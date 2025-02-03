Hayatının rolünü oynuyor olabilir... Aynı çatı altında bile yaşamıyorlar... Evlilik uçtu gitti, artık şov yapıyorlar

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Kimi zaman ortalık "süt liman" görünse de bazen de denizler dalgalanıyor ve bir türlü durulmak bilmiyor. İddialar iddiaları kovalıyor.

İşte şimdi gösteri dünyasının ünlü çiftlerinden biri tam da böyle dalgalı bir denizin ortasında. Onlar her fırsatta evliliklerinin iyi gittiğini gözler önüne serse de aylardır tam tersi söylentilerin odak noktasında yer alıyorlar.

Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, George Clooney ile eşi Amal Alamuddin Clooney…

EVLİLİK, UZAK MESAFELİ İLİŞKİYE DÖNDÜ

2004'te gayet gösterişli bir şekilde evlenen ve geçen yıl da yuva kurmalarının 10'uncu yılını kutlayan ünlü çift bir süredir ilişkilerinin iyi gitmediği söylentileriyle gündemde.

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Aslına bakılırsa Clooney çifti; birkaç aydır aynı çatı altında bile yaşayamaz oldu. Aralarında bırakın kilometreleri kocaman bir okyanus var. Çünkü farklı kıtalarda yaşıyorlar.

George ve Amal Clooney hakkındaki ayrılık söylentilerinin nedeni de bu durum zaten.

Peki ya ünlü çift gerçekten ayrılıyor mu? Gerçekten evlilikleri bu kadar kötü mü gidiyor?

İşte işin o kısmı biraz karışık.

BİRİ FRANSA'DA BİRİ ABD'DE YAŞIYOR

Her ne kadar George ile Amal Clooney artık farklı kıtalarda yaşıyor olsalar da bunun bir nedeni var.

Amal Clooney kendine "merkez üssü" olarak Fransa'yı seçti. Uluslararası bir insan hakları avukatı olan Clooney işlerini Fransa'dan yürütüyor. George Clooney ile evliliğinden dünyaya gelen biri kız diğeri erkek ikizleri Ella ve Alexander da onunla birlikte yaşıyor. Söylenenlere göre eğitimlerini annelerinin yanında sürdürüyorlar.

George Cloonney'e gelirsek...

O ABD'de, New York'ta kaldı. Şu sıralar bir Broadwaw müzikali üzerinde çalışıyor. Ailesi için bile olsa bu fırsatı tepmek istemedi. Çünkü bu onun hayatının en büyük hayallerinden biriydi.

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Yani bu açıdan bakıldığında Clooney çifti çalışma programları yüzünden birbirleriyle aynı çatı altında yaşamıyor.

ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ

Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Buna göre 63 yaşındaki Clooney'in aslında yeteri kadar büyük bir serveti var, yani çalışması gerek yok. İstese karısının yanına taşınabilir.

Kaynaklara bakılırsa Amal ve George Clooney çifti için bir "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" durumu söz konusu. Aslında evlilikleri çok iyi gitmiyor, onlar da çalışmalarını bahane ederek zaman zaman da birlikte kamera karşısına geçerek evlilikteki bu çatlakları gizlemeye çalışıyorlar.

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Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Amal ile George, evlilikleri üzerinde çalışıyorlar aslında. Hatta geçen yıl birbirlerine ve evliliklerine odaklandılar. Yakınlarına ve arkadaşlarına da ilişkilerinin her zamankinden daha güçlü olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Bu yüzden de uzakta yaşasalar da sık sık internet üzerinden görüntülü görümeler yapıyorlar. Ama bu bir insanla aynı evde aynı odada bulunmak gibi değil, onun yerini tutmuyor" diye konuştu.

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KAMERALARI GÖRÜNCE AŞK POZLARI TAKINDILAR

Bu kaynaklara bakılırsa Clooney çiftinin kamera karşısında el ele tutuşması da online görüşmeleri de bir tür gösteri.

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Yıl başı tatilinde ünlü çift Fransa'da St Tropez'de buluştu.

Onları gören tanıklara bakılırsa aralarında bir gerginlik vardı. İkisi de mutlu görünmüyorlardı. Ama ne zaman fotoğraflarının çekildiğini fark ettiler işte o zaman birbirleriyle ilgilenmeye başladılar.

Amal ve George Clooney'in evliliği hakkındaki bu söylentiler özellikle son birkaç ayda çok arttı. Bütün bunların gerçekten yaşanıp yaşanmadığını ise zaman gösterecek.

Kim bilir belki de Clooney çifti her evlilikte olabilecek bir kriz döneminden geçiyor. Ya da her eşin yaşadığı sorunların ve gerilimlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.