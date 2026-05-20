ÃœnlÃ¼ Ã§ift bundan dokuz yÄ±l Ã¶nce boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±: Yeni hayat yoldaÅŸlarÄ±yla el ele tek kÄ±zlarÄ±nÄ± gelin ettiler

Bir yandan artÄ±k tarihe karÄ±ÅŸan aÅŸklarÄ±nÄ±n meyvesinin en mutlu gÃ¼nÃ¼nÃ¼ yÃ¼rekleri aÄŸÄ±zlarÄ±nda izlerken bir yandan ikisi de yeni hayat arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kardÄ±.

Eski Ã§ift tek kÄ±zlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde bir araya geldi... BoÅŸanÄ±rken Ava'nÄ±n velayeti iÃ§in birbirine giren Ã§ift, sonradan aralarÄ±nda dostane bir iliÅŸki geliÅŸtirdi.

GeÃ§tiÄŸimiz hafta yapÄ±lan bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± gelin ve damat olmasalar bile oyuncu Heather Locklear ile Bon Jovi grubunun gitaristi olarak Ã¼nlenen eski kocasÄ± Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Richie Sambora oldu.

2007'de biten 11 yÄ±llÄ±k evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zlarÄ± Ava'yÄ±, Tyler Farrar ile evlendirdi Locklear ile Sambora.

28 yaÅŸÄ±ndaki Ava Elizabetn Sambora, Tyler Farrar ile aÃ§Ä±k havada dÃ¼zenlenen bir tÃ¶renle hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.



Montecito'da dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±k hava dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde gÃ¶zler gelin Ava ile dalat Tyler kadar anne ve babasÄ± Heather Locklear ile Richie Sambora'ya da Ã§evrildi.

64 yaÅŸÄ±ndaki Locklear, tek evladÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde bir sÃ¼redir iliÅŸki yaÅŸadÄ±klarÄ± konuÅŸulan oyuncu Lorenzo Lamas ile iliÅŸkisini de ilk kez el ele kol kola onaylamÄ±ÅŸ oldu.

Evliliklerini Ã§oktan bitiren Locklear ile Sambora, tek evlatlarÄ± Ava'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne yeni hayat arkadaÅŸlarÄ±yla katÄ±ldÄ±.





Heather Locklear, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu konuÅŸulan oyuncu Lorenzo Lamas ile el ele kol kola konuklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.Â

Eski kocasÄ± 66 yaÅŸÄ±ndaki Richie Sambora'nÄ±n yanÄ±nda ise yeni sevgilisi vardÄ±. Ava Elizabeth Sambora'nÄ±n anne ve babasÄ± onun sevdiÄŸiyle hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirmesini mutluluk ve heyecan iÃ§inde izledi.

28 yaÅŸÄ±ndaki Ava Sambora ile Tyler Farrar, 2019 yÄ±lÄ±ndan bu yana beraberler. Ã‡ift 2024 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonu da hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdiler.

Heather Locklear ile Richie Sambora, 1994 yÄ±lÄ±nda evlendi, 2007 yÄ±lÄ±nda da resmen boÅŸandÄ±. Bu evlilikten kÄ±zlarÄ± Ava dÃ¼nyaya geldi.