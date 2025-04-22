Ünlü çift bahar gezisine çıktı... Acımasızlar yine boş durmadı... Keşke kaynana sözü dinlesen!

Haberin Devamı

Çiçeği burnunda anne, doğumun ardından uzun süre gözlerden uzak kalsa da sonra kocasıyla birlikte gittiği bir futbol maçından başlayarak usul usul görevlerinin başına döndü.



Artık bebeklerinin ilk yaşını kutlamak için gün sayan çift, biraz daha rahatladı ve günlük hayata döndü.

Son olarak da baharı karşılamak için geçtiğimiz hafta sonu bir gezintiye çıktılar. O anlarda çekilen fotoğraf ve videoları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

TARİHİ BÖLGEDE BAHAR GEZİSİ

Önceki gün bahar güneşinin tadını doya doya çıkaran bu çift, Ürdün'ün veliaht prensi Hüseyin ise karısı Prenses Rajwa.

2023 yılının haziran ayında evlenen Prenses Rajwa ile Prens Hüseyin, dün Ürdün'ün kuzey bölgesindeki Umm Qais'e gitti.

Haberin Devamı

Ürdün'ün tarihi zenginliklerinden birini barındıran kentteki bir antik kenti ziyaret etti çift. Hala arkeolojik kazı çalışmalarının sürdüğü bölgeyle ilgili görevlilerden bilgi aldı Rajwa ile Hüseyin.

Sonra da o günün anısına birlikte bir fotoğraf çektirdiler.

Prens Hüseyin de o gezinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Rajwa ve Hüseyin, gezi sırasında antik şehir ve yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

RESMİYETİ BİR YANA BIRAKTILAR

Gelecekte Ürdün'ün tahtına oturmaya hazırlanan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa gezi için birbirleriyle uyumlu, rahat kıyafetler tercih etti.

Hüseyin koyu yeşil pantolonun üzerine beyaz bir tişört giydi.

Geçen ay katıldığı etkinliklerde kayınvalidesi Kraliçe Rania'nın moda anlayışını takip eden ve ülkenin yerel çizgilerini taşıyan kıyafetler giyen Rajwa da bu kez rahat spor giysiler içindeydi.

Haberin Devamı

Bej renkli kargo pantolununu siyah bir tişört ise tamamladı genç anne.

Her ikisi de spor ayakkabılarını ve güneş gözlüklerini eksik etmedi.

GELECEKTE TAHT ONLARIN OLACAK

Suudi Arabistanlı varlıklı bir aileden gelen Rajwa Alsahif ile Veliaht Prens Hüseyin, 2023 yılının haziran ayında hayatlarını birleştirdi.

Çiftin evlilik töreni, Hüseyin'in babası Kral Abdullah ile annesi Kraliçe Rania'nın 1993 yılında yapılan düğününden sonra ülkedeki en gösterişli düğün olarak hafızalara kazındı.

Hüseyin ile nişanlandığında Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı olarak anılan Rajwa ile Hüseyin'in düğününe dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi temsilcileri katıldı.

Haberin Devamı

Bunlar arasında Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William da vardı.

Hüseyin ile Rajwa'nın 2023 yılındaki düğünü uzun süre gündemde kaldı.

Gözden Kaçmasın Ailenin neşesi babasının kucağında büyüdü... Maçtan önce uğurunu kızından aldı Haberi görüntüle





Rajwa ile Hüseyin, geçen yılın ağustos ayında da İman adını verdikleri ilk bebeklerine kavuştu. Bu kız bebek, Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın ilk torunu olarak da aileyi neşeye boğdu.