambaşka bir hayatı olduğunu söylüyor…

Geçtiğimiz günlerde Fan Expo Boston 2026'da yaptığı bir konuşmada babalığın işe yaklaşımını nasıl değiştirdiğini anlatan Chris Evans, burada yaptığı ve sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılan konuşmada “Artık bir kızım var. Şimdi işe gitmek için gerçekten iyi bir nedene ihtiyacım var" dedi ve kızı doğduktan sonra tüm önceliklerinin değiştiğini söyledi.

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Chris Evans ve Alba Baptista çifti ilişkilerinin başından beri özel hayatları konusunda çok ketum davranıyorlar. Kırmızı halılarda yan yana poz verip birbirlerinin kariyerlerini destekleseler de bunun dışında çok ortada görünmeyen ve gözlerden uzakta yaşayan ünlü çift kızlarının fotoğraflarını da hiç paylaşmadılar.

Üstelik Alba Baptista’yı hamileyken gören olmadı ve paparazziler de çiftin kızlarıyla birlikte bir fotoğrafını çekmeyi başaramadı.

Çift, Ekim 2025'te, Massachusetts'te kızları Alma Grace Baptista Evans'ı sessizce kucaklarına aldı.

Baptista'nın hamile olduğuna dair söylentiler, Haziran 2025'te babası Luiz Baptista'nın, bir hayran hesabının Babalar Günü gönderisine yaptığı yorumda haberi ağzından kaçırmasıyla başladı.

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Dede olacağı için çok heyecanlanan babası kızının hamile olduğunu ağzından kaçırıp damadına “Çok teşekkürler sevgili Chris. Sıra sana da gelecek!” diye yazdı.

Evans daha önce Kasım 2024'te Access Hollywood'a bir gün kesinlikle baba olmak istediğini söylemişti. Röportajında “Umarım öyle olur, umarım bir kızım olur” diyen yıldız isim “Baba unvanı heyecan verici bir şey.” diyerek evlendikten sonra aile kurmayı nasıl heyecanla beklediğini de itiraf etmişti.

Ünlü çift kendileri kızlarıyla ilgili hiç açıklama yapmamış olsa da bebek haberi duyulduktan sonra Chris Evans’ın yakın çevresinden kaynaklar ünlü oyuncu için “Kızına çok hayran olduğunu. Her sessiz anın tadını çıkarıyor ve bir kız babası olduğu için çok gururlu” demişti.

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Evans ve Baptista'nın aşkı ilk olarak Kasım 2022'de, bir yıldan fazla süredir sessizce birlikte olduklarını ortaya koyan haberlerle manşetlere taşındı. Aylar sonra, Sevgililer Günü için Instagram'da nadir görülen bir paylaşım yaparak ilişkilerini doğruladılar.

Eylül 2023'te Massachusetts'te samimi bir törenle evlenen Chris Evans ve Alba Baptista daha sonra Baptista'nın ailesi için Portekiz’de bir düğün daha yaptı.