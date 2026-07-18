ÃœnlÃ¼ babasÄ± o daha kÃ¼Ã§Ã¼kken kazaya kurban gitmiÅŸti... En acÄ± mirasla gÃ¼zel gÃ¼zel yaÅŸÄ±yor: Milyonluk yatÄ±rÄ±m tamam!

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Beklenmedik bir ÅŸekilde bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p giden oyuncu, geride bir de 15 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–yle ki o kÄ±z, babasÄ±nÄ±n yokluÄŸunu her an hissederek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ zaman iÃ§inde...27 yaÅŸÄ±na bile geldi.

BÃ¶yle bir ÅŸeyi asla istemezdi ama babasÄ±nÄ±n ona bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ soyadÄ± sayesinde kendine hayat ve kariyer inÅŸa etti.Â

Yine Ã¼nlÃ¼ babasÄ±ndan kalan mirasÄ±n Ã¼stÃ¼ne kendisi de Ã§alÄ±ÅŸÄ±p para ekleyerek gayet rahat bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±.

Åžimdi ona "baban mÄ± parasÄ± mÄ±?" diye sorulacak olsa babasÄ±nÄ± tercih edecek olan bu genÃ§ kadÄ±n, hayatÄ±n getirdiklerini kabullendi ve kendi baÅŸÄ±na ayakta duruyor.Â

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Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± Meadow Walkerâ€¦

SoyadÄ±ndan hemen tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ±z gibi Fast and Furious (HÄ±zlÄ± ve Ã–fkeli) serisiyle tanÄ±nan Paul Walker'Ä±n Rebecca Soteros ile birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±, tek evladÄ±.

Paul Walker, kariyerinin en parlak dÃ¶neminde, henÃ¼z 40 yaÅŸÄ±nda geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda hayata veda ettiÄŸinde Meadow sadece 15 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Elbette bu beklenmedik olay en Ã§ok Meadow'u ve Walker'Ä±n ailesini ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± sarstÄ±. Bir de tabii onunla bir zamanlar hayatÄ± paylaÅŸan, Meadow'un annesi Rebecca Soteros'u.

Ama iÅŸte hayatÄ±n gerÃ§eÄŸiyle erken yaÅŸta tanÄ±ÅŸtÄ± Meadow Walker.

Bu arada yine bu acÄ± olaylarÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan bir geliÅŸmeyle Meadow, babasÄ±ndan kalan mirasÄ±n tek sahibi oldu.

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O sÄ±rada yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olan Meadow'un annesi yasal vasisi olarak atandÄ±.

Paul Walker kÄ±zÄ±na 25 milyon dolar deÄŸerinde bir miras bÄ±raktÄ±. Bunun iÃ§inde naktin yanÄ± sÄ±ra malikaneler ve Ã§eÅŸitli lÃ¼ks arabalar da bulunuyordu.

GenÃ§ yaÅŸta Ã¶len Paul Walker ile Fast and Furious (HÄ±zlÄ± ve Ã–fkeli) serisinde rol alan Vin Diesel, onun en iyi dostlarÄ±ndan biriydi.

Paul Walker'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da tek Ã§ocuÄŸu Meadow'u hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli anlarÄ±nda hep destekledi.



DÄ°ÄžER SÃœRÃœCÃœDEN TAZMÄ°NAT ALDI

Bu arada Meadow Walker, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan kazada suÃ§lu bulunan diÄŸer arabanÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Roger Rodas'tan da 10 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde bir tazminat aldÄ±.

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BabasÄ± gencecik yaÅŸÄ±nda hayata veda ettiÄŸinde kÄ±zÄ±na hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± Ã§ok da zorlanmadan geÃ§irebileceÄŸi bir miras bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ± Ã¶zetle.

Meadow bugÃ¼n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve artÄ±k 27 yaÅŸÄ±nda bir yetiÅŸkin. Hatta Louis Thornton Allan ile 2021 yÄ±lÄ±nda bir evlilik yaptÄ± ve iki yÄ±l sonra boÅŸandÄ±.

Tabii bu arada boÅŸ durmadÄ± genÃ§ kadÄ±n. Oyuncu ve model olarak kendine bir kariyer inÅŸa etti.

BÃ¼tÃ¼n hayat yolculuÄŸunda da babasÄ±nÄ±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Vin Diesel onu yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor.

Meadow Walker'Ä±n son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r gÃ¼ndemde olmasÄ±nÄ±n nedeni ise satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 5 milyon dolar deÄŸerindeki bir ev.

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BabasÄ±ndan kalan mirasÄ± iyi deÄŸerlendiren, kendisi de Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã¼stÃ¼ne para ekleyen Meadow Walker, Los Angeles'Ä±n gÃ¶zde bÃ¶lgelerinden birinde 5 Milyon dolara bir malikane satÄ±n aldÄ±.

GenÃ§ kadÄ±nÄ±n satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu yeni evin dÃ¶rt yatak odasÄ± ve dÃ¶rt banyosu bulunuyor.

720 metrekarelik mÃ¼lk, 1954 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin en gÃ¶zde mimarlarÄ±ndan biri olan Forrest Theriot tarafÄ±ndan inÅŸa edildi. Bu arada Theriot'un burayÄ± kendisi yaÅŸamak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da not dÃ¼ÅŸelim.

GEÃ‡MÄ°ÅžLE BUGÃœN BÄ°R ARADA

Elbette o zamandan bu yana mÃ¼lk, yenilendi ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼z hayat koÅŸullarÄ±na uygun hale getirildi. Meadow Walker'Ä±n yeni evi tekrar tasarlandÄ± ve geÃ§miÅŸle bugÃ¼nÃ¼ birleÅŸtiren bir Ã§izgide yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±p dekore edildi.

AhÅŸap Ã§erÃ§eveli yÃ¼ksek pencereler, Ã§atÄ± pencereleri, gÃ¼l ve meÅŸe aÄŸaÃ§larÄ±ndan ahÅŸap iÅŸÃ§iliÄŸi evin en Ã§ok dikkat Ã§eken detaylarÄ±ndan.

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Meadow'un yeni satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lkÃ¼n bahÃ§esi de Ã§ok Ã§eÅŸitli konfor alanlarÄ± sunuyor. BahÃ§e teraslarÄ±, Ã§imenlik alanlar, verandalar, farklÄ± tropikal bitkiler ve Ã¼nlÃ¼ evlerinin olmazsa olmasÄ± yÃ¼zme havuzu gibi.

MÃ¼lkÃ¼n bahÃ§esinde farklÄ± bir bina daha var. BurasÄ± hem bir ofis hem de konuk evi olarak kullanÄ±lmaya hazÄ±r.Â