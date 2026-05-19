Ünlü babası daha 37 yaşında ve 7 çocuğu var... Onca gösteriş kimseyi kandıramadı... Bu düğünü yerden yere vurdular!

Çünkü gayet gösterişli bir şekilde evlenen gelin ile damat, gerçekten de daha hayatlarının ilk baharının bile başlarında.

ÜNLÜ BOKSORÜN YEDİ ÇOCUĞUNUN EN BÜYÜĞÜ

Bu erken evliliğin kahramanları spor dünyasında "Çingene kral" olarak tanınan boksör Tyson Fury ve karısı Paris'in en büyük çocuğu Venezuela ile yine bir boksör olan çiçeği burnunda kocası Noah Price.

Henüz 16 yaşında olan Venezuela ile 18 yaşındaki Noah, geçtiğimiz hafta sonu İngiltere'nin Man Adası'nda hayatlarını birleştirdi.

Çiftin, St. John Kraliyet Şapeli'ndeki evlilik töreni bu yılın en çok konuşulan düğünü olarak bütün magazin basınında da manşetlere çıktı.

Tyson Fury, kızını evleneceği şapele şık bir otomobille götürdü.





'BU YAŞTA EVLENMESİNE NASIL İZİN VERDİLER!'

Venezuela, daha Noah Price ile nişanlandığından bu yana bu adamı büyük bir tartışma konusu oldu. Birçok kişi bu kadar genç yaşta evliliği onaylamadığını açık açık beyan etti zaten.

Tyson Fury ile 36 yaşındaki karısı Paris, hemen bu konuda bazı açıklamalar yaptı.

Bu arada gelin Venezuela'nın anne ve babasının izniyle yuva kurduğunu da hatırlatalım.

Ondan önce de Tyson Fury'nin evlenirken 20, karısı Paris'in 18 yaşında olduğunu not düşelim.

Çiftin, en büyüğü gelin ettikleri kızları Venezuela olmak üzere toplam 7 çocuklu olduklarını da ekleyip konumuza dönelim.

Venezuela ile Noah'nın bu kadar erken yaşta evlenmesi hararetli tartışmalara yol açtı.





KOLAY BİR KARAR OLMADI

Venezuela Fury'nin annesi Paris Fury, aslında kızının hayatını değiştirecek bu evlilik kararını onaylamanın hiç kolay olmadığını anlattı.

"Ben de 17 yaşındayken nişanlandım" diyen Paris Fury, 7 çocuğunun en büyüğü olan Venezuela'nın yaşından olgun olduğunu sözlerine ekledi.

The Mirror gazetesine konuşan Paris Fury "Kısacık zamanda çok fazla şey yaptı. Kendisinden küçük altı kardeşi var. Onları büyütürken çok yardımcı oldu" dedi.

Paris "Ben de 17 yaşındayken nişanlandım. Açıkça görülüyor ki kızım da benim adımlarımı takip etti. Bu durumda onu nasıl yargılayabilirim. Onun çok genç olduğunu biliyorum ama sevdiği insanı buldu. Eğer mutluyla onu tam anlamıyla destekleyeceğim" diye konuştu.

BABASI ELEŞTİRİLERİ ÇOK DİKKATE ALMADI

Tyson Furry ise kendi kültürlerinde erken evliliğin çok yaygın olduğunu hatırlatmıştı daha Venezuela ve Noah nişanlı olduğu dönemde.

Ayrıca kızının ilişkisini desteklediğini, damadının da kendisine karşı gayet saygılı bir genç olduğunu belirtti.

Fury "Bu çağda bu kadar erken evlilik olmaz" tarzı eleştirileri de fazla ciddiye almadı. O da sadece kızının ve damadının mutluluğuyla ilgilendiğini ifade etti.

İRLANDALI GÖÇEBE BİR AİLEDE DOĞDU

Bu arada Tyson Fury'nin, İrlandalı göçebe bir aileden geldiğini söyleyelim. Bazıları İngilizce bazıları da İngilizce ile İrlanda dilinin bir karışımı olan Shelta dilini konuşan Gezginler, kendilerine özgü kültürel ve sanatsal geleneklere sahip.

Tyson ve karısı Paris'in söylediğine göre erken evlilik de toplumlarında yaygın olan bir tarz.

Onlar da gencecik yaştayken 2008 yılında evlenip bir yıl sonra da büyük kızları Venezuela'yı kucaklarına aldılar.

Sonrasında da Prince John James, Prince Tyson II, Prince Adonis Amaziah, Prince Rico, Paris adlı oğulları ile Valencia ve Athena adlı kızları dünyaya geldi.

Annesine göre yedi çocuğunun en büyüğü olan Venezuela yaşına göre çok olgun. Bu yaşta evlenme isteğine destek kararı almak ise hiç kolay olmadı.





Venezuela'nın çok sayıda nedimesi vardı.