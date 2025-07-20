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Ünlü çift Avrupa tatilinde… İki çocukları büyüdü ama evlenmeye hala yanaşmıyorlar

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#Jason Statham#Rosie Huntington Whiteley#Ünlü Çiftler
Ünlü çift Avrupa tatilinde… İki çocukları büyüdü ama evlenmeye hala yanaşmıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 15:26

Yıllardır ünlüler dünyasının en mutlu birlikteliklerinden birini sürdüren ünlü çift çocuklarıyla birlikte lüks bir yat kiralayarak Avrupa tatiline çıktılar.

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Bu mutlu tatilin her anını da sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştılar...

Ünlü model Rosie Huntington Whiteley ve aksiyon filmlerinin aranan yüzü Jason Statham 2 çocuklarıyla birlikte İtalya'da lüks bir yat gezisine çıktılar.

Ünlü çift Avrupa tatilinde… İki çocukları büyüdü ama evlenmeye hala yanaşmıyorlar

Birbirinden güzel koylarda gezen ünlü çift üç yaşındaki kızları Isabella ve sekiz yaşındaki oğulları Jack ile denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Jason Statham ilerleyen yaşına rağmen hiç durmadan film çekmeye ve formunu korumaya devam ediyor.

Ünlü çift Avrupa tatilinde… İki çocukları büyüdü ama evlenmeye hala yanaşmıyorlar

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Bir dönem Victoria’s Secret meleği de olan ünlü model Rosie Huntington Whiteley ise iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kız gibi görünmeye devam ediyor.

38 yaşındaki model ve 57 yaşındaki aksiyon efsanesi 2009'dan beri birlikteler.

Ünlü çift 2016’da nişanlanmış, bu mutlu haberi de Rosie Huntington Whiteley, 2016’da Altın Küre Ödülleri'ne parmağındaki gösterişli pırlanta yüzüğü göstererek duyurmuştu.

Ünlü çift Avrupa tatilinde… İki çocukları büyüdü ama evlenmeye hala yanaşmıyorlar

Bunca yıllık aşklarına ve uzun süredir de nişanlı olmalarına rağmen ikili bir türlü evliliğe yanaşmadı.

Hayranları onlardan hâlâ bir düğün haberi beklese de ikilinin evlenmeye pek niyeti yok gibi görünüyor.

Bu ısrarın sebebi ise birbirlerine evlilik konusunda güvenmemeleri değil tam tersi.

Ünlü çift Avrupa tatilinde… İki çocukları büyüdü ama evlenmeye hala yanaşmıyorlar

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Rosie Huntington Whiteley daha önce neden evlenmedikleri sorusuna evliliğin bir ilişkinin başarısı için olmazsa olmaz bir kriter olmadığını söyleyerek cevap vermiş ve “Her günü geldiği gibi yaşıyoruz ve bu yeterli. Mutluluğum evliliğe bağlı değil” demişti.

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Oğulları 2017’de kızları da 2022’de doğan çift bir gün onlar düğüne katılacak kadar büyüdüğünde evlenebileceklerini, bunun tatlı bir hatıra olacağını düşündüklerini söylemişlerdi.

Ünlü çift Avrupa tatilinde… İki çocukları büyüdü ama evlenmeye hala yanaşmıyorlar

15 yıldır birlikte olan çift evliliğe kapıyı tamamen kapatmış da değil… Hâlâ “Bir gün evlenebiliriz” demeye devam eden çift şimdilik mevcut düzenlerinden oldukça memnunlar ve düğün için "doğru zamanı" beklediklerini söylüyorlar.

Onlar için önemli olanın ise ilişkilerindeki sağlamlık ve aile olarak mutlulukları olduğunun altını çiziyorlar.

Ünlü çift Avrupa tatilinde… İki çocukları büyüdü ama evlenmeye hala yanaşmıyorlar

 

 
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#Jason Statham#Rosie Huntington Whiteley#Ünlü Çiftler

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